Обзор новинок проката на уикенде 19–22 октября 2023 года

Главной новинкой уикенда должна стать российская комедия СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (NMG). Фильм заполучил благостные отзывы от критиков, его тепло приняли на Санкт-Петербургском международном Контент-форуме. Все это предполагает, что у картины возникнет позитивный «сарафан» у зрителей. Очевидным ориентиром в данном случае может служить НЕПОСЛУШНИК (87,4 млн рублей на старте).

Со стороны зарубежных проектов в статусе главной премьеры недели выступает комедийный экшн ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (VLG). Фильм стартует в России даже раньше, чем в Штатах, что, в сочетании с ярким кастом, безусловно, придаст ему событийности. В качестве референса можно вспомнить недавний релиз КРУЧЕ НЕКУДА (32,1 млн).

Поклонников фестивального кино на уикенде ждет лауреат Каннского кинофестиваля этого года, драма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (PVZGL). У проекта внушительный хронометраж, что может вызвать сложности с росписью, но при этом подобные картины стабильно хорошо работают в длину. Ориентиром по сборам можно назвать ленту УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ (6,6 млн).

Также зрители смогут посмотреть фильмы ужасов БАЙКИ НА ХЭЛЛОУИН (RUR), МЕГАЗАВР (WP) и ТЮРЬМА ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ (KNLG), боевик ДОРОГА ОТЧАЯНИЯ (PRD), семейные ленты ДУХ БАЙКАЛА (RWV) и ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (AK), триллеры ИСКУШЕНИЕ (KAP) и ПОДВАЛ ГОСПОДИНА ГРИНБЕРГА (CS), комедии НА РУБЛЕ БЕЗ РУБЛЯ (MVK) и ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА (GF), драму ПЛАНЕТА МАКСИМУС (CP), мультфильм СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ (SBF) и ФОРСАЖИКИ (KNLG) и перевыпуск СЕМИ ПСИХОПАТОВ (INK).

Фото: кадр из фильма СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ

17.10.2023 Автор: Максим Острый