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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 23–26 ноября 2023 года

Хоккеисты, Дон Кихот, олигархи и другие

Главной премьерой уикенда станет семейная спортивная лента ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (NMG). У фильма рабочий ролик и яркий актерский состав (Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Михаил Пореченков), а некоторый скепсис может вызвать разве что чрезмерно драматичная жанровая составляющая. В качестве референса в данном случае вспоминается лента ЧЕМПИОНЫ (78 млн рублей на старте).

На семейную аудиторию нацелен и мультфильм БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG). Это новая работа студии nWave Pictures, что само по себе гарантирует высокое качество анимации и, как следствие, позитивный «сарафан». В сочетании с низкой конкуренцией со стороны других мультфильмов новинке вполне по силам улучшить показатели проектов РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ (37,5 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (31,4 млн).

Основным предложением для взыскательной публики станет новая картина Романа Полански ДВОРЕЦ (PVZGL). Дополнительное внимание к ней будет вызвано наличием в касте Александра Петрова и тем фактом, что сюжет фильма связан с Россией. Помимо Петрова, в картине заняты такие звезды как Микки Рурк и Фанни Ардан. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить проекты ГЛАВНАЯ РОЛЬ (10,6 млн) и КОЛЕСО ЧУДЕС (13,1 млн).

Еще одной премьерой уикенда станет российский триллер БЕЛЫЙ СПИСОК (AK). Как и прошлогодняя КАЗНЬ (10,9 млн на старте), он вправе рассчитывать на долгий прокат и положительный «сарафан». Для этого в его арсенале есть мощный творческий коллектив, стоящий за созданием проекта: режиссер Алиса Хазанова, сценарист Роман Волобуев, исполнитель главной роли Алексей Серебряков.

Также зрители смогут посмотреть триллеры 13 ПРИШЕСТВИЙ ДЬЯВОЛА (ILK) и КОСТЯНОЙ ДОМИК (WP), фильм ужасов БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (NKI), семейную ленту ДИКОЕ СЕРДЦЕ (GF), боевик КИТТИ КИЛЛЕР (KNLG), документальный проект МЕДВЕДЕВА VS МЕДВЕДЕВА (KAP), детектив НАНДОР ФОДОР И ГОВОРЯЩИЙ МАНГУСТ (PRD), комедию НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ (CS), экшн ОБРУШЕНИЕ (PLK) и приключения ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА (CP).

 

Фото: кадр из фильма ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ

21.11.2023 Автор: Максим Острый

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