На «Зимнем» обсудили противостояние актеров, агентов и продюсеров

Модератором дискуссии «Кинобатл интересов: Артисты vs Агенты vs Продюсеры» выступил продюсер студии Yellow, Black & White и онлайн-кинотеатра Start Сергей Маевский, а участие в ней приняли: ведущий кастинг-директор кинокомпании «Среда» и агент Татевик Залинян, ведущий продюсер «Плюс Студии» Дарья Капля, руководитель интегрированного маркетинг контента «Плюс Студии» Ольга Вавилова, агент Елена Брагина, агент Александра Петрова и PR-директор студии «Водород» Наталья Шталева, актерский агент и кастинг-директор Анна Кеворкова, а также актеры Кирилл Зайцев и Юлия Хлынина.

Сессию открыл генеральный продюсер «Зимнего» Максим Королев, который напомнил, что впервые данная дискуссия была начата в рамках прошлогоднего смотра, а затем – продолжена коллегами на фестивале «Новый сезон» в этом сентябре.

Говоря о подходе к выбору проектов, Кирилл Зайцев отметил, что есть финансовая сторона вопроса, а есть – художественная. И если первую он обычно предлагает обсуждать с агентом, то вторая всегда обсуждается лично с ним. Актер заметил, что самое важное – это репетиции, которые не всегда возможны. «Репетиция – это самое дешевое в кинопроизводстве. Если вы попросите любого артиста прийти на читку – он всегда придет», – добавил он. Зайцев также пошутил на тему, что в советское время читки сценария всегда оплачивались.

Наталья Шталева напомнила, что 15 лет отработала в российском офисе Sony Pictures и часами может рассказывать о том, как зарубежные артисты отрабатывают пресс-туры. Что касается работы с Александром Петровым, то недавно она столкнулась с довольно непростой задачей – актер параллельно снимается сразу в двух проектах (фантастическая лента ВЕСЕЛЬЧАК У и новый сезон «Фишера) в совершенно разных образах. У агента долгое время заняло обсуждение того, как должен выглядеть Петров, чтобы работа ни над одним из них не застопорилась.

Татевик Залинян заявила, что основа всех проблем заключается в том, что люди неспособны к диалогу. Еще одной сложностью является тот факт, что актеры и агенты при букировании проектов часто забывают – в месяце всего 30 дней, а не больше. Она также напомнила, что кастинг-директора не утверждают актеров, а всего лишь предлагают режиссерам варианты. Тем не менее, если у звезды проблемный агент, то кастинг-директор может сообщить об этом продюсерам, чтобы заранее избежать лишних неприятностей.

Елена Брагина согласилась, что невозможность договориться – это самая большая трудность, которую она сейчас видит в индустрии. По ее мнению, иногда агенту проще решить вопрос напрямую с продюсерами, однако в силу их занятости они часто вынуждены делегировать свои полномочия другим людям – именно поэтому и возникают многие недоразумения.

Главное, что может посоветовать актерам Юлия Хлынина – выбирать для себя правильное окружение. Если говорить об иллюзиях актерской работы, то многим кажется, что артист за гонорар много что должен, однако вкусовые разногласия никто не отменял. «Иллюзия, что мы готовы на все за деньги – она существует. Мы, конечно, на многое готовы, но не забывайте, что задача должна быть творческая и высокая», – заявила она. Кирилл Зайцев, в свою очередь, добавил, что актер – существо коллаборационное. «Не воспринимайте звезд, как талоны на еду», – процитировал он книгу по режиссуре, которую сейчас читает.

Дарья Капля, в прошлом занимавшая должность директора по производству в компании Sony Pictures Television Russia в компании Sony Pictures Television Russia, отметила, что у мейджоров совершенно иной подход к работе, потому что индустрия формировалась много лет. В частности, когда ей приходилось сталкиваться с подготовкой зарубежных проектов, то она выяснила, что в Голливуде актеры редко берут работу параллельно. В России же в большинстве случаев практикуется противоположное. Капля также напомнила, что работа артиста не заканчивается по окончании съемок – если он не будет участвовать в промо-кампании, то никто не узнает об этом проекте.

С коллегой согласилась Ольга Вавилова – недостаточно просто производить контент, необходимо его продвигать. Но данная история не всегда регламентирована: иногда это просто не прописано в договорах звезд, а иногда проблемы возникают из-за отсутствия коммуникации с агентами. Если говорить об использовании изображения актера в рамках промо-кампаний, то у студий-мейджоров есть очень жесткие гайдлайны на этот счет, и подобного опыта старается придерживаться и «Яндекс». Иногда возникают проблемы, когда актеры и их агенты начинают требовать деньги за участие в промо, однако у компании нет бюджета на подобное, и в таких ситуациях проекты лишаются звездной поддержки.

Елена Брагина отметила, что кросс-промо может вызывать путаницу у зрителя: например, если изображение артиста используется в рекламе условного фастфуда в рамках промо-кампании фильма или сериала, то многие ассоциируют его именно с брендом, а не с кинопроектом. Ольга Вавилова, в свою очередь, парировала, что сами партнеры не очень-то и рвутся участвовать в подобных кампаниях, и специалистам по маркетингу часто приходится убеждать бренды.

Анна Кеворкова пошутила, что после дискуссии на «Новом сезоне» у нее произошло сразу несколько проблемных ситуаций. В частности, она коснулась очень частой проблемы наложения графиков – актеры не против участвовать в премьерных показах, если в эти дни у них нет съемок или гастролей. Конфликт с продюсерами же может произойти на абсолютно банальной почве – никто заранее не согласовывает графики.

Юлия Хлынина согласилась, что многие актеры рады участвовать в промо, потому что это работает на личный бренд, однако у всего есть рамки – ведь это не входит в их гонорар. Именно поэтому агенты должны доносить до актеров, почему это важно и почему это является частью работы. «Агент – это человек, который всегда находится на стороне актера. Хороший агент должен понимать, из чего состоит твой артист, – подчеркнула она. Хлынина также заявила, что при выборе проектов советуется с агентом не только по финансовым, но и по творческим вопросам, и поэтому в девяти из десяти случаев ее отговаривают от участия в съемках.

Татевик Залинян отметила, что работает с разными продюсерами и видит, насколько у них разная политика в обсуждении актерских ставок. «Я недавно открыла свою актерскую смету за 2022 год, и ставка одного из актеров с тех пор выросла в 10 раз. И ему ее платят», – добавила она. Елена Брагина, в свою очередь, отметила, что продюсеры часто не вникают в вопрос – почему в разных проектах у артистов может быть разный гонорар. «Есть актеры, которые могут позволить себе несколько месяцев не работать, чтобы подготовиться к роли, и эти затраты не ложится на плечи продюсеров», – добавила она. То же самое касается и гонораров актеров в продолжениях фильмов или сериалах – очень часто, несмотря на популярность проекта, у звезды он может оставаться прежним, потому что продюсеры ставят подобные условия.

По мнению Залинян, сейчас в России снимается слишком много проектов, на которые часто не хватает актеров – и именно поэтому у многих известных артистов как раз и растут ставки. Если говорить о новых лицах, то не все продюсеры к этому готовы. Также, например, если говорить о возрастной категории 40+, то очень трудно найти новые лица – из удачных примеров на ум кастинг-директору приходит только Сергей Гилев, однако, по ее словам, это буквально один случай на миллион. Елена Брагина, в свою очередь, подчеркнула, что многие сотрудничающие с ней артисты (Максим Матвеев, Антон Шагин, Юлия Хлынина) начинали работать с ней еще будучи студентами. Недавно она пыталась вновь наладить связи с молодыми выпускниками, но опыт оказался скорее негативным – многие из них жаждут быстрой славы и не готовы добиваться этого тяжелой и кропотливой работой.

Отвечая на вопрос из зала о регуляции искусственного интеллекта, Сергей Маевский заметил, что продюсеры, конечно же, рассматривают его использование: ведь нейросети – это новый инструмент для улучшения контента. Однако актеры не должны бояться данного факта. Дарья Капля также добавила, что ИИ сейчас действительно рассматривается в качестве помощника для разработки сложных сцен на этапе препродакшна. Однако, по ее мнению, ни одна нейросеть не сможет переиграть ни Александра Робака, ни Константина Хабенского, ни Тимофея Трибунцева.

04.12.2025 Автор: Илья Кувшинов