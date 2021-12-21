Трейлеры новинок уикенда: «Зверопой 2» обогнал «Последнего богатыря» в онлайне

Предстоящий уикенд станет окончательной репетицией перед грядущими новогодними праздниками. В прокат выйдет отечественный проект, который всерьез претендует на звание лидера нынешней «новогодней битвы». Однако в целом число новинок по понятным причинам сильно сократилось по сравнению с предыдущими неделями. В этот раз рассмотрим показатели трейлеров всего двух фильмов: ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS) и ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI).

Лидером уикенда по охвату аудитории в кинотеатрах стал трейлер российской сказки ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ. Ролик картины был прикреплен к девяти другим релизам, среди которых оказались КРУЭЛЛА, ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ, ВЕЧНЫЕ и ЭНКАНТО. За счет этого общий потенциальный охват аудитории составил более 11,6 млн человек. На YouTube три наиболее востребованных ролика проекта, опубликованные на разных каналах, дали в совокупности более 2,2 млн просмотров (на троих у них 28,9 тыс. «лайков»). В то время как на «КиноПоиске» основной трейлер был просмотрен 37 944 раза.

Трейлер анимационной картины ЗВЕРОПОЙ 2 шел хардлоком к пяти проектам в кинотеатрах: это были КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, БОСС-МОЛОКОСОС 2, НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР и КОРОЛЬ РИЧАРД. Самый большой охват дал БОСС-МОЛОКОСОС 2, а всего ролик в кинозалах могли увидеть более 9,2 млн зрителей. На YouTube опубликованный на трех различных каналах трейлер мультфильма саккумулировал 6,6 млн просмотров (56 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» дублированный основной ролик картины посмотрели 24 591 раз.

21.12.2021 Автор: Дмитрий Некрасов