Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 22–25 июля 2021 года

Снейк Айз, бегущее назад время и немножко еще

В предстоящий уикенд среди новинок российского проката, как минимум два фильма постараются побороться за широкое внимание и кошельки зрителей.

В первую очередь, речь идет о подростковом фантастическом экшне G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP). Это третья часть франшизы о крутых воинах, противостоящих мировому злу. На сей раз, правда, особо узнаваемых актеров в касте нет, зато масштаб проекта выглядит достаточным, чтобы он не затерялся в летнем расписании кинотеатров.

Свою новую работу ВРЕМЯ (UPI) представит М.Найт Шьямалан. Режиссера зачастую бросает из крайности в крайность. Некоторые его работы получаются на удивление хорошими, а некоторые, наоборот, на удивление слабыми. Что выйдет на сей раз пока сказать сложно, но маркетинговые материалы новинки однозначно выглядят интригующе.

Также зрителям будут предложены драмеди ОСЛИК, ЛЮБОВНИК И Я (СPF), комедия ТАЙНА САН-ТРОПЕ (MG), хоррор ЦЕНЗОР (PRD), мультфильм СИПСИК (KNLG) и аниме УНЕСЕНЫЕ ПРИЗРАКАМИ. ПЕРЕВЫПУСК (PNR).

20.07.2021 Автор: Семен Брожитов

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