Трейлеры новинок уикенда: лидерство делят «Свингеры» и «Мой волк»

Первый полноценный уикенд 2022 года по традиции приходится на период «новогодней битвы», однако в этот раз в прокате не будет крупнобюджетных проектов, которые могли бы составить серьезную конкуренцию уже работающим релизам. Все новинки будут рассчитаны на разные, но не самые широкие сегменты аудитории. Рассмотрим показатели трейлеров фильмов СВИНГЕРЫ (VLG), (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРОЧКИ (WP), МОЙ ВОЛК (MG) и ЧЕРНЫЙ ЯЩИК (PVZGL).

Ролик российской комедии СВИНГЕРЫ дистрибьютором крепился к картинам ПОСЛЕ. ГЛАВА 3, ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ, ЭЙФЕЛЬ и КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА. В результате в кинотеатрах его могли увидеть более 937 тыс. человек. На YouTube три наиболее популярных ролика проекта с Дмитрием Нагиевым набрали в совокупности 305 тысяч просмотров (3 210 «лайков»). А на «КиноПоиске» трейлер новинки был просмотрен 12 525 раза.

Трейлер еще одной комедии, но на этот раз итальянской, (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРОЧКИ был прихардлочен к трем проектам: ЧЕРНАЯ МЕССА, ЖЕНЩИНЫ В ЧЕРНОМ и МАФИЯ: СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА. Общий потенциальный охват аудитории в кинотеатрах составил 23 тыс. человек. На YouTube опубликованный на трех различных каналах ролик накопил в общей сложности около 30 тыс. просмотров (432 «лайка»). В то время как на «КиноПоиске» его посмотрели всего 903 раза.

Ролик семейного проекта МОЙ ВОЛК демонстрировался в кинотеатрах перед 12 картинами. Самыми заметными прикреплениями для него стали РОК ДОГ 2 и ЕЛКИ 8. Это дало контакт более чем с 731 тыс. зрителей в кинозалах. В то же время на YouTube у фильма более высокие цифры – 1,6 млн просмотров с учетом трех самых востребованных роликов (на троих у них 14 тыс. «лайков»). К этому можно добавить 18 919 просмотров дублированного трейлера проекта на «КиноПоиске».

Наконец, ролик триллера ЧЕРНЫЙ ЯЩИК шел хардлоком к семи различным картинам: УЗНИКИ СТРАНЫ ПРИЗРАКОВ, КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА, ПО СОСЕДСТВУ, ГАЙЯ: МЕСТЬ БОГОВ, ПОГОВОРИ С НЕЙ. ПЕРЕВЫПУСК, ДУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК и ТРИУМФ. В кинотеатрах трейлер могли увидеть, таким образом, около 23 тыс. человек. К этому можно добавить 645 тыс. просмотров трех роликов на YouTube (10,7 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» основной дублированный трейлер фильма с Пьером Нинэ посмотрели 4 874 раза.

04.01.2022 Автор: Дмитрий Некрасов