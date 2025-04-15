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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 17–20 апреля

Глубоко и высоко

Главной новинкой уикенда станет отечественный фильм-катастрофа с элементами фантастики КРАКЕН (CP), рассказывающий о столкновении экипажа подводной лодки с древним гигантским осьминогом. Звездный актерский состав в лице Александра Петрова, Виктора Добронравова и Алексея Гуськова и мощная промокампания со стороны дистрибьютора и стоящих за фильмом продакшнов представляются гарантом зрительского внимания, но непривычный для российского кинематографа жанр и отсутствие юмора, судя по доступным материалам, несколько снижают кассовые ожидания. Ориентиром для прогнозов первого уикенда могут служить близкие по жанру ЛЕДОКОЛ (125 млн), МИРА (47 млн) и МАЙОР ГРОМ: ИГРА (162 млн).

Главным зарубежным релизом станет комедийный экшн РЕЙС НАВЫЛЕТ (VLG), где харизматичный наемник оказывается на борту самолета, набитом его коллегами по цеху. Трейлер обещает динамичный и изобретательный экшн с Джошом Хартнеттом в непривычном для него амплуа. У новинки есть все шансы понравиться ценителям жанра, поклонникам крепкого голливудского кино. Однако высокий возрастной рейтинг из-за обилия насилия и наличие пиратской копии в сети могут значительно проредить потенциальную аудиторию. Основными кассовыми референсами видятся такие аналоги, как КРУЧЕ НЕКУДА (32,1 млн) и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (30,8 млн).

Поклонники авторского и фестивального кино оценят драму из основного конкурса Венецианского кинофестиваля ГОРНАЯ НЕВЕСТА (EXP), в которой за операторскую работу отвечает наш соотечественник Михаил Кричман, и кафкианскую фантасмагорию МИСТЕР К (RUR) с Криспином Гловером в главной роли.

Также в прокат выйдут анимационный фильм КАК ПЕРЕВОСПИТАТЬ ДРАКОНА (KNLG), хоррор КОЛЛЕКЦИОНЕР ДУШ (WP), перевыпуск аниме Хаяо Миядзаки ПОРКО РОССО (RWV) и комедия ТЕЩА В ЗАГУЛЕ (RR).

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

15.04.2025 Автор: Вероника Скурихина

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