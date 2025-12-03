На фестивале «Зимний» продолжается деловая программа

В роли модератора сессии «Кому принадлежит идея? Авторство, сценарии и путь к экрану» выступил режиссер Олег Трофим, спикерами стали продюсеры Михаил Врубель и Михаил Китаев, режиссер Карина Чувикова, генеральный директор АНО «АВТОР» Алеся Волкова, юрист Ольга Закондырина, продюсер Мария Бородянская.

Михаил Врубель и Михаил Китаев в начале разговора отметили, что сама по себе идея – это еще не самое ценное. Глава производства оригинального контента «Кинопоиска» подчеркнул: «У меня часто спрашивают, куда в «Яндекс» нести идеи. Никуда».

Алеся Волкова, в свою очередь, объяснила, в чем важность того, что права на сценарий остаются у сценариста – и в чем уникальность программы «АВТОР». Она напомнила: «Мы ищем оригинальные сценарии, мы не принимаем экранизации, вы стремимся расширить репертуарный план кинотеатров». Отдельно эксперт остановилась на механизмах защиты авторских прав и идей в тех заявках, которые принимает «АВТОР».

Мария Бородянская подтвердила: «Если вы напишете хороший сценарий, у вас его никто не украдет – продюсеры в вас вцепятся. Не тратьте лишние силы на чрезмерную защиту сценария». Ольга Закондырина согласилась: «Чем более это проработанное произведение, чем больше в нем уникальности, тем проще его будет, в случае проблем, защитить в суде».

Разбирая сценарий потенциального конфликта между автором и продюсером, Михаил Врубель рассказал, что как правило на этапе девелопмента есть возможность выкупить обратно права за ту же сумму. Однако в случае с молодыми авторами продюсер может настаивать на окончательном приобретении сценария, тем более если компания уже вложила в проект определенные усилия.

Если говорить о правах на финальные решения, то, по словам Михаила Китаева, это возможно – но исключительно с большими, опытными мэтрами и только в авторском кино. Однако такая ситуация крайне редка, в том числе из-за постоянных обновлений регуляторных правил. Рассуждая о том, как выглядит идеальный питч, Китаев отметил, что «Плюс студия» смотрит в первую очередь на то, как спакетирован проект в плане творческих единиц – продюсеров, режиссеров, других участников команды. Михаил Врубель дополнил, что для режиссеров важно наличие proof of concept – короткого метра или сцены из фильма.

Еще одним мероприятием деловой программы стала презентация программы «АВТОР», которую провели генеральный директор АНО Алеся Волкова. Среди продуктов – программа «Путь в кино», оказывающая социальную отраслевую поддержку выпускников, журнал «Киносценарий» и многое другое.

Непосредственно программа поддержки сценаристов ориентируется на зрительский контент, как игровой, так и анимационный, как полные метры, так и сериалы. «АВТОР» предоставляет возможность написать сценарий: в течение года участникам выплачивается 150 тысяч рублей в месяц, их сопровождают редакторы, оказывается информационное сопровождение и многие другие опции. Среди экспертов, проводящих мастер-классы в рамках программы – Андрей Золотарев и Жора Крыжовников. Алеся Волкова еще раз подчеркнула, что права на сценарий по окончании всего курса остаются у автора. Набор на программу осуществляется раз в квартал. Среди требований для участия в «АВТОРЕ» – оригинальность заявки, свобода прав на сценарий, единоличность авторства. Среди уже поддержанных Фондом кино проектов «АВТОРА» – фильмы ХАННА и МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ.

03.12.2025 Автор: Максим Острый