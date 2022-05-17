Обзор новинок проката на уикенде 19-22 мая 2022 года

Среди новинок грядущего уикенда на внимание аудитории претендует в первую очередь российская комедия ПРИПЛЫЛИ! (NKI). Картина, сюжетно напоминающая ГОРЬКО!, постарается повторить стартовые цифры недавних ОТЧАЯННЫХ ДОЛЬЩИКОВ (18,8 млн).

Рая Башинская, автор БК: «Фильм ПРИПЛЫЛИ!, к сожалению для него, достаточно трудно назвать зрительским – для этого ему недостает собственно комедийной составляющей. Впрочем, временами режиссер предлагает неожиданные визуальные решения, а используемые в фильме темы на редкость прогрессивны для современного российского кино».

Среди зарубежных проектов наиболее привлекательно выглядит фантастический триллер КЛОН (WP / EXP). Постер представляет фильм как подростковую антиутопию, которая вполне может привлечь широкую аудиторию, однако картине может не хватить событийности. Самый близкий референс в данном случае – ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (9,8 млн).

На юного зрителя рассчитан мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 (PRD), приятно удивляющий высоким уровнем анимации. Трейлер обещает яркие и веселые приключения, так что проект вполне может повторить цифры КО-КО-КО! (7,7 млн).

Свою аудиторию, в первую очередь в крупных городах, вполне могут привлечь перевыпуски картин ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ (CRP / PIFD) и СТРИПТИЗЕРШИ (MD).

Также зрители смогут посмотреть документальные ленты АНДРЕЙ САХАРОВ. ПО ТУ СТОРОНУ ОКНА (KNT) и МАРАДОНА: СМЕРТЬ БОГА (RR), триллер БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ (CP), новый МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 143. НА ГОРИЗОНТЕ - ЛЕТО! (MVK, с 21.05), драмы НИКА (CP) и ЧЕТЫРЕ ХОРОШИХ ДНЯ (SMKT), хоррор ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (KNLG, с 16.05), мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ (BN), боевик РЕШАЛА: БРАТ (RWV), экшн УЗНИК (INDF), а также перевыпуск комедии ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: КРАСАВЧИК (PLK).

17.05.2022 Автор: Максим Острый