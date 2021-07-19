Владимир Артеменко: «Все российские проекты Megogo, недобравшие в прокате, окупились за счет онлайна»

В начале июля стало известно, что прокатчик Megogo Distribution продлил output deal со студией STX и на протяжении следующих трех лет продолжит выпускать фильмы компании в России и странах СНГ. Наибольший интерес в пакете STX представляет новый совместный проект режиссера Гая Ричи и актера Джейсона Стэйтема, который должен выйти в кинотеатрах 27 января следующего года.

Поздравляем вас с продлением output deal с компанией STX на виртуальном Marche du Film. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой сделке.

STX – одна из крупнейших производственных и дистрибьюторских компаний, которая по сути является мини-мейджором. Собственная система дистрибуции в США и выстроенная система output deals с партнерами по всему миру позволяет им финансировать высокобюджетные коммерческие проекты и составлять конкуренцию не только мейджорам, но и крупнейшим онлайн-платформам. В прошлом году в самый разгар пандемии мы выпустили сразу пять проектов этой студии и тем самым поддержали кинотеатры в тяжелый период. Самыми успешными из них стали фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ, вышедшая в момент, когда было открыто не более 30 процентов кинотеатров в стране, и в итоге она еще долго работала на экранах, а также проект МАВРИТАНЕЦ, заработавший в прокате 116 миллионов рублей. Сейчас мы подписали с STX следующий трехлетний контракт, по которому именно наша компания будет выпускать их фильмы на рынках бывшего Советского Союза за исключением стран Балтии. Это обеспечит нам семь-восемь высокобюджетных проектов с большим зрительским потенциалом. Они выйдут в кинопрокат в Америке и будут снабжены стандартным кинотеатральным окном. Это дает преимущество перед мейджорами, которые сегодня выпускают свои фильмы одновременно в прокат и на своих онлайн-платформах.

Могли бы вы назвать хотя бы порядок сумм в подобных сделках?

Могу сказать только одно: это определенный процент от бюджета фильма. И он пропорционален той сумме доходов, которая приносит проекту конкретная территория. То есть бюджет распределяется между всеми территориями, где фильм впоследствии выйдет. Хорошо, что к Megogo переходят все виды прав – не только кинотеатральные, но и онлайн-права, и телепоказ. Это позволяет покрывать расходы, потому что подобные сделки, конечно, предполагают очень большие цифры с шестью нулями. Отрадно, что идет рост потребления контента онлайн. И крайне важно, что люди все больше привыкают платить по той или иной модели монетизации, будь то транзакционная модель или подписная. За счет онлайна и наблюдается рост нашей доходной части. Это также служит крайне полезной страховкой в случае недобора фильма в прокате или очередного локдауна. Не приведи Господь, чтобы последнее произошло, конечно.

В прошлом интервью БК вы говорили о важности взаимовыгодных отношений с независимыми студиями. Продление подобных сделок означает, что вы продолжаете придерживаться данной стратегии?

Да, безусловно. Кино, имеющее потенциал для кинотеатрального проката, создает ограниченное количество студий. Среди них наш многолетний и постоянный партнер Millennium. Ближайший наш проект от них – КОДЕКС КИЛЛЕРА. Это фильм от автора КАЗИНО «РОЯЛЬ», режиссера Мартина Кэмпбелла. В его производстве занята студия, работавшая над ДЖОНОМ УИКОМ, а в одной из ролей задействован Сэмюэл Л. Джексон. Также именно в Millennium создали франшизу ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА. Как нам известно, до конца года будет запущена ее третья часть, так как сиквел показал хорошие результаты на мировых рынках. Весной уже могут стартовать съемки. В августе Millennium будет снимать огромный проект РЫЖАЯ СОНЯ по мотивам комиксов Marvel. А на осень назначено начало съемок проекта НЕУДЕРЖИМЫЕ 4. История в фильме будет сосредоточена вокруг персонажа Джейсона Стэйтема, именно он играет главную роль. Все остальные герои ему помогают, это полноценный проект Стэйтема. К тому же у нас есть прямой контракт с Lionsgate, по которому мы выпустим фильм SHOTGUN WEDDING с участием Джоша Дюамеля и Дженнифер Лопес. Это экшн-комедия с бюджетом в 80 миллионов долларов. Пока наши предварительные локализации – БРАК ПО ЗАЛЕТУ или СВАДЬБА, ЧЕРЕП И ГОСТИ. Также нам удалось приобрести самый масштабный проект Lionsgate – фантастику от Илая Рота BORDERLANDS с бюджетом в 170 миллионов долларов. Это рекордный бюджет для фильма независимой студии. Съемки завершены, впереди сложный этап постпродакшна. Этот проект мы также сможем представить зрителям в будущем году.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про релизы, которые достались вам в рамках нового соглашения со студией STX. Какие у вас на них ставки?

Первый фильм, который выйдет в рамках нового соглашения, – авантюрная картина ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ. Референс для релиза – ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ, тем более что звезда МАМОЧЕК Кристен Белл играет и в АФЕРИСТКАХ. Это смешная, позитивная комедия про аферы, которые у нас очень любят. Выходим 9 сентября, день в день с Америкой. 21 октября мы выпускаем ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП режиссера Джо Карнахана с Джерардом Батлером в главной роли. Октябрьская дата нам показалась оптимальной, несмотря на мировую премьеру 16 сентября. Так мы не сталкиваемся с ВЕНОМОМ, кроме того, это будет полноценный кинотеатральный релиз, то есть никаких пиратских копий высокого качества из-за онлайн-премьер у фильма не будет. Это полицейский боевик с бюджетом около 50 миллионов долларов. Принято считать, что такой жанр сейчас никому не интересен, но ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ доказал, что если фильм хороший, то и жанр будет востребован. Это не грубый мужской экшн, фильм снят с иронией, там много шуток. Скоро выйдет трейлер, и все смогут убедиться в высоком коммерческом потенциале проекта. 10 декабря мы выпускаем боевик НАЕМНИК с Крисом Пайном, который снят в стилистике ИДЕНТИФИКАЦИИ БОРНА. В фильме экшна не меньше, чем в ДЖОНЕ УИКЕ. В общем, проект выдерживает сравнения с любыми аналогами. Его бюджет – 40 миллионов долларов, это также общемировая премьера вместе с Северной Америкой. У подобного жанра точно есть готовая аудитория, она непременно придет в кино, особенно на относительно свободной декабрьской дате. Последний фильм с заявленной датой – новый проект Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом. Мировая премьера картины состоится 21 января, но из-за присутствия на этой дате на нашем рынке МОРБИУСА пришлось передвинуть выход фильма на 28 января.

Какие у вас прогнозы по новому фильму Гая Ричи? Сможет ли он собрать больше ДЖЕНТЛЬМЕНОВ и ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО?

Это проект с бюджетом в 100 миллионов долларов, его ролик будет доступен в самое ближайшее время. Производственный бюджет проекта почти вдвое превосходит совокупные затраты на два последних фильма режиссера – как и его цена на рынке. Это позволяет рассчитывать, что и зрительский потенциал нового проекта больше совокупных сборов ДЖЕНТЛЬМЕНОВ и ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (улыбается).

Какие еще будущие релизы от компании STX у вас в пакете?

Есть категория проектов, у которых пока известны только примерные даты выхода. В частности, это фильм ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ, который в Америке выпускает компания Sony в марте 2022-го. Бюджет ленты гигантский – 85 миллионов долларов. Учитывая, что это история про летчиков, очевидный референс здесь – ТОП ГАН: МЭВЕРИК. Также сейчас снимается триллер ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ с Дейзи Ридли и Беном Мендельсоном. Это очень интересная история по мировому бестселлеру. Права на этот фильм у нас есть на всю Восточную Европу. Релиз намечен на апрель 2022 года. Также в разгаре съемок сейчас проект MEMORY, его тоже режиссирует Мартин Кэмпбелл. Это 50-миллионный боевик с участием Лиама Нисона, Моники Беллуччи и Гая Пирса. Ролик картины появится в августе. Этот фильм также выйдет в апреле-мае следующего года. Кроме того, на старте съемок сейчас проект GREENLAND: MIGRATION (его бюджет составляет 65 миллионов долларов), который должен выйти в августе следующего года. Актер Джерард Батлер и режиссер Рик Роман Во вернутся для работы над ним. Также у нас в пакете новый фильм с Вином Дизелем MUSCLE от режиссера Ф. Гэри Грея, работавшего над ФОРСАЖЕМ. Это экшн-комедия с бюджетом в 100 миллионов долларов. Мы сейчас думаем над локализацией. С одной стороны, оригинальное название подразумевает мускул, с другой стороны – машины Muscle Car. В общем, у нас огромный пакет релизов от трех студий, не считая мультфильмов и других проектов.

Как вы оцениваете предложение на Marche du Film? Конкуренция продолжает идти по нарастающей? Как в целом вы оцениваете Кинорынок?

Можно сказать, что мы фактически не участвовали в Кинорынке, так как практически сразу подтвердили сделку с STX, тем самым обеспечив пополнение своего пакета. Все последние рынки наблюдается примерно одно и то же – не более десяти крупных проектов, за которые имеет смысл бороться. Без долговременных партнерских отношений выдерживать конкуренцию в независимом сегменте очень затруднительно.

Не планируете ли вы отказаться от кинопроката некоторых релизов, чтобы сразу выпустить их в онлайне?

У нас в пакете огромное количество фильмов, которые выходят сразу онлайн. В кинопрокат мы отбираем только то, что имеет соответствующий коммерческий потенциал. Когда в прошлом году мы выпускали в кинотеатрах те фильмы, которые во всем мире выходили только на платформах, то делали это, чтобы поддержать кинотеатры, ведь им нужно было что-то показывать в тяжелые времена. В текущем пакете у нас законтрактовано около ста фильмов, но в прокат мы выпустим только около тридцати.

Вы довольны показателями ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА?

К сожалению, нет. Из-за жары и ковида наблюдался отток зрителей из кинотеатров. В итоге касса продолжения чуть превысит сборы первой части, что заметно ниже наших ожиданий. На Украине ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА по итогу соберет вдвое больше ЛУКИ и на одном уровне с КРУЭЛЛОЙ. Если бы в России ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ выступил пропорционально другим рынкам, он собрал бы 500–600 миллионов рублей. Жаль, что пандемия и прочие обстоятельства столь негативно отразились на его прокате.

Чем вы объясняете не самые лучшие результаты последних релизов Megogo, особенно анимационных проектов РОК ДОГ 2 и 4 САПОГА И БАРСУК?

Не соглашусь с вами, что результаты норвежского мультфильма неудовлетворительны. Мы не делали на проект 4 САПОГА И БАРСУК особых ставок, поэтому собранные им 20 миллионов рублей нас вполне устроили. А вот РОК ДОГ 2 действительно расстроил, в его выпуск было вложено много средств на продвижение и креатив. Среди прочего, нами был привлечен звездный состав для дубляжа, а именно – Никита Пресняков и Агата Муцениеце. Очевидно, жара и пандемия повлияли и на этот релиз.

Как обстоят дела с компанией Megogo Studios? Ждать ли в вашем пакете новых релизов?

Ближайший релиз компании – комедия НЕПОСЛУШНИК, главную роль в которой сыграл Виктор Хориняк, а поставил фильм Владимир Котт. Картина выходит в прокат 28 октября. Материалы НЕПОСЛУШНИКА всем понравились на форуме «Российский кинобизнес». Это полноценный хит с огромным коммерческим потенциалом. Также мы очень ждем премьеры фильма ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД с участием Александра Робака и Агаты Муцениеце. Пришлось перенести этот фильм с летней даты, все-таки нашим зрителям не очень нравится смотреть на снег в разгар лета. Это очень трогательный, смешной, романтичный, добрый, праздничный фильм, который мы выпустим 2 декабря. На днях съемочная команда картины БУЛКИ во главе с Кристиной Асмус, исполняющей главную роль, уехала наконец на досъемки на Шри-Ланку. Было очень важно доснять фильм там, где все начиналось. Из-за пандемии работа над картиной была отложена на полтора года. Но теперь мы точно успеем к премьере фильма 6 января. 14 февраля мы выпускаем картину ДОКТОР СВИСТОК. Большой неожиданностью для всех станет новость о том, кто именно играет в этом фильме главную роль, но пока я не могу это разглашать. Есть еще и пятый проект, но о нем я смогу рассказать позже.

Можно ли говорить о том, что по итогам кинопроката и онлайн-выпуска российские фильмы вашей компании вышли в плюс? Вы довольны совокупными результатами данных релизов?

Именно так. Да, пандемия помешала собрать фильмам НОМЕР ОДИН и СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ, вслед за ними СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ выступил не лучшим образом. Но потенциал этих релизов должным образом раскрылся на онлайн-платформах, где они выходили. Также права на эти фильмы были проданы телеканалам и на международные рынки. За счет реализации всех видов прав эти проекты вышли в плюс.

Как для вас прошел рынок Key Buyers Event: digital?

Мы на финальной стадии заключения большого количества сделок по всем своим проектам. География продаж очень широкая, включая Китай, Японию, Латинcкую Америку, страны Европы. Помогают наши многолетние отношения и связи с покупателями на различных рынках.

Сейчас кинопоказ в России столкнулся с угрозой нового локдауна, если власти регионов повсеместно введут QR-коды. Как вы оцениваете перспективы, которые ожидают отрасль, если прокат остановится?

Я не люблю делать прогнозы и особенно не хочу делать их по подобным поводам. Как и все, я боюсь третьей волны коронавируса и очень рассчитываю на то, что к сентябрю этот всплеск закончится. Тем более что там ожидается выход крупных проектов. Со своей стороны мы продолжим поддерживать кинотеатры своими релизами. Очень надеюсь, что все будут здоровы.

19.07.2021 Автор: Никита Никитин