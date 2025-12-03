top banner

Аналитика


На фестивале «Зимний» продолжается деловая программа

Основной темой второго дня стала фигура сценариста

В роли модератора сессии «Кому принадлежит идея? Авторство, сценарии и путь к экрану» выступил режиссер Олег Трофим, спикерами стали продюсеры Михаил Врубель и Михаил Китаев, режиссер Карина Чувикова, генеральный директор АНО «АВТОР» Алеся Волкова, юрист Ольга Закондырина, продюсер Мария Бородянская.   

Михаил Врубель и Михаил Китаев в начале разговора отметили, что сама по себе идея – это еще не самое ценное. Глава производства оригинального контента «Кинопоиска» подчеркнул: «У меня часто спрашивают, куда в «Яндекс» нести идеи. Никуда».

Алеся Волкова, в свою очередь, объяснила, в чем важность того, что права на сценарий остаются у сценариста – и в чем уникальность программы «АВТОР». Она напомнила: «Мы ищем оригинальные сценарии, мы не принимаем экранизации, вы стремимся расширить репертуарный план кинотеатров». Отдельно эксперт остановилась на механизмах защиты авторских прав и идей в тех заявках, которые принимает «АВТОР».

Мария Бородянская подтвердила: «Если вы напишете хороший сценарий, у вас его никто не украдет – продюсеры в вас вцепятся. Не тратьте лишние силы на чрезмерную защиту сценария». Ольга Закондырина согласилась: «Чем более это проработанное произведение, чем больше в нем уникальности, тем проще его будет, в случае проблем, защитить в суде».

Разбирая сценарий потенциального конфликта между автором и продюсером, Михаил Врубель рассказал, что как правило на этапе девелопмента есть возможность выкупить обратно права за ту же сумму. Однако в случае с молодыми авторами продюсер может настаивать на окончательном приобретении сценария, тем более если компания уже вложила в проект определенные усилия.

Если говорить о правах на финальные решения, то, по словам Михаила Китаева, это возможно – но исключительно с большими, опытными мэтрами и только в авторском кино. Однако такая ситуация крайне редка, в том числе из-за постоянных обновлений регуляторных правил. Рассуждая о том, как выглядит идеальный питч, Китаев отметил, что «Плюс студия» смотрит в первую очередь на то, как спакетирован проект в плане творческих единиц – продюсеров, режиссеров, других участников команды. Михаил Врубель дополнил, что для режиссеров важно наличие proof of concept – короткого метра или сцены из фильма.

Еще одним мероприятием деловой программы стала презентация программы «АВТОР», которую провели генеральный директор АНО Алеся Волкова. Среди продуктов – программа «Путь в кино», оказывающая социальную отраслевую поддержку выпускников, журнал «Киносценарий» и многое другое.  

Непосредственно программа поддержки сценаристов ориентируется на зрительский контент, как игровой, так и анимационный, как полные метры, так и сериалы. «АВТОР» предоставляет возможность написать сценарий: в течение года участникам выплачивается 150 тысяч рублей в месяц, их сопровождают редакторы, оказывается информационное сопровождение и многие другие опции. Среди экспертов, проводящих мастер-классы в рамках программы – Андрей Золотарев и Жора Крыжовников. Алеся Волкова еще раз подчеркнула, что права на сценарий по окончании всего курса остаются у автора. Набор на программу осуществляется раз в квартал. Среди требований для участия в «АВТОРЕ» – оригинальность заявки, свобода прав на сценарий, единоличность авторства. Среди уже поддержанных Фондом кино проектов «АВТОРА» – фильмы ХАННА и МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ.      

03.12.2025 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Умри, моя любовь»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря
Подробнее
Стали известны победители кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил вторую часть кинопрограммы
Подробнее
Netflix рухнул во время премьеры финального сезона «Очень странных дел»
Подробнее
Warner Bros. просит покупателей сделать более выгодные предложения
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Иллюзия обмана 3» снова первая
Подробнее
«Зимний» убрал драму «Социализация» из программы фестиваля
Подробнее
В России разработан стандарт для производителей детского и подросткового контента
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла новую категорию для визуальных новаторов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 ноября 2025 года
Подробнее
Премия «Белый слон» объявила номинантов
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» в третий раз на вершине чарта
Подробнее
«Франкенштейн» и «Очень странные дела» возглавили рейтинг популярных проектов у пиратов в ноябре
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Умри, моя любовь» расположилась выше всех новинок
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27-30 ноября
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Волчок»
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Есть только МиГ» 
Подробнее