На фестивале «Зимний» началась деловая программа

В разговоре, носившем скорее образовательный и просветительский характер, приняли участие продюсер Павел Сарычев, режиссер монтажа Анна Крутий, кастинг-директор Ирина Лаврентьева, художник-постановщик Сергей Февралев, художник по костюмам Дарья Фомина, художник по гриму Игорь Бойко, звукорежиссер Никита Ганькин. Модератором встречи выступила продюсер Галина Стрижевская. Она начала мероприятие с небольшого напоминания: 80% индустрии состоит из людей, которые помогают делать магию кино и про которых обычно зритель даже не задумывается.

Сергей Февралев, как и многие другие участники встречи, отметил, что в кино зачастую попадают случайно – но исходный творческий настрой все равно необходим. Павел Сарычев при этом напомнил, что надо трезво оценивать имеющийся ресурс – в том числе профессиональный. Именно этим и занимаются продюсеры: общением с людьми и выуживанием из них картины реального положения дел в проекте.

Разговаривая о специфике кинопрофессий, Ирина Лаврентьева отметила, что для работы кастинг-директора самое важное –это любовь к актерам в частности и к творческим людям в целом. При этом понимание этой специальности за последние годы значительно уточнилось и стало более структурированным.

Игорь Бойко напомнил: «Работа в кино – это огромная коммуникация между цехами». Он на конкретном примере объяснил, как работа с гримом связана с работой костюмера или оператора, и что одно не существует отдельно от другого.

Любопытный нюанс в образовательном процессе Игорь Бойко обсудил с Никитой Ганькиным. Специалист по гриму задался вопросом, как можно научиться этой профессии заочно. Ганькин, в свою очередь, прямо заявил: «Не ходите на онлайн-курсы по звукорежиссуре». Обучение этой специальности,убежден эксперт, возможно только в очном формате.

Анна Крутий, рассказывая о профессии монтажера, напомнила, что, как и в случае со звукорежиссурой, монтаж делится на два этапа – на площадке и в постпродакшне. И именно монтаж делает фильм таким, каким он остается в вечности. Отвечая на вопрос Галины Стрижевской, можно ли дорасти до профессии режиссера монтажа из монтажа коротких видео, Анна Крутий рассказала, что как правило люди, занимающиеся подобными прикладными формами, не мыслят полными метрами. Поэтому, конечно, важно этому отдельно учиться: «Те, кто монтируют только маленькое, не смогу смонтировать длину. Нужны другие скиллы».

Не прошли участники разговора и мимо темы искусственного интеллекта, причем единого мнения по вопросам его использования у спикеров не обнаружилось. Анна Крутий выразила уверенность, что ИИ может помочь с техническими, небольшими задачами, но на стратегическом уровне все равно будет нужен человек. Сергей Февралев настроен еще более сурово: «Искусственный интеллект (не являясь, на самом деле, интеллектом) глупеет вместе с человечеством. Мы получим с ним арбатскую живопись». Павел Сарычев не согласен с таким тезисом, он убежден, что ИИ как инструмент делает сильных сильнее, а слабых слабее.

02.12.2025 Автор: Максим Острый