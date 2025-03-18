Обзор новинок проката на уикенде 20–23 марта

Одной из главных новинок уикенда станет семейная приключенческая картина ПАЛЬМА 2 (CP). Продолжение успешной ленты 2021 года возвращает на экраны всю семью героя Виктора Добронравова вместе с овчаркой Пальмой и добавляет к этому уравнению медвежонка Мансура, за которым ведут охоту браконьеры. В основе приключений – реальная история авиа-медвежонка, но в художественной обработке и уютном советском сеттинге. Духоподъемное кино способно собрать в кинотеатре целые семьи, поэтому основными кассовыми аналогами видятся ленты ПАЛЬМА (104 млн рублей на старте) и МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (139 млн на старте).

Основным конкурентом сиквелу станет новинка ЖДУН (NKI). Фантастическая комедия оживляет некогда популярный интернет-мем и предлагает зрителям приключения инопланетного существа на Земле. Судя по трейлеру, попытка починить космический корабль и спрятать Ждуна от охотника за внеземными технологиями сплотит семью, в состав которой вошли Юлия Александрова, Виктор Хориняк и Владислав Ветров. Ориентирами в данном случае могут служить такие жанровые аналоги, как ЧУК И ГЕК: БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (45,2 млн рублей на старте) и ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (62,6 млн на старте).

Еще один семейный релиз на уикенде – анимация 200% ВОЛК (TNL). Четыре года назад первая часть австралийской франшизы стала хитом проката. В продолжении главный герой будет готовиться стать вожаком стаи, а для этого ему нужно совершить настоящий межплатнетный подвиг. Проект выходит как раз во время весенних каникул, но в сильном конкурентном окружении. Поэтому потенциал релиза можно сравнить с такими жанровыми аналогами, как НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (26,5 млн) и ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (23,1 млн).

Главной альтернативой семейному смотрению станет боевик ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР (GF). Пилот самолета, на котором перевозят особо опасного преступника, оказывается не тем, за кого себя выдает. Судя по материалам, это классический качественный экшн, основное действие которого развернется в замкнутом пространстве на большой высоте. Дистрибьютор в продвижении делает ставку на исполнителя главной роли Марка Уолберга. Сюжетно ленту можно сравнить с такими аналогами, как КРУШЕНИЕ (66,9 млн) и ПАССАЖИР (62,6 млн).

Ценители хорроров смогут выбрать сразу из двух новинок. Классический триллер про дом с призраками АСТРАЛ. СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP), судя по материалам, не предлагает ничего нового в жанре, но дает гарантированный набор скримеров. По сюжету, героиня получает в наследство дом, в подвале которого стоит загадочный алтарь. Потенциал фильма можно сравнить с другими АСТРАЛАМИ: АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (14,9 млн) и АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (11,6 млн).



Второй релиз, ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ДЕМОНОВ (AK), больше тяготеет к фантастическому экшну, чем к фильму ужасов. В мире людей открылись врата в преисподнюю, демоны вырываются наружу, и главный герой оказывается единственным, кому под силу запереть этот портал в Ад. Нетривиальный азиатский сеттинг помогает с ориентирами для прогнозов. Ими могут служить такие схожие картины, как БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 2 (11,5 млн) и ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ. ЭВОЛЮЦИЯ (12,2 млн по СНГ).

Любителей российского фестивального кино может привлечь драма ПАПА УМЕР В СУББОТУ (PNR), получившая приз за лучший дебют на «Маяке», и новая работа Романа Михайлова ЖАР-ПТИЦА (K24), ставшая фильмом открытия «Короче» в прошлом году.

Также зрители смогут посмотреть мелодраму с Памелой Андерсон ШОУГЕРЛ (CPF), криминальную драму БОСС (PLK), перевыпуск аниме Хаяо Миядзаки НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК ЛАПУТА (RWV) и очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 180 (MVK, с 22.03).

Фото: кадр из фильма ПАЛЬМА 2

18.03.2025 Автор: Вероника Cкурихина