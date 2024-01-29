Зеленая зона

В 2023 году кинотеатры в России оправлялись после очередного кризиса. Успех ЧЕБУРАШКИ и еще целого ряда проектов позволил им повсеместно превысить показатели сборов и посещаемости 2022-го.

ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 1 МИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ: КИНО СТАЛО ДОРОЖЕ ВЕЗДЕ, НО НЕ В КРАСНОДАРЕ

Прирост и сборов, и посещаемости в обеих столицах оказался ниже, чем в среднем в остальных миллионниках – но все равно позитивная динамика была достаточно мощной. Касса Москвы прибавила 53,8%, Санкт-Петербурга – 60,6%. Число зрителей увеличилось на 42,8% и 48,8% соответственно. В миллионниках в среднем рост по этим показателям составил 75,5% и 54,5%. Обращает на себя внимание тот факт, что именно в крупных городах разрыв в динамике сборов и посещаемости в 2023 году стал настолько очевидным. Связано это, очевидно, с ростом цены билета – в миллионниках в среднем поход в кино подорожал на 17,1%. Что интересно, в Москве и Санкт-Петербурге эта цифра существенно ниже: 7,7% и 8,1% соответственно.

Значительнее всех показатели 2022-го среди миллионников улучшил Краснодар (перешедший в эту группу городов в 2023 году): там опережение сборов достигло сразу 98%, а посещаемости – 95,1%. При этом цена билета подорожала лишь на 1,4%, что является минимумом в этой группе населенных пунктов. Впрочем, стоит учесть, что посещение кинотеатра в Краснодаре изначально, в 2022 году, было значительно дороже, чем в других городах (397 рублей).

«Значительный рост цены билета, на 31,3 процента, был в 2021 году, основная причина – ковидные ограничения со стороны Роспотребнадзора (до 15 процентов заполняемость зала плюс социальная дистанция). Мы вынуждены были существенно увеличить цены в кинотеатрах для выживания в этот период. Средняя цена билета в Краснодаре в 2023-2024 годах близка к средней цене билета в Москве», – сообщила БК директор по букингу киносети «Монитор» Елена Полянская.

Минимальное опережение сборов 2022 года среди миллионников продемонстрировал Новосибирск (+48,4%), посещаемости – Екатеринбург (+32,8%). Сильнее прочих цена билета выросла в Уфе – сразу на 19,5%. А наиболее активно в кино ходили жители Ростова-на-Дону – на душу населения здесь пришлось сразу 1,9 билета.

«Думаю, что на это влияет несколько факторов. Во-первых, здесь очень много образовательных учреждений и, естественно, много молодежи приезжает учиться из разных городов и стран. А студенты являются одной из основных категорий зрителей. Во-вторых, в кинотеатры Ростова-на-Дону часто приезжают жители из соседних городов. Причем, имея довольно неплохие кинотеатры в своем городе, многие целенаправленно едут на выходные в Ростов, совмещая посещение кинотеатра с другими развлекательными заведениями, которых в соседних городах мало или совсем нет. А третьим критерием я считаю то, что это зависит от менталитета Ростова-на-Дону. Ну любим мы, ростовчане, развлечения и отдых, поэтому, въезжая в Ростов, многие чувствуют атмосферу расслабленности и отдыха. И как тут в кинотеатр не пойти?» – так объясняет причины активного кинохождения букер кинотеатра «Кинополис Парк» в Ростове-на-Дону Татьяна Маркова.

Лидером по сборам стала Казань – в копилке ее кинотеатров по итогам года было 833 млн рублей. Лидер 2022-го, Новосибирск, стал только четвертым (748 млн).

ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 500 ТЫСЯЧ ДО 1 МИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ: ЯРОСЛАВСКИЙ БУМ И ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КИНОМАНИЯ

В местах проживания от полумиллиона до миллиона человек прирост сборов в среднем составил 65,4%, посещаемости – 52,1%. Стоимость билета при этом повысилась лишь на 5,7%. Среди отдельных городов наибольшего опережения по сборам достиг Ярославль (+100,8%). Он же стал чемпионом по росту посещаемости (+74,5%). Заметно отстало от собратьев по численности населения Кемерово: там увеличение кассы составило лишь 38,9%, а числа зрителей – 27,5%.

Самые дорогие билеты в кино среди данных городов в 2023 году были во Владивостоке (364 рубля). Впрочем, он и в 2022-м уступил по этому параметру только Краснодару, который теперь относится к миллионникам. Дешевле всего посещение кинотеатра обошлось в 2023-м жителям Ижевска (246 рублей). Сильнее всех подорожали киносеансы в Ставрополе (+19,1%), а вот в Оренбурге цена билета осталась почти на прежнем уровне (+3,2%).

Традиционно активное кинохождение наблюдается на Дальнем Востоке – во Владивостоке на душу населения было продано более двух билетов за год (самый высокий показатель по всей стране), в Хабаровске – два. Эти города и стали лидерами в данной группе по сборам – на их счету 441 млн и 420 млн рублей соответственно. Тюмень, опередившая их в 2022-м, теперь оказалась третьей с 416 млн.

ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 250 ТЫСЯЧ ДО 500 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ: ЯКУТСКИЕ ЗАМОРОЗКИ И СОЧИНСКАЯ РОСКОШЬ

В местах проживания от 250 тысяч до 500 тысяч человек главным рекордсменом стал Грозный: выручка относительно прошлого года там выросла на 133%, посещаемость – на 103%. Это максимум среди всех рассматриваемых нами городов. Причины такой динамики, вероятно, кроются в низкой базе – именно Грозный по итогам 2022-го испытал наиболее сильное падение кассы и количества зрителей.

В этой же группе присутствуют и города, показавшие самую низкую динамику относительно цифр 2022 года. Так, выручка в Якутске прибавила лишь 15,1%. Город, который в 2022-м занимал второе место по сборам среди населенных пунктов этой группы, теперь сместился на седьмую позицию. Посещаемость там прибавила только 16%. Еще более медленная динамика по числу зрителей наблюдается в Улан-Удэ (+15,1%). Сборы кинотеатров там прибавили 22,2%.

Менеджер по репертуарному планированию и рекламе кинотеатра «Азия» в Якутске Виктория Баишева не видит уникальных обстоятельств, приведших к столь невысокому приросту сборов в ее городе: «Честно говоря, не могу объяснить это явление. Что-то произошло с 2022 года в кинобизнесе в целом. Возможно, отголоски этого до сих пор на нас влияют. С местным кино вроде бы ничего особенного не произошло. Кроме отзыва прокатного удостоверения у АЙТЫ после завершения проката».

Одна из самых интересных цифр связана с Сочи – там стоимость билета в 2023 году достигла 442 рублей. Это выше средней цены в Москве и в целом максимум среди всех рассматриваемых нами городов. Выручка кинотеатров при этом там достигла 361 млн рублей. Это выше, чем у большинства городов с численностью населения от полумиллиона до миллиона человек. Более того, это больше, чем было к концу года на счету у миллионников Волгограда (329 млн) и Омска (328 млн).

Что касается активности кинохождения, то здесь в лидерах Калининград. Там на душу населения за год пришлось почти два похода в кино. Наименее активно кинотеатры посещали в 2023 году костромчане – лишь 0,5 раза за год.

Фото: Freepik

29.01.2024 Автор: Дмитрий Некрасов, Максим Острый