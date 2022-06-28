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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 30 июня - 3 июля 2022 года

Кинематографисты, молодожены, волшебницы и другие

За звание лучшей новинки уикенда на этой неделе поспорят испано-аргентинский проект ГЛАВНАЯ РОЛЬ (PVZGL) и российская комедия РАЗВОД. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ (CP). Картина с участием Антонио Бандераса и Пенелопы Крус постарается привлечь к себе внимание кастингом и стильной картинкой, что в итоге должно превратиться в положительный «сарафан». Референсом для ленты могут служить последние работы Вуди Аллена, в том числе ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА (7,7 млн на старте).

Что касается российского релиза, то он должен приглянуться в первую очередь региональной публике. В центре фильма - романтически-комедийная интрига, построенная вокруг ипотеки. Ориентиром в данном случае можно назвать недавний проект ПРИПЛЫЛИ! (8,5 млн).

Довольно необычной новинкой является ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (CP) – фильм ужасов по сценарию Люка Бессона, созданный по мотивам его же семейной фэнтези-франшизы про минипутов. Крайне нестандартный концепт проекта вполне может привлечь как подросших поклонников саги о волшебном мире, так и более широкую публику. Конкуренцию за зрителей ему составил отечественный фильм ужасов ЧЕРНАЯ ГОРА (ABK).

На семейную аудиторию рассчитан еще один европейский проект, стартующий на этой неделе – ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (BN). Приключения юной волшебницы вполне могут выступить на одном уровне с проектом ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (5,1 млн).

Взрослых зрителей, преимущественно мужчин, привлечет спортивный байопик БОЕЦ: КОРОЛЬ РИНГА (PRD). В его пользу, помимо тематики, говорит участие в касте Рассела Кроу.

Также зрители смогут посмотреть боевик КОММАНДО (KNLG), хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (EXP), мультфильм ПТИЦЫ, КАК МЫ (RR), комедия ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ (MVK), классическая мелодрама УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА (RWV), а также перевыпуски семейной картины БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ (PNR) и триллера НЕОНОВЫЙ ДЕМОН (PRGK).

28.06.2022 Автор: Максим Острый

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