Обзор новинок проката на уикенде 15-18 августа 2024 года

Скорее всего, самой кассовой новинкой недели станет мультфильм ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (VLG), способный привлечь широкую семейную аудиторию. Главный плюс картины – тот факт, что российский зритель с большим интересом смотрит проекты именно про животных. Рекламная кампания мультфильма началась сравнительно поздно, однако «Вольга» давно известна своей хорошей работой с анимацией, так что новинке должно быть по силам выступить на уровне аналогов ЗВЕРОГОНЩИКИ (22,2 млн на старте), ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (27,6 млн), и ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (31,4 млн).

В активе отечественной летней комедии ВЫБЕРИ МЕНЯ (NMG) – забавный ролик, хорошие шансы на положительный «сарафан», а также потенциал заинтересовать как регионального зрителя, так и молодежную аудиторию крупных городов. В плане сборов новинка будет целиться в диапазон между БЫВШИМ В ПОМОЩЬ (17,8 млн) и КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (33,5 млн).

КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ (CP) – уже четвертая часть известной корейской франшизы, которая пользуется на родине огромной популярностью. На нашем рынке бренд также уже закрепился и ниже определенной планки опуститься не должен. Можно ожидать, что квадриквел выступит на уровне третьей части РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (10,1 млн).

Также зрители смогут посмотреть мистический триллер ОСТРОВ БЕССМЕРТНЫХ (PLK, превью с 08.08.24), комедийный фильм ужасов РЕАЛЬНЫЕ ЗОМБИ (CPF), хорроры ВИСЕЛИЦА. ЖЕРТВА ПРИЗРАКА (EXP) и ЗАКЛЯТИЕ АМЕЛИИ (RUR), триллер МОЙ ПАРЕНЬ – МАНЬЯК (WP), драму БРАТЬЯ (RWV), фантастику БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ (KNLG), криминальную драму ТАЙНА САМОУБИЙЦЫ (CS), фантастическую драму ТИХОЕ МЕСТО. ИСТОРИЯ М (CAP), документальный фильм КОМНАТА 999 (ARTМ) и перевыпуск драмы МАД (INK).

Фото: кадр из мультфильма ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ

13.08.2024 Автор: Никита Никитин