Давид Дадунашвили: «Перед нами стояла задача сделать второй сезон «Чикатило» намного лучше первого»

Художник-постановщик проекта рассказал БК, как проходили съемки сериала о поимке самого известного серийного маньяка Советского Союза и в чем он видит причины выдающегося зрительского успеха проекта

Второй сезон «Чикатило», стартовавший в онлайн-кинотеатре Okko 17 марта, по итогам месяца стал самым просматриваемым сериалом платформы. Первый сезон стал абсолютным лидером по количеству просмотров за 2021 год. С момента премьеры его посмотрели более 13 миллионов раз.

Расскажите, пожалуйста, какие задачи ставил перед вами режиссер при создании сериала «Чикатило»? Что нужно было передать с художественной точки зрения?

Как правило, задачи всегда одинаковые – добиться внимания к истории, сделать кино таким, чтобы зритель задумался и у него осталось послевкусие после просмотра. В «Чикатило» мы стремились передать именно образы, так как только они характеризуют игровое кино – в отличие от документального. В особенности могу выделить вживание Дмитрия Нагиева в образ главного героя – вернее, антигероя – Чикатило.

Внешность Дмитрия Нагиева в сериале изменена почти до неузнаваемости. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

Это заслуга художника по гриму Елены Ваховской. Когда мы начали прорабатывать образ Чикатило, то с самого начала отказались от копирования человека. Все, что мы видим на Дмитрии – это парик и накладка на зубы. Никакой пластики нет, классический грим отсутствует. Все остальное – талант актера. С большой ответственностью подобраны и сшиты костюмы под руководством художника по костюмам Гульнары Шахмиловой.

То есть вы старались не делать его похожим на прототип? А вот эти характерные очки?

Если бы мы полностью имитировали лицо, то нам был бы не нужен актер такого уровня и любой мог бы сыграть Чикатило. Нам совершенно точно не хотелось делать точную копию, так как это не документальное кино.

Зрители отмечают жуткую и мрачную атмосферу в сериале. Как вы ее создавали?

После прочтения сценария мы погрузились в хронику, искали материалы о персонаже, следователях, причастных к поимке и проведению операции, и о жертвах. Все это было нужно для более точного воспроизведения событий в сериале. Конечно, мы не посчитали нужным приводить всех жертв маньяка, тем не менее на некоторых их историях мы остановились. Мы старались не показывать откровенно детей, чтобы не шокировать аудиторию.

В кадр очень часто попадает кожаный портфель Чикатило и платок в руке. Это ваши находки или привычки реального Чикатило?

Это были личные приметы Чикатило, и мы не могли обойтись без них в картине. Очки, чемодан – то, что зритель увидел бы как раз в документальном кино. Мы постарались их воспроизвести, чтобы создать полный образ Чикатило в сериале.

А откуда жуткие ножи?

Все ножи – копии реальных орудий прототипа, их находил ассистент по реквизиту. Ребята очень скрупулезно подошли к задаче.

В сериале очень ярко показана позднесоветская эпоха. Насколько сложно было ее воспроизвести?

Воспроизводить эпоху всегда сложно. Это не фантастика, где мы можем делать все, что хотим в рамках задуманного. Важно не превратить квартиру или какой-то другой объект в антикварную лавку, где каждый зритель будет просто отвлекаться на объекты и узнавать в них знакомые предметы. Тут важно сохранить баланс.

Именно такой эффект возникал у зрителя после «Чернобыля» HBO. Тогда как раз говорили о том, что подобное придавало достоверности сериалу и работало на погружение зрителя в атмосферу. Значит, вы не согласны с мнением, что предметный мир картин может так влиять на зрителя?

На самом деле, не всегда. Если заставить кадр предметами, будет плохо. Необязательно засовывать в квартиру все, что относилось к этой эпохе. Все-таки это должно быть дозированно. Деталям следует работать на образ, атмосферу, эпоху, рассказывать, как человек жил в Советском Союзе, что могло быть у него, а чего не могло бы быть. Подобное косвенно сообщает о социальной лестнице – кто-то мог позволить себе какие-то предметы, кому-то их дарили. Если преподносили часы, то на задней крышке писали «на долгую память». Это было дорого сердцу советского человека. Если говорить про кадр, то зритель основное внимание уделяет персонажам. Все остальное второстепенно и лишь придает картинке характер. Если зрителя не увлечь историей, атмосферой, то лишь детали не помогут.

Как вы относитесь к мнению зрителей, что их выбивают из повествования некоторые детали. Например, лесополоса в Ростовской области, где происходили реальные события, выглядит совсем не так, как это представлено в сериале, где в кадре стоят высокие сосны, как в Подмосковье.

Я к такому отношусь просто. Если зритель захочет придраться, то найдет любую брешь. В сериале мы делали ставку на актерскую игру. В Ростовской области действительно растут пирамидальные тополя, не характерные для нашей лесополосы. Но мы больше боролись за историю, общую концепцию художественности повествования. Я надеюсь, это не самый большой минус из замеченных зрителями. Главное, чтобы зритель следил за сюжетом и делал какие-то выводы.

Вы как художник влияли на историю?

Прежде всего мы с режиссером, оператором и группой читали и обсуждали сценарий. Потом думали, насколько нужно из этого делать документальное кино, и пришли к решению не слишком вовлекать зрителя в место действия и детали происходящего. Далее мы изучали хронику, доступную информацию и вычленяли из нее необходимое. Безусловно, это очень сложно – тем более когда работаешь не над современным фильмом, а с ушедшей эпохой. Мы доставали реквизит, находили объекты, где-то их декорировали, перекрашивали, перестраивали. В том числе автомобили, автобусы, делали остановки. Кроме того, необходимо учитывать, что современные дома окутаны проводами, кондиционерами, где-то это приходилось закрывать, где-то затирать на постпродакшне. Это была совместная огромная работа.

Что вам кажется наиболее удачным в работе над сериалом с художественной точки зрения?

Мне кажется, все в совокупности. На мой взгляд, важную роль играют задействованные актеры. Если исполнители будут слабым звеном, то зритель это увидит и не поверит в историю, будет сомневаться и все просто-напросто рассыплется. Тут надо отдать должное профессиональному чутью в подборе актеров режиссера Сарика Андреасяна. Плюс непосредственное участие принимал кастинг-директор Светлана Ершова.

Результаты сериала по просмотрам на платформе Okko удивили, кажется, всех – и создателей, и зрителей, и рынок. В чем видите причины успеха проекта у зрителей?

На мой взгляд, человеку всегда нужен адреналин, хлеб и зрелища. Об истории Чикатило знал весь Советский Союз. Все опасались и за детей, и за взрослых, и желали скорейшей поимки этого монстра. Картина все же повествует о людях, чья работа менее заметна, именно тех, кто его искал и в конце концов поймал, довел дело до конца. Для зрителей и всего общества это предупреждение – надо быть на чеку. Конечно, не бояться своей тени, но и не быть беспечными, отправляя детей в школу и на прогулку. Просто учить их тому, что мир не всегда бывает ярким и красивым. Порой собака лучше, чем человек. Во всяком случае от нее можно все ожидать, а вот от соседа – нет.

Дмитрий Нагиев в одном из интервью рассказал, какое омерзение у него вызывал этот персонаж и как сложно ему было его играть. Не возникали ли у вас схожие чувства?

Честно говоря, не могу так судить. Если вовлекаться и детально разбираться в этом персонаже, я, наверное, буду испытывать только чувства, а работа уйдет на дальний план. Поэтому я скорее отношусь к проекту как к работе. Безусловно, у многих, и в том числе у меня, возникали тяжелые моменты, когда нужно было показать преступление. Тем не менее актеру, входящему в образ, намного тяжелее, нежели нам. Мы, конечно, можем сопереживать, но все же мы работаем на создание образов, на то, чтобы показать, как это может быть.

Отличались ли чем-то задачи, поставленные при работе над вторым сезоном?

Я бы не сказал, чтобы они отличались. На фоне того, как хорошо прошел первый сезон, какие отзывы оставляли зрители, перед нами стояла собственная внутренняя задача сделать второй сезон намного лучше первого. Зритель всегда ждет, что вторая часть будет уступать первой. Нам было необходимо выдержать эмоциональный окрас и атмосферу и привнести, возможно, что-то еще.

Продолжения обычно масштабнее в смысле размеров бюджетов. Был ли увеличен бюджет для художников?

Трудностей с бюджетом не было. Все необходимое нам предоставляли. Мы старались придумать что-то еще более изощренное для того, чтобы разнообразить кадр, украсить его.

Интересно, что титры сериала начинаются с перечисления художников, а не актеров, режиссеров и продюсеров, как это обычно бывает. Как вы думаете, почему художники выведены на первый план?

Не думаю, что в этом есть какой-то тайный смысл. Только если сам режиссер не предложил оформить вступление таким образом. Но над титрами мы потрудились – мы хотели, чтобы там тоже была своя история.

А кого вы считаете главными героями сериала – Чикатило или следователей?

Конечно, я считаю главными героями людей, вычисливших и разыскивающих маньяка.