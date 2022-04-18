Дмитрий Баран: «Стикер» – это «Красотка», но с хорошей интригой в стиле «Основного инстинкта»

Продюсер, режиссер и автор сценария фильма «Стикер» рассказал БК о своей картине, которую «Каропрокат» выпускает 21 апреля

Дмитрий Баран сравнивает объем маркетингового продвижения фильма с комедией Я ХУДЕЮ и уверен, что детективная мелодрама о роковой страсти привлечет в кинотеатры женскую аудиторию.

Вы являетесь сценаристом, режиссером и продюсером фильма СТИКЕР. Можно ли сказать, что это ваш passion project? Что вам было важно передать зрителю?

«Если не веришь людям, то зачем ты вообще живешь?» Мне кажется, в этой фразе главного героя выражена вся суть фильма. Мой герой – идеалист, а столкновение идеалиста с реальностью всегда интересно. Все мы были детьми. И каждый из нас когда-то был идеалистом, потому что в детстве мы смотрим на мир сквозь розовые очки. Но однажды в жизни каждого наступает момент, когда все становится не просто сложно, а невыносимо. Тебя предают все. Ты уже видишь мир сквозь черный фильтр. Но ты должен это преодолеть. Выдержать. Сохранить свои идеалы и веру в добро. Таков мир и таков мой герой. Поэтому зрителю интересно смотреть фильм, где каждый видит в герое себя.

С какими картинами вы сравнили бы проект, чтобы зрители смогли понять, чего им ожидать?

Зритель обычно затрудняется провести какую-то прямую аналогию. Наиболее часто говорят, что СТИКЕР – это КРАСОТКА с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, но с хорошей интригой в стиле ОСНОВНОГО ИНСТИНКТА. Некоторые называют ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Джузеппе Торнаторе. Иногда называют ДУХLESS, потому что основное место действия – тоже «богатая» Москва. В СТИКЕРЕ совершенно оригинальный сюжет, не копирующий ни одну из картин. На фокус-группах я часто слышал мнение, что сейчас очень много фильмов, где уже знаешь, что будет через час, а в СТИКЕРЕ непонятно, что будет через минуту. То есть картина не создает ощущения, что ты уже смотрел что-то похожее.

Чем картина будет интересна зрителю, на ваш взгляд? В чем ее аттракцион? Чего в фильме больше – мелодрамы или детективного триллера?

Интрига, интрига и еще раз интрига. Интрига – это одно из главных достоинств фильма. До определенного момента зритель будет думать, что смотрит мелодраму, но затем фильм превращается в детективный триллер. Завязка сюжета – это встреча главного героя с девушкой на одну ночь. Через пару недель она устроится на работу в его офис под другим именем и с подозрительно чистой биографией. Теперь герою нужно будет понять, кто она такая, и сделать непростой выбор между влечением и опасностью.

Почему вы выбрали для картины такое название? Что оно говорит зрителю, на ваш взгляд?

Мы тестировали на фокус-группах несколько вариантов названия. Причем не просто назвали слово и голосовали, а сделали несколько вариантов профессиональных постеров с разными названиями. Большинство голосов было за «стикер». У нас были варианты типа «опасного увлечения», но зрители сказали, что это уже много раз было. А «стикер» привлекал своей новизной и интригой. Зрители так и говорили: «Мы не знаем, о чем это, и это интересно».

Фильм снимался несколько лет. Чем это вызвано?

Есть две совершенно разные причины, которые объясняют такой долгий производственный процесс. Во-первых, мы стремились добиться высокого качества и для этого проводили фокус-группы, по результатам которых переснимали некоторые сцены. На это ушел примерно год. Плюс наше производство надолго остановила пандемия. Мы представили фильм на Кинорынке еще осенью 2019-го, однако не успели выйти в прокат. Зато использовали это время для дубляжа на английский язык и показали картину на фокус-группах в Америке, Австралии, Великобритании и даже в ЮАР и Индии. Мы получили очень полезную статистику отзывов на ту же историю от иностранного зрителя. Это тоже в какой-то степени позволило улучшить фильм.

Каковы ваши ожидания от проката картины?

На мой взгляд, сейчас есть все условия для успешного проката фильма. Во-первых, это понятная и актуальная для женской аудитории тема. Во-вторых, по жанру это классический детектив с элементами романтической комедии. То есть это не тяжелая драма, а легкое и позитивное кино. В-третьих, это хорошее качество съемки и самой истории. Так говорит зритель в своих отзывах. Картину публично поддерживает брат Джулии Робертс, известный голливудский актер Эрик Робертс. Он записал ролик о картине, а как вы понимаете, такие люди не стали бы поддерживать плохой фильм. И это очень хорошо убеждает даже тех, кто в принципе не любит российское кино. Мы заложили большой рекламный бюджет, сравнимый с фильмом Я ХУДЕЮ. Картина в целом имеет очень яркий, запоминающийся и хорошо интригующий образ. В нашем жанре у проекта мало конкурентов. Если вы хотите провести время с девушкой в кино, то СТИКЕР – очень хороший вариант.

Какую аудиторию вы ожидаете увидеть в кинозалах?

Конечно, аудитория преимущественно женская, потому что кино – это вообще в основном женская тема. Изначально мы думали, что зритель старше 25 лет будет лучше воспринимать фильм, чем, например, студенты. Но это оказалось не так. Все возрастные категории воспринимают картину одинаково хорошо. Более того, статистика англоязычных отзывов показывает, что у проекта нет и культурных ограничений. Американцы, австралийцы и жители ЮАР – все пишут примерно одинаковые отзывы. То есть фильм понятен и нравится очень широкой аудитории.

Расскажите, пожалуйста, как проходит маркетинговое продвижение картины. На какие каналы коммуникации вы делаете основной упор? Будет ли реклама на телевидении и на каких каналах?

Партнерами фильма стали «Русское радио», холдинг «Комсомольская правда», издания «Ваш досуг» и «Киноафиша», информагентство «Интермедиа». Они обеспечивают мощную информационную поддержку. Кроме того, у нас было время проверить на фокус-группах не только фильм, но и рекламные материалы. Мы имеем высокую досматриваемость трейлера, большое количество «лайков» и репостов на рекламных материалах фильма в соцсетях. Но основу нашей рекламной кампании составляет телевидение: за две недели мы показали более 300 спотов на всех развлекательных каналах – ТНТ, СТС, ТВ-3, «Пятница!», МУЗ-ТВ, Ю и еще в передаче «Доброе утро» на канале «Россия». Задача телевидения – привлечь в кинотеатры регионального зрителя, ведь регионы дают более 80 процентов проката. 1 апреля вышел саундтрек к фильму в исполнении Полины Гагариной, вот уже вторую неделю он держится в топах всех музыкальных чартов. Кстати, Полина в своем отзыве к фильму тоже отметила хорошую интригу.

Насколько в продвижении будут задействованы актеры?

Наши актеры очень любят эту работу и участвуют в продвижении по максимуму. Основной наш амбассадор, конечно, Иван Стебунов. Несмотря на высокую занятость в театре, он почти ежедневно дает интервью о картине. Также в продвижении задействована исполнительница главной женской роли Евгения Нохрина.