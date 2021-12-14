Трейлеры новинок уикенда: «Матрица» обошла «Человека-паука» в офлайне

Предстоящий уикенд обещает стать если не самым кассовым в году, то уж точно близким к этому званию. Все благодаря старту двух наиболее ожидаемых блокбастеров сезона. Также в прокат выйдет первый полноценный новогодний релиз, который будет призван настроить зрителей на праздничный лад. Рассмотрим показатели трейлеров фильмов ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR), МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (UPI), ЕЛКИ 8 (MG) и ОЛЕНЬИ РОГА (WDS).

Трейлер кинокомикса Marvel ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ начал крепиться к другим проектам в кинотеатрах лишь недавно. По нашим данным, у проекта были хардлоки только к двум релизам: ВЕНОМ 2 и ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ. Но этого хватило, чтобы получить общий потенциальный охват в более чем 7 млн зрителей. На YouTube у проекта куда большие цифры. Три наиболее востребованных ролика вместе собрали более чем 19,6 млн просмотров (656 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» самый популярный трейлер получил 140 748 просмотров. Кстати, в англоязычном сегменте первый тизер фильма за день собрал больше 355 млн просмотров, превзойдя даже показатели чрезвычайно успешных МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ c их 289 млн.

Второй блокбастер на уикенде, фильм МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ, оказался более успешным в плане прикреплений ролика в кинотеатрах. Трейлер нового проекта Ланы Вачовски шел хардлоком сразу к семи картинам: ДЮНА, НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР, ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ, КОРОЛЬ РИЧАРД, ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО и ДОМ GUCCI. В результате в кинотеатрах ролик фантастического боевика с Киану Ривзом могли увидеть более 9,6 млн человек. Сопоставимые цифры дал и YouTube: три ролика смогли саккумулировать порядка 10,5 млн просмотров (126 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» основной дублированный трейлер посмотрели 89 435 раз.

Еще два новых проекта, по нашим данным, обошлись без хардлоков к другим фильмам. Так, не было их у хоррора ОЛЕНЬИ РОГА. А на YouTube трейлер накопил 859 тыс. просмотров (2,2 тыс. «лайков»), в то время как на «КиноПоиске» самый популярный ролик был просмотрен 21 874 раза.

Также не было хардлоков и у трейлера отечественного фильма ЕЛКИ 8. Продолжение знаменитой франшизы набрало на YouTube 341 тыс. просмотров за три ролика, опубликованных на различных каналах (на троих у них 2,6 тыс. «лайков»). Еще 20 551 просмотр был получен с «КиноПоиска».

14.12.2021 Автор: Дмитрий Некрасов