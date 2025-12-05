Заключительное мероприятие деловой программы «Зимнего» было посвящено кинофестивалям

Функции модератора сессии «Фестивальная жизнь российского кино в 2025 году: открытия, форматы и перспективы» взяла насебя главный редактор программы «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» Надежда Королева. В разговоре приняли участие директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Анна Ярина, программный директор ММКФ Иван Кудрявцев, продюсер фестивалей «Короче», «Читка», «Пилот» Антон Калинкин, продюсер фестивалей «Новое движение» и «Зимний» Максим Королев, программный директор фестивалей «Окно в Европу» и «Горький Fest» Андрей Апостолов, президент фестиваля «Одна шестая»Евгений Григорьев, управляющий партнер агентства Eastwood agency и ведущий агент по продвижению игрового кино Ханна Мироненко и режиссер и продюсер Алексей Учитель.

Открыла сессию Анна Ярина. Отвечая на вопрос о том, достаточно ли в России фестивалей, она напомнила, что в 2025 году министерство культуры поддержало 67 смотров: «У нас достаточно большая страна, чтобы в ней проходило так много фестивалей». Ярина разделяет смотры на фестивали-праздники, которые нацелены на обычных зрителей, и индустриальные – которых, возможно, нужно больше, но с уклоном в различные кинопрофессии. Эффективность фестивалей, как отметила директор департамента, видна по степени участия региона в жизни смотра. В этом смысле самим организаторам фестивалей надо обращать внимание на специфику региона, в котором они проводятся. Но самая простая метрика – это, разумеется, посещаемость.

Говоря о критериях поддержки фестивалей, Анна Ярина назвала целостность мероприятия, которая понятна по заявке. В этом смысле не столь важна даже тема фестиваля. На втором месте идет необходимость данного смотра в данный момент: «Есть потребность в детско-юношеских фестивалях, а такжегражданственных фестивалях, где могут быть представлены и фильмы 18+».

Иван Кудрявцев поддержал идею измерения эффективности смотра его посещаемостью: «На ММКФ мы меряем аншлагами, и видим в этом плане позитивную динамику». При этом стоимость контакта со зрителем, единицы его внимания после пандемии повысилась в разы – и это заставляет ММКФ проявлять еще большую активность в этом направлении.

Андрей Апостолов заметил, что нет никакого единого стандарта для фестивалей, несмотря на то что многие в отрасли как будто бы его видят. Такой стандарт-мираж размывает, по словам эксперта, уникальность события: «Окно в Европу» – это фестиваль, куда люди приезжают с фильмами. У нас нет деловой программы, но зато есть образовательная. При этом на других смотрах деловые программы зачастую создаются для галочки. Чем больше один фестиваль будет непохож на другой, тем лучше».

По словам Антона Калинкина, фестивальное движение в России стало индустрией – и это выявило определенные проблемы. Так, он видит необходимость в разделении смотров на категории, и «категория А», индустриальные фестивали,обязаны иметь деловую программу, крайне серьезно относиться к принципу премьерности и т.п. Также Калинкинпризвал заняться календарем смотров, поскольку работу, в том числе на индустриальных фестивалях, надо планировать. Еще одно наблюдение, которое сложилось у него по итогам года, связано с нехваткой молодых продюсеров и с пробелом в образовании, касающемся юридической стороны кинопроцесса – что заметно по заявкам, которые присылаются на смотры.

Евгений Григорьев пошутил, что сделать фестиваль сложнее, чем снять полнометражную картину. Смотр «Одна шестая» он воспринимает как инструмент развития Свердловской киностудии – так что в первую очередь Григорьев думает как раз о регионе и о молодой аудитории: «Но если региону не нужен фестиваль, то и федеральной власти он не нужен».

Алексей Учитель отметил, что фестиваль «Послание к человеку» международный и документальный, что ставит его в более сложное положение. Однако в этом году заявки прислали 93 страны, и это при наличии вступительного взноса для иностранных проектов. Отдельно Учитель остановился на роли города в жизни смотра и на востребованности программы «Эхо «Послания к человеку».

Зашла речь на сессии и о проблеме получения прокатных удостоверений. Анна Ярина подтвердила: Минкульт готов помогать с ПУ, но авторы тоже должны внимательно соблюдать требования со стороны ведомства и правильно собирать пакеты документов. Максим Королев, в свою очередь, предложил на «Новом движении» провести образовательную панель, посвященную получению ПУ.

Ханна Мироненко призвала смириться с мыслью, что даже для короткого метра прокатное удостоверение необходимо: «Фестиваль может помочь в получении временного ПУ на период смотра. Но в остальном это ответственность автора».Анна Ярина, в свою очередь, напомнила: «Наше желание заключается в том, чтобы фильм вышел. Мы всегда стараемся звонить, в рабочем порядке решать все проблемы и укладываться в заложенные на этот вопрос семь дней. Но мы упираемся в дисциплину и в расчет авторов на то, что мы все классные и творческие».

Еще одной темой беседы стало участие российского кино на международных фестивалях. Ханна Мироненко отметила, что дела в этом направлении обстоят сложно: в этом году фестиваль в Каире не взял ни одной нашей картины, и сделал это не по политическим причинам. Однако Европа в целомпродолжает работать с российским кино и поддерживает связь, но скорее в рамках фестивалей второго ряда. Эксперт убеждена: рано или поздно ситуация изменится, двери вновь откроются, и обеим сторонам важно понимать, что происходит в отрасли и чего ждать друг от друга.

05.12.2025 Автор: Максим Острый