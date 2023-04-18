Обзор новинок проката на уикенде 20–23 апреля 2023 года

Безусловным лидером уикенда станет российский блокбастер ВЫЗОВ (CP). Уникальный уровень событийности, яркий актерский состав и мощнейшая рекламная кампания делают проект единственным в своем роде. На старте фильм запросто сможет тягаться с такими релизами как ЭКИПАЖ (465 млн рублей) и ЛЕД (456 млн).

Максим Острый, автор БК: «ВЫЗОВ – необычный фильм по многим параметрам. Частично снятый в космосе, обладающий бюджетом и напором блокбастера, проект в то же время является образчиком feel good movie. У ленты есть все шансы заполучить позитивный «сарафан» и максимально долго и эффективно работать в прокате».

На контрпрограммировании постарается сыграть боевик МИЗАНТРОП (VLG). Плюсами в данном случае служат отсутствие конкуренции в своем жанре и привлекательный трейлер. В качестве референсов можно назвать ленты ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (22,2 млн) и НАЕМНИК (34,2 млн).

Любителей хорроров на уикенде ждут ГРЕМЛИНЫ: ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА (EXP). Картина может заинтересовать зрителей известными молодыми актерами и необычным концептом. Ее референсы – НЕЧЕСТИВЫЕ (15,4 млн) и ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (9,1 млн).

Также зрители смогут посмотреть очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 155. ВЕСНА - ПОРА МУЛЬТИКОВ (MVK, с 22.04), детектив НОЧНАЯ СОВА (KAP), мультфильм ПОРОРО: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАМКЕ ДРАКОНА (RR), приключения СПИРИТ (KNLG) и драму ЗЕМЛЯ АЛЬКАРРАС (EXP).

18.04.2023 Автор: Максим Острый