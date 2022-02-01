Трейлеры новинок уикенда: лидерство поделили «Падение Луны» и «День слепого Валентина»

Предстоящий уикенд должен принести долгожданное оживление в российском прокате. Зрителей могут привлечь масштабный фильм-катастрофа, две отечественные комедии, а также новая работа режиссера Педро Альмодовара. Рассмотрим показатели трейлеров проектов ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (CP), НЕПОСЛУШНИК (CRP), ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (SPPR) и ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (VLG).

Ролик фантастической картины ПАДЕНИЕ ЛУНЫ дистрибьютор прикрепил к релизам ЧЕМПИОН МИРА, КРИК и КОД 355. За счет этого в кинотеатрах трейлер могли увидеть 1,8 млн человек. На YouTube у фильма Роланда Эммериха еще более внушительные показатели – три наиболее востребованных ролика накопили 3,2 млн просмотров (на троих у них 18,6 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» дублированный трейлер посмотрели 18 664 раза.

Трейлер отечественной комедии НЕПОСЛУШНИК начал получать свои хардлоки в кинотеатрах еще в январе прошлого года. Всего ролик был прикреплен к 13 проектам: это АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА, СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ, ТРАФИК, ОБОРОТЕНЬ, В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, КИНОТЕАТР КОШМАРОВ, ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ, ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ, КОДЕКС КИЛЛЕРА, ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ; ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП; ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД и СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ. Общий потенциальный охват аудитории составил 735 тыс. зрителей. На YouTube три самых популярных ролика проекта набрали 1,9 млн просмотров (138 «лайков»). В то время как на «КиноПоиске» самый востребованный трейлер был просмотрен 15 276 раз.

Еще одна российская комедия, ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА, по нашим данным, обошлась без хардлоков трейлера в кинотеатрах. Зато на YouTube ролик саккумулировал 3,4 млн просмотров (618 «лайков»). Еще 2 206 просмотров трейлер получил на «КиноПоиске».

Ролик новой картины режиссера Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ крепился к фильмам ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ и ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ. Это дало ему контакт в 169 тыс. зрителей. На YouTube трейлер набрал 80,1 тыс. просмотров (714 «лайков»), а на «КиноПоиске» – 4 179 просмотров.

01.02.2022 Автор: Дмитрий Некрасов