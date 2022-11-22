Обзор новинок проката на уикенде 24-27 ноября 2022 года

Главной новинкой уикенда станет мультфильм ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (NKI). Рассчитанный на семейную аудиторию релиз стилистикой напоминает успешные проекты студии «Мельница», однако обладает меньшей событийностью. На старте ориентирами для картины могут служить мультфильмы КОЩЕЙ. НАЧАЛО (33,1 млн рублей) и ПРИНЦЕССА И ДРАКОН (34,3 млн).

На взрослую аудиторию рассчитан российский хоррор СЕСТРЫ (VLG). У фильма мощный актерский состав (Ирина Старшенбаум, Анна Чиповская, Никита Ефремов) и стильный трейлер. В качестве референсов в данном случае можно назвать проекты ПРОВОДНИК (14,1 млн) и БЫВШАЯ (11,3 млн).

Любителям историй про аферы и поклонникам зарубежного кино на грядущем уикенде стоит обратить внимание на ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (WP). Фильм привлекает легкой авантюрной стилистикой и хорошо знакомыми актерами (Джонатан Риз Майерс, Эмиль Хирш, Пас Вега). Новинка постарается повторить показатели АФЕРЫ В МАЙАМИ (8,1 млн).

Невысокой жанровой конкуренцией постарается воспользоваться российская комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (CRP). Первая часть в прошлом году смогла освоить на старте 6,8 млн рублей.

Любители фильмов ужасов на этой неделе смогут выбрать между ЛОГОВОМ (PRD) и КОРАБЛЕМ В ПУСАН (EXP). Режиссером первого проекта выступил Нил Маршалл, ориентиром для него может служить ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА (4,8 млн). Второй фильм является крепким южнокорейским жанровым продуктом, референсом для него можно назвать недавнюю ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ (11,4 млн).

Свою аудиторию найдет байопик ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (MVK). Фильм может похвастать крепким актерским составом, однако его рекламная кампания началась достаточно поздно. В любом случае новинка имеет все шансы превзойти на старте цифры ЭЙФЕЛЯ (5,6 млн).

Также зрители смогут посмотреть триллеры F20 (CS) и ФИЗФАК (SBF), драмы ВРЕМЯ ГОДА ЗИМА (CPF), ИМПЕРАТОР (ALM), НАША ЗИМА (KNLG) и НИТРАМ (ART), документальную ленту КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II (PIFD), семейную картину ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ (BN), комедию УМНАЯ МАША (RWV), а также перевыпуск проекта ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ (INK).

22.11.2022 Автор: Максим Острый