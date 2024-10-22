Обзор новинок проката на уикенде 24–27 октября 2024 года

Очевидным лидером уикенда и одним из главных релизов осени станет сказка ОГНИВО (CP). Картина стартует с минимальной конкуренцией, в ее активе есть сильный бренд, а в режиссерском кресле – Александр Войтинский, имеющий уже значительный опыт в этом жанре. Логично предположить, что лента начнет прокат на одном уровне с такими фильмами, как ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (399 млн рублей) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (447 млн).

Российская комедия ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (AK) постарается сыграть на контрпрограммировании и привлечь на свои сеансы в первую очередь молодые пары. Хоть фильм и не может похвастаться сложной постановкой, но зато у него есть интересный хай-концепт и звездный каст в лице Аглаи Тарасовой и Артема Ткаченко. Ориентирами здесь могут служить проекты БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (17,8 млн рублей на старте) и ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? (15,2 млн на старте).

Из множества хорроров уикенда выделяются релизы ЗАМРИ (GF) и АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ (WP). Если первый проект может похвастаться необычным концептом, то фильм компании World Pictures, наоборот, является вполне классическим хоррором про призраков. Новинки обещают сработать на уровне аналогов СУСПИРИЯ (10,9 млн) и АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ (8,1 млн) соответственно.

Также зрители смогут посмотреть военный экшн ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (SBF), хорроры ВУДУ. ШЕПОТ ТЬМЫ (RUR), КАРА (MVK) и КРИК. СЕЗОН ПРИЗРАКОВ (PNR), мультфильм НА ВСЮ КАТУШКУ (PRD) и драму ПРИШЕЛЕЦ (K24).

22.10.2024 Автор: Максим Острый