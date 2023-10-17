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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 19–22 октября 2023 года

Алтарники, художницы, телохранители и другие

Главной новинкой уикенда должна стать российская комедия СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (NMG). Фильм заполучил благостные отзывы от критиков, его тепло приняли на Санкт-Петербургском международном Контент-форуме. Все это предполагает, что у картины возникнет позитивный «сарафан» у зрителей. Очевидным ориентиром в данном случае может служить НЕПОСЛУШНИК (87,4 млн рублей на старте).

Со стороны зарубежных проектов в статусе главной премьеры недели выступает комедийный экшн ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (VLG). Фильм стартует в России даже раньше, чем в Штатах, что, в сочетании с ярким кастом, безусловно, придаст ему событийности. В качестве референса можно вспомнить недавний релиз КРУЧЕ НЕКУДА (32,1 млн).

Поклонников фестивального кино на уикенде ждет лауреат Каннского кинофестиваля этого года, драма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (PVZGL). У проекта внушительный хронометраж, что может вызвать сложности с росписью, но при этом подобные картины стабильно хорошо работают в длину. Ориентиром по сборам можно назвать ленту УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ (6,6 млн).

Также зрители смогут посмотреть фильмы ужасов БАЙКИ НА ХЭЛЛОУИН (RUR), МЕГАЗАВР (WP) и ТЮРЬМА ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ (KNLG), боевик ДОРОГА ОТЧАЯНИЯ (PRD), семейные ленты ДУХ БАЙКАЛА (RWV) и ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (AK), триллеры ИСКУШЕНИЕ (KAP) и ПОДВАЛ ГОСПОДИНА ГРИНБЕРГА (CS), комедии НА РУБЛЕ БЕЗ РУБЛЯ (MVK) и ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА (GF), драму ПЛАНЕТА МАКСИМУС (CP), мультфильм СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ (SBF) и ФОРСАЖИКИ (KNLG) и перевыпуск СЕМИ ПСИХОПАТОВ (INK).     

Фото: кадр из фильма СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ

17.10.2023 Автор: Максим Острый

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