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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 27–30 января 2022 года

Добродушные монстры, герои Великой отечественной войны, неуклюжий шпион и другие

Главной премьерой недели станет мультфильм МЫ – МОНСТРЫ 2 (MG). Нацеленный на семейную аудиторию сиквел франшизы о семье Уишбоун, превращающейся в случае крайней необходимости в обаятельных монстров, твердо намерен повторить результаты первой части серии (35,9 млн на старте). Цель кажется достижимой, учитывая отсутствие конкуренции со стороны крупной студийной анимации.

Совсем другую публику должна привлечь военная драма МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ (NKI). Ее аудитория – это в первую очередь возрастной посетитель кинотеатров из регионов. Референсом для данной новинки может служить картина ЗОЯ (30,8 млн), однако религиозная составляющая сюжета МАРИИ может как привлечь, так и отпугнуть зрителя.

В качестве еще одного сугубо развлекательного проекта на уикенде выступит шпионская комедия АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ (MG). Предыдущий фильм этой франшизы вышел на экраны в далеком 2009 году.

На внимание зрителей, интересующихся спортом и, в частности, футболом, претендует биографическая лента Я – ЗЛАТАН (CPF). На этой же неделе стартует еще одна картина, посвященная судьбе атлета – это драма ЧЕМПИОН ИЗ ОСВЕНЦИМА (PNR).

Поклонников актерского таланта Мела Гибсона должен заинтересовать криминальный триллер ВАЛЬДО (PRD) про расследующего убийство отставного полицейского.

На более романтически настроенных зрителей нацелен проект ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР (VLG) с Сэмом Клафлином и Вероникой Эчеги в главных ролях.

Также зрители смогут посмотреть драмеди ИСПРАВЬ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (PLK), драмы МОЙ ЛЕГИОНЕР (SBF) и ОДИН НА ОДИН (ART), свежий МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 135. УЛЫБКА ДО УШЕЙ (MVK, с 29 января), документальные проекты ОБХОДНЫЕ ПУТИ (CNF) и СПАСТИ ПЛАНЕТУ (KNLG), а также российскую комедию СДОХНУТЬ НУЖНО, ЧТОБЫ ВЫ ПРИЕХАЛИ (CS).

25.01.2022 Автор: Максим Острый

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