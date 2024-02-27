top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 29 февраля – 3 марта 2024 года

Домашние питомцы, влюбленные, ведьмы и другие

Семейную аудиторию на грядущем уикенде постарается привлечь картина КОТ И ПЕС (GF). С одной стороны, фильм является французской комедией, с другой – удачно эксплуатирует образы домашних животных. В озвучке заглавных четвероногих героев задействованы Агата Муцениеце и Никита Кологривый. Референсами в данном случае могут служить проекты ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (25,8 млн рублей на старте) и ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (14,5 млн на старте).

Предоскаровской шумихой постарается воспользоваться мелодрама ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (EXP), заработавшая отличный «сарафан» как у прессы, так и у зрителей. Однако помешать ей может давно присутствующая в сети пиратская копия. В качестве референса здесь можно вспомнить фильмы РЕШЕНИЕ УЙТИ (6,2 млн рублей на старте) и МИНАРИ (4,2 млн на старте).

Любителей хорроров на уикенде ждет таиландский релиз ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (EXP). Его ориентиры – фильмы ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (9,1 млн рублей на старте) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ (11,7 млн на старте).

Низкой конкуренцией за целевую аудиторию постарается воспользоваться мультфильм ЛОНКИ – ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК (TNL): детей должны привлечь юмор и связанный с животными сюжет. Референсом тут может служить КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (7,9 млн рублей на старте).

Также зрители смогут посмотреть драмы АКВАРИУМ (PIFD), ДОЛГОЖДАННЫЙ РАССВЕТ (PRD) и МАЙ ДЕКАБРЬ (ARTM), документальный проект В АРКТИКУ (KAP), триллеры ГРАНИЦЫ БЕЗУМИЯ (PNR), КРАСНЫЕ КОМНАТЫ (RWV) и ПИЛА. ДЖОКЕР (WP), комедии ЛЮБОВЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО (RR) и ОН+ОНА (KNT), спектакль СТИФФЕЛИО (KAP, с 26.02), приключения ФОРСАЖ В ПАТТАЙЕ (KNLG) и перевыпуск драмы ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ САМУРАЯ (AOF).

 

Фото: кадр из фильма КОТ И ПЕС

27.02.2024 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Disney обвинила зрителей в провалах своих последних проектов
Подробнее
«Лед 3» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Командир» идет на уровне «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраля
Подробнее
Роскомнадзор запретил показ сериала «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатрах
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал российский проект «Командир»
Подробнее
Минкультуры назвало приоритетные направления поддержки кино в 2024 году
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Аквариум»
Подробнее
Создатели «Льда» готовят новую версию «Приключений Электроника»
Подробнее
Главный зарубежный блокбастер года «Бордерлендс» выйдет в России на день раньше мирового релиза
Подробнее
Официальная касса России: у «Льда 3» третий старт среди российских проектов вне «новогодних битв»
Подробнее
Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии журнала Time
Подробнее
Новые «Мстители» сменят название
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» во второй раз оказался лидером
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 22–25 февраля 2024 года
Подробнее
Названы лауреаты премии «Сезар»
Подробнее
Пять онлайн-кинотеатров вошли в рейтинг самых дорогих компаний Рунета от Forbes
Подробнее
Стали известны победители Берлинского кинофестиваля
Подробнее