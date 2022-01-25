Трейлеры новинок уикенда: лидируют проекты Megogo Distribution

Предстоящий уикенд в российском прокате в очередной раз обойдется без крупных блокбастеров, так что в расписании кинотеатров должны будут появиться фильмы, рассчитанные на отдельные сегменты аудитории. Рассмотрим показатели трейлеров проектов АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ (MG), МЫ – МОНСТРЫ 2 (MG) и МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ (NKI).

Наибольший охват аудитории в кинотеатрах среди всех новинок получил трейлер французской комедии АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ. Ролик был подклеен сразу к девяти различным релизам: АНГЕЛ МЕСТИ, ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ, СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!, ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА, ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ, КОДЕКС КИЛЛЕРА, БЕСТСЕЛЛЕР, ДЕМОНИК и ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП. В результате общий потенциальный охват аудитории в кинотеатрах у новинки составил 1,2 млн человек. К этому можно добавить около 1,9 млн просмотров наиболее популярных роликов проекта на YouTube (на троих у них 4,9 тыс. «лайков») и 5 927 просмотров на «КиноПоиске».

Трейлер мультфильма МЫ – МОНСТРЫ 2 демонстрировался в кинотеатрах перед картинами ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП; ЕЛКИ 8, ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ. МИССИЯ «РОЖДЕСТВО» и МОЙ ВОЛК. Благодаря этому в кинозалах его могли увидеть более 463 тыс. зрителей. На YouTube три самых востребованных ролика накопили в совокупности около 5,2 млн просмотров (8,8 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» дублированный трейлер просмотрели 5 952 раза.

Наконец, ролик отечественной военной драмы МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ в кинотеатрах показывали перед релизами ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ и МЕДЕЯ. Общий охват аудитории составил 44 тыс. человек. Опубликованный на трех различных каналах на YouTube трейлер фильма саккумулировал 191 тыс. просмотров (435 «лайков»). В то время как на «КиноПоиске» у него 2 769 просмотров.

25.01.2022 Автор: Дмитрий Некрасов