Екатерина Бордачева: «Мы в четвертый раз начинаем все сначала»

Генеральный директор «Российского кинобизнеса» рассказала БК, как в этом году будет проходить форум

С 28 по 30 ноября в Москве пройдет первый в нынешнем году международный Кинорынок и форум «Российский кинобизнес». Партнером конвента в этот раз стала объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино». Свое участие подтвердили компании «Атмосфера кино», «Экспонента», Global Film, АВК’PRO и Киностудия им. Горького, World Pictures, «Кинологистика», TenLetters и Arthouse.

Разговор впервые был опубликован 19 ноября в электронной рассылке БК №45(973).

С последнего московского Кинорынка прошел год. Чего ожидать участникам на нынешнем конвенте?

За год наша жизнь переменилась кардинально. Сделав первый самостоятельный шаг в 2019-м, мы в четвертый раз начинаем все сначала. Не хочу сравнивать и оглядываться назад, но когда мы в 2021 году собрали более тысячи участников и гостей на первый после начала пандемии форум, нам казалось, что мы сделали невозможное. Теперь тот рынок уже не кажется таким сложным. Сейчас наступил момент, когда после восьми месяцев дрейфа отрасль вновь нащупывает точки опоры. И этими точками в настоящее время могут стать качественный контент в умелых профессиональных руках дистрибьюторов и, о чем не раз говорили коллеги, бережное отношение со стороны органов власти к участникам кинобизнеса. В частности, к представителям сбытовой сети – кинопоказчикам. Нельзя забывать о поддержании конкурентного предложения, баланса зарубежного и национального контента. Запрос нескольких поколений киноходящей аудитории переломить очень и очень непросто.

Как в целом идут переговоры с прокатчиками?

Переговоры идут по-разному. С одним дистрибьютором достаточно списаться или созвониться, другим необходима встреча, третьим – более напряженный контакт. Я считаю непродуктивным излишнюю навязчивость, настойчивость предложений своих услуг. У каждого игрока, тем более сегодня, своя система приоритетов, периоды активности, обязательства, финансовые возможности. Мы стали свидетелями исторических изменений конкурентного ландшафта, расстановки сил среди кинопрокатчиков. Мы, если угодно, часть этой цепи на пути к зрителю, и от момента совпадения интересов многое зависит. Не буду перечислять партнеров, часть компаний уже заявилась, с кем-то мы все еще в переговорах. Горизонт планирования другой, крайне короткий. Могу сказать, что я рада каждому партнеру, каждый занимает нишу в конкурентном поле и каждый имеет право быть услышанным. Я за конкуренцию и многообразие. Уже отвечая на первый вопрос, я подчеркнула, что баланс национального и зарубежного кино на форуме сохранен. Это важно. Во внешней политике закрепился термин «недружественные страны». Вокруг нас также есть «недружественные компании», которые пользуются результатами нашей работы, доверием, забывая о правилах делового обмена. Мы несем риски, вкладываем силы и средства, чтобы организовать целостное, качественное мероприятие, приглашаем участников, создаем для них условия. В это время «недружественные компании» вклиниваются в программу, обесценивают наш труд, не оглядываясь на внешние приличия. Эта проблема для нас. И имиджевая пощечина, и упущенная выгода. Но мы мирились с таким отношением ради участников и шли на компромисс. Сейчас не вижу смысла замалчивать. Если компания в принципе не рассматривает нас как партнерскую площадку, это ее право, как я уже сказала. Но такой подход, о котором я говорю, неприемлем. Если вы вне Кинорынка, делайте отдельные дни, оплачивайте участие коллег, это другой формат. Не стоит самонадеянно думать, что так будет всегда и мы не сможем ничего противопоставить. Сможем, и не раз доказывали это.

На чем будет сделан акцент в деловой программе?

Мы мониторим отраслевые и федеральные СМИ, «Бюллетень кинопрокатчика» и другие, общаемся с партнерами и на этом рынке предложим спикерам три темы, которые, по нашему мнению, несколько выделяются в общем отраслевом инфополе. О настоящем и будущем рынка кинопроката в РФ и соседних Беларуси, Казахстана, Узбекистана, об изменении подходов к фестивальному прокату, к фестивальному движению. Рассчитываем на диалог со стороны индустрии и представителей госструктур. На 30 ноября запланирован ключевой разговор «Кинопрокат. Линия горизонта», в котором примут участие представители вновь образованных в последние месяцы дистрибьюторских компаний и подразделений, кинопроизводители, а также представители Минкульта и фондов.

Каковы ваши ожидания по количеству участников? Что с ценой аккредитаций? Будут ли скидки для кинотеатров, переживающих сейчас сложные времена?

Если вы ознакомились с регламентом, то видели, насколько взвешенно и тщательнейшим образом мы подошли к формированию ценового предложения. Условия, как всегда, прозрачны и абсолютно одинаковы для всех категорий участников. Например, аккредитация и проживание в течение четырех суток в отеле хорошего уровня «Ибис Москва Киевская» обойдется представителю кинотеатра или любому другому делегату в 29 200 рублей. Стоит ли продолжать о скидках... Стоимость аккредитации в 10 тысяч рублей весьма скромна. Мы закладываем в цену услуг довольно большой процент на поддержание хорошего уровня сервиса на всех этапах – от проживания и трансфера до технического оснащения и удобства площадки. Любое пространство, даже кинотеатр премиального уровня, требует дополнительных вложений – от технической начинки залов для разных форматов презентаций до организации безопасности. Мы ожидаем ядро аудитории в размере более 500 участников. Дополнительная аудитория может заинтересоваться программой #Поиск или темами дискуссий.

Как в этом году складывался поиск партнеров? Ранее в их числе был Фонд кино, в прошлом году впервые сложилось сотрудничество с департаментом предпринимательства и департаментом культуры Москвы. Почему эти коллаборации не продолжились?

В любой коллаборации действует основное правило – правило взаимного делового обмена. В прошлом году так и произошло: нам удалось получить поддержку от ЮНЕСКО, южнокорейского фонда KOFIC и German Films, сформировать многообразную параллельную программу фильмов Центральной Азии и Германии. Мы договорились с «Москино» о показах этих программ в кинотеатрах городской сети. В результате получили возможность на более лояльных условиях арендовать площадку для основной программы презентаций – Цифровое деловое пространство. Правило обмена сработало, поскольку в этот момент совпали релевантные запросы с обеих сторон. То же правило сработало в 2019 году, когда для Фонда кино было важно провести образовательную программу для субсидированных кинозалов, и мы интегрировали это мероприятие в программу обновленного Кинорынка. Прямой поддержки нашего мероприятия в целом мы не получали никогда, хотя делали попытки обращаться в разные профильные институты, направляли письма, заявки на гранты в период пандемии, например. С многолетними техническими партнерами мы остаемся на связи и при первой же возможности будем рады вернуться к сотрудничеству.

Как сложилось партнерство с объединенной киносетью «Синема Парк» и «Формула Кино»? Как вы оцениваете новую площадку проведения форума?

Мы с партнерами будем подводить итоги после окончания форума. «Формула Кино на Кутузовском» – отличный кинотеатр, премьерная площадка, где доступны все виды транспорта, паркинг, кейтеринг на самый разный бюджет. Отзывчива дирекция и кинотеатра, и торгового центра. Мы запустили пусть краткосрочное, но подходящее для нашего формата кросс-промо. Партнерство с объединенной киносетью – взаимовыгодное решение. С одной стороны, в начале года мы с партнерами заказали в Европе оборудование на будущее мероприятие. Там оно пока и осталось, собрать кинозал, отвечающий высоким требованиям кинопоказа, не представляется в настоящий момент возможным. С другой стороны, сфера кинопоказа нуждается в поддержке, в дополнительном участии. Поэтому в этом году наш выбор таков. Большинство наших участников с пониманием и одобрением отнеслось к такому решению. Мы благодарны объединенной сети за эту возможность.

Учитывая контентный голод на рынке, ожидаете ли вы повышенного внимания к программе #Поиск? Какие проекты там будут представлены в этом году?

Количество заявок примерно то же, что и в 2021 году – в основном фильмы для детей и семейное кино. По разным причинам мы, к сожалению, не можем предоставить возможность выступить всем желающим. Прежде всего мы оцениваем зрительский потенциал проекта. Я еще раз призываю коллег – дистрибьюторов, онлайн-кинотеатры, ТВ-каналы, всех аккредитовавшихся на форум – обратить внимание на программу #Поиск и 30 ноября присоединиться к нам.

Одной из основных задач «Российского кинобизнеса» вы называли поддержку импорта зарубежного контента на российский рынок. Что сейчас происходит с этим направлением?

Сейчас в активной фазе работа с контентом из Центральной Азии. Мы покажем на рынке два новых казахстанских фильма, один из которых выйдет в прокат в начале 2023 года, дата релиза второго еще не определена. Подробнее о проектах мы расскажем на форуме.

Кризис мощно перетряхнул рынок дистрибьюторов – мейджоры ушли, появились новые компании. Как, по вашему мнению, это повлияет на кинопрокатный рынок в следующем году?

Главное – это контент и система работы с ним. Что тут еще скажешь... Думаю, конкуренция будет жесткой между вновь образовавшимися компаниями, во главе которых стоят суперпрофессионалы с уникальной экспертизой, амбициями и ресурсами. Важно не забывать о равновесии между предложением и сбытовыми возможностями. Пусть и небольшая, но часть кинотеатров все же закрылась, многозальники сократили число действующих залов. Понятно, что государство продолжает субсидировать муниципальную и федеральную сеть, тем не менее нельзя забывать о том, что основные сборы приносят действующие коммерческие кинотеатры.

Как в целом вы оцениваете рынок кинопроката на нынешнем этапе? Что вас удивило больше всего во время кризиса?

Коротко о том, что меня не удивило (смеется). Индийское, корейское, турецкое и какое-то еще кино, к которому в основном чиновники апеллировали, не заполнило нишу голливудского так скоро, как прогнозировали. Лишь единицы добрались до кинопроката. Независимые нишевые прокатчики, как и в период пандемии, способны питать отрасль и доказали свою роль в системе дистрибуции!

Что вы думаете по поводу возможности введения принудительной лицензии?

Все больше кинотеатров – в среднем примерно каждый третий зал по стране – пользуются возможностью показывать пиратские версии голливудского кино. Осуждаю ли я эти действия? Нет, так как понимаю состав и объем затрат на содержание объектов кинопоказа. Зритель требует и платит. Если бы летом кинотеатры не показывали пиратский контент, закрылось бы гораздо больше площадок, и негде было бы показывать отечественное кино. Да, я осознаю бесперспективность такого подхода. Слушаю мнения, изучаю предложения по введению принудительной лицензии. Нахожу, что инициаторы не до конца осознают, как это работает. Все мы понимаем, что в какой-то момент откроется подобное окно возможностей, но уверена, что произойдет это как-то иначе.

На что необходимо обратить внимание игрокам кинорынка для выживания всей отрасли?

На качество фильмов (кинокартин, а не смонтированных в полтора часа сериалов!), возвращение к серьезным маркетинговым программам продвижения кино, поддержку сбытовой сети – сферы кинопоказа. В смете на господдержку фильма в прокате необходимо ввести специальные статьи на реализацию рекламных кампаний внутри кинотеатров и в медиасфере, связанной с функционированием инструментов привлечения зрителя в кинозалы – с открытой статистикой и контролем за реализацией.

Как, на ваш взгляд, на отрасль повлияет введение закона о запрете пропаганды ЛГБТ?

Не знакомилась с законопроектом, поэтому прокомментировать полноценно не смогу. Скажу только, что дьявол кроется в деталях. И решения «от большинства» формируются часто ограниченной группой лиц. Нравственные претензии такого характера ранее изредка предъявлялись к зарубежному контенту, значительно реже – к российским фильмам, которых сейчас кратно больше в кинозалах. А вот онлайн-площадок это коснется в первую очередь.

Ближайший «Российский кинобизнес» в большой степени посвящен новогоднему прокату. Расскажите, пожалуйста, каковы ваши ожидания от праздничного периода в кинотеатрах?

«Новогодняя битва» выглядит достойно. Широкое предложение семейного кино, анимации и событийного зрелищного контента, жанровые проекты – одним словом, хороший набор.