Деловую программу «Зимнего» продолжило обсуждение арт-кинорынка России

Модератором встречи «Проблемы и перспективы арт-кинорынка России» выступил куратор кинорынка фестиваля «Зимний», киновед, продюсер Андрей Апостолов. В разговоре приняли участие режиссер и продюсер Алексей Учитель, режиссер Антон Маслов, PR-директор Okko Артем Саргсян, киножурналист, продюсер, программный директор ММКФ Иван Кудрявцев, генеральный продюсер киностудии Bosfor Pictures Иван Яковенко, киножурналист, продюсер Жан Просянов и генеральный директор кинокомпании «Про: взгляд» Татьяна Долженко.

Иван Яковенко начал дискуссию с рассказа о проекте БЕРИ ДА ПОМНИ. Отметив вклад дистрибьютора «Атмосфера Кино», он также рассказал, что старается использовать фестивали как инструмент продвижения – наряду с инструментами digital, партизанским маркетингом и другими приемами, вызванными недоступностью в силу ограниченности бюджета наружной рекламы, федерального ТВ и т.д.

Отвечая на вопрос о том, почему авторское кино не заняло ниши, освободившиеся в репертуаре в 2022 году, Жан Просянов напомнил, что у нас в стране в принципе снизилось кинохождение, и аудитория готова ходить только на фильмы-события. Также он посетовал на непрозрачность статистики билетных сервисов: это не позволяет продюсерам понять, на каком этапе пользователь «сходит» с трека покупки билета на арт-мейнстрим.

Иван Кудрявцев, проведя небольшой опрос среди зрителей в зале, отметил, что у российского авторского кино крайне долгая прокатная жизнь: фильм живет на платформах много лет, и невозможно представить стриминг, который не включал бы в свой каталог такие проекты. Задача, которую видит Кудрявцев – это использование big data онлайн-кинотеатров и билетных сервисов, чтобы наладить контакт с целевой аудиторией. Жан Просянов поспорил с Кудрявцевым: «Платформы нас не спасут, все очень плохо. Они говорят: нам ваше необязательное кино не нужно. Как поет группа «Бонд с кнопкой», нам остается тихо плакать».

Татьяна Долженко в рамках своего выступления отметила, что в случае с «авторским кино» очень много стереотипизации, которая не идет на пользу проектам. В ее опыте, в частности, была даже просьба убрать лого Каннского кинофестиваля с баннера, который планировалось распространять в крупной сети кинотеатров. При этом она отметила, что люди по всему миру устают от типового контента, и аудитории нужно что-то иное. Примерами тут можно считать и АНОРУ, и СУБСТАНЦИЮ, и ВЫХОД 8. Все это вызывает у эксперта оптимизм.

Артем Саргсян напомнил, что специфика потребления (и продвижения) сериалов на стриминге значительно отличаются от прокатных схем. Привести аудиторию на старте проекта не означает ничего, потому что пользователь может отвалиться очень быстро. Кроме того, в случае с сериалами негативный опыт зрителя от контента сказывается на самой площадке. Что касается фестивалей, то Саргсян рассматривает их как площадку для построения диалога со зрителем и индустриальной публикой – на те темы, которые сами по себе очень сложные. Но самое главное, считает эксперт – нет смысла сегментировать кино на артхаус, блокбастеры и так далее. Это только сужает зрительскую воронку и ограничивает целевые аудитории проектов.

Антон Маслов все же считает оправданным деление на блокбастеры и более скромные проекты, и точно так же он видит важность фестивалей как промоутирующего инструмента. Отдельно постановщик остановился на значимости участия звездных актеров в авторском кино, поскольку оно предоставляет проекту дополнительный кредит зрительского доверия. Оптимизм же у Маслова вызывает тот факт, что молодые режиссеры из авторского кино рано или поздно, по крайней мере частично, придут в аттракционное кино – и сделают его только лучше.

В заключительной части разговора выступил Алексей Учитель. Он напомнил, что без Министерства культуры никакого авторского кино и дебютного кино у нас бы не было, а с учетом снижения цен на этот контент со стороны стримингов оно в горизонте двух лет окажется на грани выживания. Режиссер предлагает создать ассоциацию авторского кино и выступить с конкретными предложениями: увеличить порог финансирования, поддерживать продвижение и прокат, организовать так называемый университетский прокат, а самое главное – создавать профильные кинотеатры, по крайней мере в крупных городах.

05.12.2025 Автор: Максим Острый