Трейлеры новинок уикенда: «Мистер Нокаут» и «Игра теней» разошлись по разным углам ринга

Предстоящий уикенд будет как никогда богат на новинки, но все они будут рассчитаны на довольно узкие сегменты аудитории. Крупных блокбастеров в российском прокате не будет еще неделю. При этом снова доминировать среди новинок должно отечественное кино, которое стартует уже с 23 февраля. Рассмотрим показатели трейлеров проектов МИСТЕР НОКАУТ (WDS), ПАПЫ (NKI), ЛУЛУ И БРИГГС (PRD), ИГРА ТЕНЕЙ (MG), СИРАНО (UPI) и КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (VLG).

Лидером по охвату аудитории в кинотеатрах в результате трейлеринга стала спортивная биографическая драма МИСТЕР НОКАУТ. Ролик картины был прикреплен к фильмам ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ, ЧЕМПИОН МИРА, АЛЛЕЯ КОШМАРОВ, НЕПОСЛУШНИК и СМЕРТЬ НА НИЛЕ. В результате в кинозалах его могли увидеть около 3 млн зрителей. На YouTube три самых востребованных ролика новинки накопили 1,4 млн просмотров (на троих у них 5 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» трейлер посмотрели 6 920 раз.

Трейлер отечественной мелодрамы ПАПЫ шел хардлоком к проектам КОМАНДА КОТИКОВ и МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ. Это дало общий потенциальный охват аудитории в 85 тыс. человек. На YouTube три ролика проекта набрали 765 тыс. просмотров (1,6 тыс. «лайков»), в то время как на «КиноПоиске» основной трейлер картины был просмотрен 4 664 раза.

У ролика приключенческой картины ЛУЛУ И БРИГГС с Ченингом Татумом в главной ролик были хардлоки к фильмам ТИХАЯ НОЧЬ; 9 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ и ВАЛЬДО. Благодаря этому в кинотеатрах трейлер могли увидеть 142 тыс. человек. К этому можно добавить 3,3 млн просмотров, которые накопили три самых популярных ролика проекта на YouTube (13 тыс. «лайков»), а также 14 728 просмотров дублированного трейлера на «КиноПоиске».

Новый боевик в Лиамом Нисоном в главной ролик ИГРА ТЕНЕЙ, по нашим данным, получил хардлок только к двум картинам: АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ и ФАНТАЗИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. Общий охват аудитории в результате этого составил 23 тыс. зрителей. Что касается, YouTube то там у новинки куда более внушительные цифры. Три самых популярных ролика саккумулировали в совокупности 4 млн просмотров (5,4 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» трейлер заполучил 4 715 просмотров.

Трейлер мюзикла СИРАНО демонстрировался в кинотеатрах перед такими фильмами, как КОРОЛЬ РИЧАРД, ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА и ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ. В результате ролик могли увидеть 335 тыс. человек. На YouTube за счет публикации на трех различных каналах картине удалось накопить 72 тыс. просмотров (1,8 тыс. «лайков»). Еще 4 243 просмотра трейлер получил на «КиноПоиске».

Ролик мультфильма КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ дистрибьютор прикрепил к картинам СВИНГЕРЫ, ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР и ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ. Таким образом, потенциальный охват аудитории у анимации составил 291 тыс. зрителей. К этому можно добавить 374 тыс. просмотров от трех роликов проекта на YouTube (1,3 тыс. «лайков»). При этом на «КиноПоиске» дублированный трейлер мультфильма получил всего лишь 220 просмотров.

22.02.2022 Автор: Дмитрий Некрасов