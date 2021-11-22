Екатерина Бордачева: «Одна из основных задач «Российского кинобизнеса» – поддержка импорта зарубежного контента на российский рынок»

Генеральный директор и креативный продюсер «Российского кинобизнеса» рассказала о новых направлениях развития форума и о том, как он пройдет в декабре

С 6 по 9 декабря в Москве пройдет международный Кинорынок и форум «Российский кинобизнес». Конвент не только обновил название, но и приобрел новых партнеров. В этом году он впервые пройдет при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, Департамента культуры Москвы и сети кинотеатров «Москино». Кроме новых партнерств, Кинорынок с этого года развивает международные коммуникации – в июле «Российский кинобизнес» принял участие в работе Marche du Film.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и завершившегося локдауна расскажите, пожалуйста, как будет проходить форум?

Форум состоится в традиционном офлайн-формате. При этом ряд мероприятий деловой программы мы будем транслировать на официальном сайте форума Filmmarket.pro. Особым условием проведения станет зона COVID Free, что позволит нам сохранить стопроцентную заполняемость на площадке и в залах.

Уточните, пожалуйста, что значит «зона COVID Free»?

В дни работы форума на стойках аккредитации при получении бейджа вместе с документами, удостоверяющими личность, необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации и QR-код. Участники, не прошедшие вакцинацию, смогут аккредитоваться и принять участие в мероприятиях Кинорынка при предъявлении отрицательного теста на антиген (действует в течение 48 часов с момента сдачи теста) или ПЦР (действует в течение 72 часов с момента сдачи теста), а также справки об отводе от вакцинации для переболевших. Все данные должны отображаться в государственных электронных базах.

Насколько возможен вариант, что форум перенесется или будет отменен? Почему вы решили все-таки остаться на начале декабря?

Отмена маловероятна и возможна только при условии введения новых ограничений, которые создадут существенные препятствия для проведения Кинорынка. Конец ноября – начало декабря – традиционный период проведения зимней сессии, когда у индустрии появляется возможность оценить проекты «новогодней битвы» и наметить репертуарный план будущего года. На сегодня к нам все больше приходит заявок от кинотеатров из регионов России и из стран СНГ, идет активная фаза подготовки, программа становится насыщеннее событиями – все это добавляет оптимизма и желания работать.

Форум впервые пройдет при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития и Департамента культуры Москвы. Как сложилось это сотрудничество?

За время пандемии и вынужденной приостановки деятельности, как ни странно в таких условиях, мы думали о расширении формата проведения форума, искали новые возможности и новых партнеров. Генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая предложила нам рассмотреть возможность сотрудничества с ее киносетью. И мы нашли взаимопонимание в плане проведения параллельной программы форума, поддерживающей независимые кинопроекты, в том числе региональное кино, образовательной и деловой программы. В рамках форума заявлены мероприятия, проходящие на площадках «Москино», а основная программа состоится в уже знакомом нам Цифровом деловом пространстве, входящем в структуру Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Какие у вас ожидания от Цифрового делового пространства? Его критиковали за тесноту. Как решат эту проблему сейчас? Почему вы отказались от проведения форума в Центре международной торговли, который всем нравился?

Я хочу искренне поблагодарить коллег из конгресс-центра ЦМТ. Мы вместе провели такой сложный весенний Кинорынок, остаемся добрыми коллегами и всегда открыты друг другу для новых проектов. В апреле этого года базовый зал «Амфитеатр» на 500 мест, как и теперь, мог быть заполнен лишь на 50 процентов, это 250 мест. Чтобы превратить конгресс-зал в приближенный к стандартным требованиям кинозал на 800 мест, с гребенкой и акустическим окружением, нужен совершенно нереализуемый на сегодняшний момент объем финансовых вложений. Ни мы, ни наши партнеры не готовы сейчас к подобным решениям. Поэтому при содействии «Москино», Департамента предпринимательства и инновационного развития и Департамента культуры Москвы мы вернулись в Цифровое деловое пространство. При условии организации зоны COVID Free площадка способна принять около тысячи участников одновременно. Большой зал рассчитан на 650 мест, малый – на 70–100 мест, аудитории и лектории – более чем на 400 мест. Критика справедлива в моменте и в конкретных обстоятельствах. В 2019 году мы собрали беспрецедентное количество участников – 1491 человека. Случилось это в том числе благодаря образовательной программе Фонда кино, которая привлекла более 200 новых участников – представителей кинопоказа из разных регионов России. Также на прирост повлиял новый подход к проведению форума – от организации мероприятия до ценообразования. Как было заявлено в сентябре, сейчас мы отказались от стандартной застройки и организуем максимально возможное число зон для общения на первом и втором этажах. Уверена, что участники оценят наше решение.

Кто из дистрибьюторов будет проводить презентации на форуме? Как в целом идут переговоры с прокатчиками?

Заявленная нами предварительная программа актуальна на текущий момент. С каждой из прокатных компаний мы находимся уже на следующих уровнях подготовки – заключение договоров, технические вопросы, маркетинговые активности и прочее. За последние дни существенные изменения произошли только в составе независимых дистрибьюторов. Восемь компаний проведут презентации. Из четырех мейджоров трое подтвердили участие на нашей площадке. Walt Disney Studios, Universal Pictures Russia заявились в формате презентации и показа фильма. Sony Pictures покажет кино. Мы ведем переговоры как с крупными, так и с независимыми дистрибьюторами о специальных и выездных мероприятиях.

В предыдущем интервью вы говорили о том, что прокатчики теперь прежде всего делают упор на показе какого-нибудь фильма. Известно ли уже, какие картины можно будет посмотреть?

Заявлено пять показов фильмов от дистрибьюторских компаний. Еще пять независимых проектов отобрано в программу #Поиск, в том числе новые картины стран Центральной Азии. Программа подвижная, изменения возможны.

Каковы ваши ожидания по количеству участников?

Без неоправданных амбиций, основываясь на опыте, аналитике и профессиональной интуиции, предполагаю, что приедет свыше 700 участников.

Как в этом году обстоят дела с ценами на аккредитацию? Какие преимущества будут у аккредитации за полную стоимость?

Третий год мы сохраняем крайне лояльную и взвешенную ценовую политику. Она дает возможность принимать участие в наших мероприятиях самым разным категориям – и бюджетным организациям, и предпринимателям, и начинающим игрокам.

Изменился ли как-то бюджет этого форума по сравнению с предыдущим?

Поддержка города дала нам возможность снизить затраты на аренду помещений и перераспределить эти средства на другие статьи, кейтеринг для участников и обустройство индустриальной зоны. И главное – на пополнение парка кинооборудования.

Какие темы преимущественно будут разбираться в рамках деловой программы? На чем вам хотелось бы сделать акцент?

Мы будем обсуждать букинг с точки зрения психологии профессии и компетенций будущего. С такой стороны об этой специальности еще не говорили. Мы пригласили сильных и интересных спикеров, поэтому разговор должен состояться. Нам предстоит разобрать актуальные техники продвижения контента к зрителю со стороны производителя, дистрибьютора и демонстратора, что вновь и вновь требует осмысления и новых решений. Мы будем говорить о киноивенте как жанре креативной экономики. Это поле, где мы играем много лет, как бы ни пытались нас не замечать. Мы поделимся своим опытом и с удовольствием послушаем коллег. В рамках еще одной дискуссии мы обсудим городские и районные киносети как артерии культурной жизни. Здесь интересен вектор развития, и мы видим, что он направлен не в сторону коммерческого кинопоказа. Буду рада ошибаться.

Насколько мы понимаем, индустриальная площадка Project in Search переродилась в программу #Поиск. Вы говорили, что эта идея оказалась успешной и превзошла ваши ожидания. Можете ли вы рассказать об этом подробнее?

#Поиск – всего лишь русскоязычное название программы. Как и в апреле, мы получили около трех десятков заявок. Из них мы отберем самые сильные, чтобы показать фильмы полностью отборщикам и представителям отделов закупок прокатных компаний и онлайн-платформ. В программу войдут и национальные, и зарубежные проекты. Хочу еще раз подчеркнуть, что развитие программы стало возможным для нас в первую очередь благодаря основным партнерам – дистрибьюторам и кинотеатрам.

Как идет отбор проектов? Кто присылает заявки?

Заявки присылают региональные студии, небольшие частные продюсерские центры. Как я уже упомянула, мы получаем фильмы хорошего уровня из Якутии и стран Центральной Азии. В этом году Кинорынок фокусируется на кинематографе стран Центральной Азии. Делегация участвует при поддержке кластерного бюро ЮНЕСКО в Алма-Ате в рамках проекта «Укрепление киноиндустрии в Центральной Азии», при поддержке правительства Республики Корея.

Насколько в отборе зарубежных проектов для программы #Поиск помогло участие «Российского кинобизнеса» в Marche du Film? Какие задачи вы ставили перед собой в Каннах ?

К нашей команде присоединилась Елена Ларионова, с которой мы с 2018 года работаем вместе над Almaty Film Festival в Казахстане. Елена – программный директор нескольких международных фестивалей, продюсер культурных мероприятий, киноэксперт, член NETPAC. В рамках нашего партнерства она возглавила направление международных связей. Marche du Film – один из крупнейших кинорынков мира, и с учетом наших планов по развитию «Российского кинобизнеса» за рубежом было очень важно там заявиться. Мы надеемся, что в следующем году Marche du Film восстановится в полном объеме по количеству участников, и у нас будет возможность презентоваться там полноценно, провести живые переговоры с новыми и уже существующими партнерами. Участие в Marche du Film, равно как и в других крупнейших Кинорынках, нацелено больше на развитие партнерских отношений со странами дальнего зарубежья для выполнения одной из основных задач «Российского кинобизнеса» – поддержки импорта зарубежного контента на российский рынок. Партнерские отношения со странами Центральной Азии существуют с советских времен, и мы надеемся, что участие этих стран в работе нынешнего Кинорынка поможет еще больше укрепить их и структурировать. Присутствие на международных форумах позволяет всем участникам привлечь новую аудиторию и выйти на новые территории.

В чем заключается поддержка импорта зарубежного контента на российский рынок? Не пересекается ли она с деятельностью независимых дистрибьюторов?

Не пересекается, а помогает дистрибьюторам обратить дополнительное внимание, к примеру, на предложение киноиндустрии отдельных стран. Закупщики и отборщики контента принимают участие в «Российском кинобизнесе» и часто смотрят на своих же презентациях то, что уже видели и привезли на наш рынок.

Как в форуме будут участвовать представители онлайн-платформ? Что запланировано для них?

Представители основных онлайн-платформ аккредитованы на Кинорынок. Речь идет об отделах закупок, лицензирования, маркетинга. И, конечно, они примут участие в деловой программе. К идеям проведения отдельных презентаций мы возвращаемся, но пока решений не принято.

Как бы выглядели эти презентации? Насколько заинтересованы в них платформы?

Инициатива не наша. Исходя из запросов и предложений, с которыми к нам несколько раз обращались весной этого года онлайн-кинотеатры, презентации могли бы включать в себя заявку оригинального контента, производимого сейчас практически всеми основными платформами. На презентациях онлайн-кинотеатры готовы представлять общую стратегию сотрудничества с продюсерами и прокатными компаниями.

Это будет уже третий «Российский кинобизнес». Каковы ваши ожидания от него в целом? Насколько вы удовлетворены динамикой развития конвента?

Я счастлива, что у нас сложилась команда единомышленников. Это дает нам возможность профессионально и быстро реагировать на изменения, запросы, нестандартные ситуации. У нас талантливая дизайнерская группа, современный сайт под руководством Михаила Картавкина. В этот раз мы запустим мобильное приложение Кинорынка. Впечатляют пиар-проекты, система аккредитации, имиджевые решения и многое другое в зоне ответственности ребят. С партнерами работаю я, Элиза Мартиросова, Елена Ларионова и Михаил. Элиза также руководит небольшой группой клиентской службы. Важнейшая часть команды – технические партнеры. «Кинокомфорт Лазер» во главе с Сергеем Пуськовым и группа компаний Cinionic, с которыми невероятно комфортно, интересно и приятно работать. На третьем форуме есть повод гордиться технологическим решением. В большом и малом залах будут установлены лазерные проекторы Barco последней серии и впервые в истории Кинорынков – иммерсивный 26-канальный звук Barco Auro.