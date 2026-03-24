Обзор новинок проката на уикенде 26–29 марта

Наиболее перспективным релизом грядущего уикенда представляется подростковая мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK). В основе – книжный бестселлер с понятным сюжетом о любви барышни и хулигана. Именно это сформировало высокий рейтинг ожиданий и обещает яркий старт и, не исключено, активную работу во время школьных каникул, так как целевая аудитория релиза – ученики старших классов, которым в меньшей степени интересны сказочные и анимационные сиквелы хитов. Однако в фильме нет звезд, привлекательных для взрослых зрителей, незнакомых с первоисточником. Поэтому прогнозировать сборы можно на уровне ближайших аналогов В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА (81,3 млн рублей и 307 тысяч зрителей на старте) и ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (85,3 млн рублей и 249 тысяч зрителей за первые выходные).

Для детей младшего возраста в прокат выйдет мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (NKI). Это прямое продолжение популярного проекта 2023 года, впрочем, самодостаточное для тех зрителей, кто решит начать знакомство с франшизой лишь в этом году. Релиз так же рассчитывает на высокий спрос во время школьных каникул, однако ему придется соперничать с ДОМОВЕНКОМ КУЗЕЙ 2, что несколько сдерживает кассовые ожидания. Ориентирами по сборам выступают первая часть КОТОВ ЭРМИТАЖА (91,1 млн рублей и 366 тысяч зрителей на старте) и ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (71,7 млн рублей и 196,5 тысяч зрителей после первого уикенда).

Темной лошадкой выглядит семейная фантастика КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (VLG), которая делает ставку сразу на три составляющие: обаятельный питомец как центробежная сила проекта, отсылки к космической и фантастической теме и значительный звездный актерский состав, обещающий среди прочего перфоманс Евгения Ткачука. Ролик анонсирует фантастические перемещения в духе ЭФФЕКТА БАБОЧКИ, но с позитивным вдохновляющим посылом о семейных ценностях. Лента может рассчитывать на сборы в вилке от цифр недавнего АВИАТОРА (78,9 млн рублей и 162,4 тысячи зрителей на старте) до показателей ЧЕЛОВЕКА НИОТКУДА (47,8 млн рублей и 148,4 тысячи зрителей по итогам первых выходных).

Для взыскательной публики стартует один из номинантов на «Оскар», драма СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ (AOF). Несмотря на то, что церемония уже прошла, лента по-прежнему может заинтересовать киноманов, которые интересуются фаворитами наградного сезона, а также поклонников исполнителя главной роли Вагнера Моуры. Наличие пиратской копии в сети, впрочем, снижает кассовые ожидания. Лента предположительно выступит на уровне АНАТОМИИ ПАДЕНИЯ (10,2 млн рублей и 22,5 тысяч зрителей на старте) и СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ (5,7 млн рублей и 9,5 тысяч зрителей за первый уикенд).

Дмитрий Некрасов: «Это кино, требующее концентрации и готовности к медленному погружению. Зритель, привыкший к динамичному нарративу, может испытать усталость, тогда как аудитория с запросом на обстоятельное, тонкое кино получит от просмотра высокую отдачу».

В числе перевыпусков на этой неделе – аниме МАЛЬЧИК И ПТИЦА (RUR) и УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ (INK).

Также в прокат выйдут триллер 13 ДНЕЙ, 13 НОЧЕЙ (KNM), фильм ужасов ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (EXP), фолк-хоррор ДАСТУР: ПРОКЛЯТИЕ (RSP), триллер с Милошем Биковичем ИЗОЛЯЦИЯ (KAP), семейный фильм МАНДАРИНИЯ – СТРАНА ЧУДЕС (KNT), российский приключенческий триллер ПАСТБИЩА БОГОВ (PRD).

В пиратском сегменте ожидается премьера текущего хита американского проката ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА», который привлечет аудиторию разных возрастов, следящую за иностранными новинками, а также поклонников Райана Гослинга.

24.03.2026 Автор: Вероника Cкурихина