Рубен Дишдишян: «Независимость «Марс Медиа» – большой плюс и для нас, и для всего рынка»

Глава компании о достигнутых результатах, проектах «Марс Медиа» и состоянии киноиндустрии во время пандемии

В ноябре кинокомпания «Марс Медиа» празднует десятилетний юбилей. За столь небольшой промежуток времени ей удалось войти в число компаний – лидеров кинопроизводства в стране, снять один из самых кассовых российских фильмов и выпустить десятки сериалов.

Поздравляем вас с десятилетием «Марс Медиа». Какие вы можете подвести промежуточные итоги работы?

За десять лет было сделано немало: если говорить в количественном выражении, то компания создала 160 проектов — 35 фильмов в качестве ведущего продюсера, и 125 сериалов, это 710 часов. Они принесли нам более 130 наград на международных и российских фестивалях. Совокупный бокс-офис наших картин в России составил 4,1 млрд рублей, а зарубежная выручка от проектов — порядка 5 млн долларов. Важно, что эти цифры получены усилиями многих людей – таких результатов добился не я один. Наш главный успех в том, что мы сумели создать сплоченный коллектив единомышленников. Сейчас у нас больше 40 сотрудников, а начиналось все с четырех человек — меня, Юли Ивановой, Насти Чулковой и Арама Мовсесяна. Вместе мы сумели сделать сильнейшую компанию на рынке.

Вы основали компанию с нуля десять лет назад. Почему после расставания с ЦПШ вы решили остаться в киноиндустрии? Для вас создание «Марс Медиа» было попыткой доказать что-то отрасли?

Мой уход из ЦПШ послужил сильным стимулом для движения вперед. С первых лет «Марс Медиа» успешно вошла в сериальный рынок, с кино сначала складывалось не так удачно. Но мы провели работу над ошибками, усилили команду. И год назад «Марс Медиа» вошла в число компаний-лидеров. Помог фильм Т-34, собравший кассу в 2,3 млрд рублей. Фильм, в который изначально мало кто верил, особенно с датой выхода в Новый год. Так мы уверенно встали на ноги и четко сформулировали, что хотим делать зрительские фильмы и собирать кассу, не теряя при этом связи с авторским кино.

Мы одними из первых почувствовали рост интереса к видеосервисам, стали развиваться и в этом направлении. Так что когда платформы окрепли, у нас было для них порядка 20 проектов. Наши сериалы «Шторм», «Водоворот» и «Чики» стали первопроходцами и имели зрительский и фестивальный отклик. При этом мы не потеряли связь с эфирным телевидением — это важная часть творческой жизни «Марс Медиа».

Что касается вашего участия в питчингах в качестве лидера производства: насколько для вас прозрачна процедура распределения государственных средств среди проектов, участвующих в конкурсе?

Со временем критерии ужесточились, отточились, появилась понятная система набора очков. И на сегодняшний день все достаточно справедливо. Нашей компании понадобилось восемь лет на выполнение всех требований. Мы делали Т-34, не будучи мейджорами: мы рискнули, убедили партнеров.

Как вы относитесь к тому, что большие холдинги «заходят» в список лидеров Фонда кино с разными продакшнами, которые входят в их состав? Получается, что больше средств из бюджета получает две мегакомпании.

Есть определенные критерии попадания в число мейджоров, и если кинокомпания, входит она в холдинг или нет, честно им соответствует, то у меня нет вопросов. Конечно, я хочу, чтобы молодые компании были успешны, зарабатывали нужные очки и в итоге претендовали на лидерство. Даже вижу несколько студий, близких к этому. В этом смысле наш рынок очень конкурентный, но судят по конечному результату. Поймите, как только перестанем попадать под критерии, наше место тут же займет тот, кто больше достоин называться мейджором. Таковы правила игры.

Вы упомянули МИРУ. Что вы думаете про отношение аудитории к российским фантастическим картинам? Не чувствуете ли вы, что интерес к ним падает?

Очень спокойно отношусь к сай-фаю. Я даже в детстве любил более реалистичную литературу и до сих пор не являюсь большим поклонником фантастики. Мне нравятся отдельные фильмы – например, ИНТЕРСТЕЛЛАР, интересны картины о Бэтмене — из всех комиксов это единственная серия, которую люблю. Мне кажется, что молодые продюсеры нашей компании хорошо чувствуют запросы аудитории. Понимаем, что если в научной фантастике есть история человеческих взаимоотношений, а не просто стрелялка или бегалка со спецэффектами, то фильм может сработать. Наверное, вы правы, что есть охлаждение аудитории к этому жанру. Понятно, что мы никаким образом не можем конкурировать с компьютерной графикой зарубежных фильмов с бюджетом 100-150 млн долларов при наших бюджетах 3,5-10 млн долларов. Но если есть эмоциональная история, которая может захватить, то дальше зритель будет смотреть именно на нее, а фантастический антураж выступит вспомогательным фоном. Очень сложно не скатиться в одну из двух этих составляющих. Результаты МИРЫ покажут, угадали мы или нет. Я верю в этот проект.

Еще одно направление, которым вы занимаетесь — адаптация зарубежных историй для отечественного зрителя. В прошлом году выходила КРАСОТКА В УДАРЕ. Насколько ваши ожидания от проекта совпали с реально собранной им кассой?

Я уже говорил в интервью БК, что в свое время был противником покупки прав на адаптации. Но при этом видел, как другие продюсеры покупали и делали успешные проекты. В конце концов, решил, что нельзя быть нетерпимым и нужно смотреть на вещи шире. Когда наши продюсеры предложили купить права на итальянских ИДЕАЛЬНЫХ НЕЗНАКОМЦЕВ, из которых выросла ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, понял, что такая история может произойти и у нас: телефоны и гаджеты стали частью жизни, у всех есть в этих устройствах секреты, которые люди хотят сохранить в тайне. Поэтому поддержал идею, мы вступили в гонку с конкурентами за покупку прав и заплатили большие деньги. Правильным решением было поработать с «Квартетом И» – они с радостью согласились, потому что на них та история хорошо ложилась. В итоге проект оказался финансово очень успешным. Это нас окрылило, поэтому мы за немалые деньги купили права на продолжение. Нигде в мире не делали сиквел этой истории, потому что автор сценария считал, что у нее не может быть продолжения. К счастью, права находились у итальянской компании, мы их убедили и сделали вторую часть. Финансово все было удачно, хотя мне первая часть гораздо больше нравится. Итальянцы предлагали еще купить права на третью часть, но мы пока решили повременить. Кроме того, мы купили права на ГРОМКУЮ СВЯЗЬ для Армении и сделали там проект на армянском языке с местным режиссером. Фильм тоже оправдал все ожидания.

После успеха ГРОМКОЙ СВЯЗИ мы и купили права на комедию КРАСОТКА В УДАРЕ. Она вышла, когда кинотеатры только открывались после локдауна летом 2020 года. Картина сработала скромно. Наверное, в другое время могла бы собрать больше. И все же финансово она стала успешной: права стоили дешевле, чем у ГРОМКОЙ СВЯЗИ, плюс нам помог Фонд кино и продажа прав на ТВ. Конечно, проект не стал суперприбыльным, но все затраты мы покрыли и даже чуть-чуть заработали. В любом случае нам не стыдно за этот фильм. Мы готовы и дальше рассматривать адаптации.

Можете рассказать, как обстоят дела с продолжением ПАЛЬМЫ? Ведутся ли у вас уже переговоры с зарубежными компаниями после успеха первой части проекта?

Когда объявили, что будем делать ПАЛЬМУ 2, японцы тут же вышли с предложенем об участии с нулевой стадии. Мы еще не приняли решения, но, мне кажется, что с ними нужно работать над продолжением, они оказались надежными партнерами. У «Марс Медиа» также запросили права на ремейк в Китае – сейчас тоже идет обсуждение. ПАЛЬМА вообще оказалась одним из самых финансово успешных наших проектов: фильм собрал в российском прокате больше 341 млн, был продан во многие страны. Она также востребована на ТВ: телевизионная премьера фильма состоится 4 ноября на «России 1» в прайм-тайм, в 21:00. Это признание успеха. Мне ПАЛЬМА как зрителю очень нравится, спасибо режиссеру Саше Домогарову. Сегодня в период пандемии, когда все не очень просто, людям нужны положительные эмоции. И картина их дает.

Сейчас много говорят про рост интереса к российскому кино на зарубежной арене. В частности, буквально недавно на MIPCOM ваши сериалы продали в Индию и Иран. С чем вы связываете такое внимание?

Вижу возросший интерес, и это связано в первую очередь с повышением уровня нашего контента и российской киноиндустрии в целом. За последние годы он значительно поднялся – что в кино, что в сериалах. Связываю это с тем, что пришло новое поколение молодых кинематографистов, с тем, что мир открывается, и людям во всем мире хочется смотреть интересный контент, язык перестает быть проблемой, зритель привыкает к субтитрам. Мы имеем доступ к разнообразнию Netflix, Hulu, Amazon, сравниваем и получаем ориентиры, в какую сторону двигаться. Все это дает свои результаты, дальше успехов будет больше. Рад наблюдать за этим, так как понимаю, что наш вклад в этот процесс тоже не самый маленький.

Как вы оцениваете состояние российского кинопроката на текущий момент?

На мой взгляд, ситуация не лучшая. Она вроде стала выравниваться в первые осенние месяцы, но сейчас все вновь обваливается. К счастью, у нас нет релизов на этот период, чтобы прочувствовать на себе все прелести локдауна. Надеюсь, что нормализация начнется в следующем году, но чтобы прийти к докризисным цифрам потребуется время.

Ощущаете ли сейчас дефицит креативных кадров и новых историй? Ухудшилась ли ситуация в последнее время?

Дефицит был всегда, а сейчас добавивились еще и платформы. Их приход потребовал новых талантов, усилилась конкуренция: каждый крупный видеосервис делает по 10-12 проектов. В то же время такая ситуация дает много возможностей сценаристам, которым раньше казалось невозможным попасть на ТВ. А поскольку проектов запускается много, компании стоят в очереди за специалистами, кадров не хватает – соответственно, растет цена. От многих слышу цифры, что производство сериалов и кино подорожало на 30-35%.

Думали ли вы над заключением first-look deal или эксклюзивных контрактов со сценаристами или же с прокатчиками?

Активно работаем в этом направлении, до конца года будет несколько объявлений. Из того, что уже озвучили – трехлетний контракт с Катей Мавроматис, которая написала нам ПАЛЬМУ и МИРУ. Она напишет для нас три проекта, первый из которых ПАЛЬМА 2. Мы довольны друг другом, она талантливая, поэтому все органически пришло к такому соглашению. Также у нас есть такого рода контракты с режиссерами и сценаристами. По прокатчикам – не хотим связывать себя с какой-то одной компанией. У нас достаточно много картин и хочется, чтобы каждая пришла к своему.

Поступали ли вам предложения по покупке «Марс Медиа»?

Да, нам предлагали подобные сделки не только холдинги, но и другие структуры: где-то мы не сходились в цене, где-то – в идеологии. Если такая сделка и будет возможна, то должна быть взаимовыгодной. Независимость «Марс Медиа» сегодня очень большой плюс и для нас, и для всего рынка: мы открыты для всех, свободны в выборе контрагентов.

Права на ваши проекты относительно недавно купил Netflix. А заходили ли к вам с предложениями с нуля создать оригинальный проект для видеосервиса?

Продюсированием в Netflix занимаются глобальный отдел, который контролирует мир, и отдельный офис в Нидерландах - именно он принимает решения по проектам Netflix в России. Мы в тесном контакте с обоими офисами, надеюсь, в 2022 году будут объявлены сериалы, которые сделаем для них. Также мы ведем переговоры с Apple TV, HBO и Amazon. И сейчас готовим пул проектов, которые представим в том числе и западным платформам.

Мне нравится, как стираются границы: пять лет назад невозможно было представить, что мы будем презентовать Apple свои фильмы! А сейчас это реально: встречаемся в Zoom, за 45 минут режиссер и продюсер питчат проект. Если у представителей платформы есть вопросы, то на них выделяются еще 15 минут. Главный критерий отбора – интересная концепция.

Могут ли российские команды снять сериал масштаба, сопоставимого с «Игрой в кальмара»?

Мы постараемся сделать что-то для всего мира, ведь когда что-то очень хочется и ты окружен талантливыми людьми, есть больше шансов на успех. Сама по себе «Игра в кальмара» – не мой проект как для зрителя, но я рад успеху коллег из Кореи, ведь неанглоязычное кино смогло покорить весь мир. Получается, что важен не язык, а концепт, у таланта нет национальности. Надеюсь, и Россия когда-то тоже покорит мир.

Насколько универсальны ваши проекты МИРА и ВОЛАНД?

Начну с ВОЛАНДА: с одной стороны, это абсолютно русский фильм, экранизация нашей классики. С другой, режиссер Миша Локшин и сценарист Рома Кантор – люди мира, они хорошо чувствуют международного зрителя. И есть шансы быть востребованными на западных рынках.

МИРА – более интернациональный проект. Это не только фильм-катастрофа, в нем рассказывается про отношения папы-космонавта и дочери, оставшейся на Земле. Эти ценности близки любому человеку, поэтому у картины, надеемся, будет высокий экспортный потенциал. Сейчас смотрю материалы с площадки и вижу, что кино получается. В фильме будет очень много компьютерной графики, которую сделает студия визуальных эффектов Main Road Post Армана Яхина. Надо заметить, что уровень наших специалистов по графике за несколько лет существенно вырос.

Как вы видите следующие пять-десять лет жизни компании?

Мы хотим качественно выйти на другой уровень. Не могу пока раскрыть все секреты, но у нас будут новые направления в бизнесе, которые непосредственно связаны с нашей деятельностью в кино. Будем расширять производство, а также думаем в сторону проката, если все сложится. Планы большие. Первые десять лет прошли не без трудностей, были сложные годы. Сейчас мы сумели выйти на стабильный уровень и с оптимизмом смотрим в будущее.