Елена Фисенко: «Пакет «Кинотайма» на 90 процентов будет состоять из российского кино»

БК поговорил с генеральным директором «Кинотайма» о фильмах компании, стратегии развития и текущем положении в кинопрокате

Бывший директор по кинопрокату Capella Film Елена Фисенко в январе 2022 года открыла собственную компанию «Кинотайм». На данный момент прокатчик выпустил на большие экраны девять релизов. Наиболее успешным из них стала спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ, которую дистрибьютор подхватил после приостановки деятельности Disney. В числе релизов прокатчика также семейная фантастика ХРОНОС, перевыпуск БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА, военная мелодрама АФРИКА, спортивная комедия МАЛЕНЬКИЙ ВОИН и хоррор с Микки Рурком ОХОТА НА ВЕДЬМ. 20 октября компания выпускает триллер с Иваном Янковским ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ.

Разговор впервые был опубликован 21 октября в электронной рассылке БК №41(969).

Расскажите, пожалуйста, ездили ли вы на прошедший Санкт-Петербургский контент-форум?

К сожалению, нет. Мы хотели представить фильм ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ Натальи Назаровой от продюсера БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА Вадима Быркина, но посчитали предложенное нам время неудобным, поскольку, как мы выяснили, в третий день большинство партнеров уже собиралось покинуть мероприятие. Мы очень хотели показать проект, так как стопроцентно в нем уверены. Это на удивление европейское кино с актуальной темой ювенальной юстиции. В фильме заняты популярные российские актеры (Иван Янковский, Светлана Чуйкина) и европейские исполнители (Катарина Шпиринг, Дирк Мартенс). Очень сильное сопереживание возникает от просмотра картины, поэтому я считаю, что в кинотеатрах она способна работать долго. Проект получил приз за лучшую режиссуру на фестивале «Амурская осень», недавно открыл «Евразийский мост» в Ялте, будет участвовать в ноябре в конкурсе фестиваля «Северный характер» в Мурманске, в декабре – в конкурсе фестиваля «Золотой ворон» на Чукотке. Также фильм приглашен на Arctic Open в Архангельске. То есть интерес к нему очень велик, и зритель эмоционально его принимает. Мы с большими ожиданиями готовим релиз и уверены, что он понравится аудитории. Это очень сильная работа в плане актерского, режиссерского и операторского мастерства. Триллер ни на минуту не оставляет зрителя и не дает ему отвлечься. Отборщики фестивалей особенно отмечали это его свойство – история полностью захватывает и держит в напряжении от начала до конца, фильм смотрится на одном дыхании. В качестве гостя на контент-форум мне также не удалось попасть, поскольку я была в жюри фестиваля в Благовещенске, где как раз показывали картину.

Почему вы решили открыть собственную кинопрокатную компанию?

В последние месяцы работы в Capella Film мне стали активно поступать предложения от продюсеров по прокату фильмов. На тот момент я понимала, что эти проекты не вписываются в концепцию «Капеллы», поскольку компания изначально больше ориентирована на закупки проектов с международных фестивалей. В ее пакете были отечественные картины, но не так много. Пакет «Кинотайма» же на 90 процентов будет состоять из российского кино.

Компания «Кинотайм» вышла на рынок в сложнейшее для отрасли время. Как вы оцениваете первые восемь месяцев ее работы?

Запуск компании совпал с непростым временем не только на рынке кино, но и в целом в экономическом и политическом положении в стране, поэтому оценивать результаты еще преждевременно. Так как все проекты «Кинотайма» представляют собой продюсерское кино, они выступают в пределах окупаемости – то есть мы окупаем расходы на релиз картины. Производственные бюджеты проектов покрываются за счет реализации других прав. Известно, что не все фильмы окупаются только за счет проката. Отмечу, что в целом картины выходят в рамках наших ожиданий, хотя иногда они и могут быть заниженными. К примеру, мы предполагали, что сборы фильма РУССКИЕ НА МАРИЕНПЛАЦ окажутся более высокими, но, видимо, сказалось отношение к региональному кино. Есть негласное наблюдение, что при выпуске в федеральный прокат якутских фильмов 80 процентов сборов обеспечивает Якутия. Возможно, тут сыграло то же правило, так как фильм снят в Казахстане. Картина была показана в программе «Русский след» на ММКФ и принята на ура – зрители смеялись и плакали, а провожали с овациями. Также фильм участвовал в фестивале в Казани, где аудитория тоже эмоционально реагировала на него. Партнеры, которые были в то время на смотре, отметили проект и поставили его в репертуар кинотеатров. Но, к сожалению, барьер для регионального кино, видимо, все-таки существует, и зрители не особенно воспринимают такие фильмы. Будем работать по другим правам.

Барьер со стороны кинотеатров или зрителей?

Со стороны зрителей. С кинотеатрами нет никаких проблем. Фильм был представлен в федеральных сетях, хорошо везде присутствовал. Надо отдать должное, что со стороны кинотеатров на протяжении восьми месяцев работы компании «Кинотайм» не наблюдается предвзятого отношения. Я работаю в кинобизнесе более шестнадцати лет, и отношение ко мне не меняется, какую бы компанию я ни представляла. Кинотеатры реагируют на продукт, а не на продавца. В расписании площадок указана страна производства, поэтому, видимо, зрители воспринимали картину таким образом.

С какой стратегией развития вы заходили на рынок и как пришлось ее изменить впоследствии?

Основная миссия «Кинотайма» – прокат российских фильмов. На момент запуска компании мы понимали, что в кинотеатрах представлены проекты разного масштаба: высокобюджетные, среднебюджетные и малобюджетные. Высокобюджетные картины очевидно располагают значительными рекламными ресурсами, с ними все ясно – за ними охотятся, все их хотят. Продюсеры сами выбирают прокатчиков, при этом иногда дистрибьюторы меняются. В то же время ряд фильмов не может дойти до прокатчиков. Не всегда производители согласны с моделью бизнеса, предложенной им дистрибьютором. Основная стратегия компании «Кинотайм» – находить золотую середину, при которой той и другой стороне будет комфортно и удобно в реализации проекта. Все строится на соблюдении интересов всех игроков.

После 24 февраля в прокате стало больше средне- и малобюджетных российских картин. Их теперь выпускают практически все дистрибьюторы. Видите ли вы усиление конкуренции за проекты?

Я пока не ощущаю этого на практике, поскольку фильмы выходят один за другим. Посмотрим, как это будет происходить в будущем.

Вы говорите про российское кино, но в то же время у вас только что вышла ОХОТА НА ВЕДЬМ. Значит, вы готовы прокатывать и зарубежные релизы?

Нам поступило предложение выпустить данный проект. Он показался нам интересным и мы решили заняться им. Конечно, мы ожидали иных результатов, но, думаю, происходящие вне кино события отражаются на настроении общества и выборе зрителя. Вместе с тем, если оценивать результаты уикенда и брать в разрезе по кинотеатрам, то заполняемость зала была достаточно приличной, а наработка доходила в среднем до трех тысяч рублей на сеанс. Мне кажется, в наше время это не самый низкий результат. Посмотрим, повторятся ли на втором уикенде сеансы с хорошей заполняемостью и наработкой. По жанру это хоррор/триллер. Он не затрагивает исторические события, никаких боевых действий там нет, но все же присутствие героев в военной форме сегодня, наверное, накладывает отпечаток на желание зрителя смотреть картину. Зарубежное кино возможно в пакете «Кинотайма», если его правообладатель предложит нам его выпустить. Мы ведем переговоры и, может быть, заявим проекты к следующему Кинорынку.

В пакете «Кинотайма» в первые семь месяцев преобладали военные и спортивные драмы. Это осознанная стратегия компании? Планируете ли вы продолжать в том же направлении?

Более того, три новеллы из фильма ХРОНОС рассказывают о войне даже при отсутствии военной формы в кадре. Я тоже заметила, что какой бы мы ни выбирали фильм, уходим к военной теме. Но это не стратегия «Кинотайма». Видимо, время диктует такой отбор контента для кинопроизводства. Когда мы выпускали фильм VНУК, все посчитали, что это госзаказ и продюсеры быстро подсуетились. Но к июню с момента спецоперации прошло всего три месяца, за это время при всем желании не снять фильм. Картина создавалась три года на частные инвестиции, то есть там нет государственных средств. Это авторский проект Тимура Гарафутдинова, продюсера, режиссера и сценариста картины.

Самым кассовым релизом компании на текущий момент является МИСТЕР НОКАУТ. Как сложилось сотрудничество с Disney на данном проекте?

При релизе МИСТЕРА НОКАУТА мы сотрудничали не с Disney, а с правообладателями. 5 апреля должно было стать последним днем проката картины, но продюсеры хотели и дальше показывать ее в кинотеатрах. Поступило предложение, мы быстро подписали договор и 6 апреля продолжили прокат фильма, не потеряв ни дня.

Вы часто говорите о том, что вам поступают предложения от продюсеров. Расскажите, пожалуйста, как проходит отбор проектов для «Кинотайма»?

На сегодняшний день отбор происходит именно по принципу «поступило предложение». «Кинотайм» был зарегистрирован в январе и создавался под определенный проект, прокат которого должен был состояться гораздо позднее. Никаких публичных сообщений о возникновении компании не было сделано, но с тех пор ко мне стали обращаться продюсеры с предложением выпустить их проекты. Количество было внушительным. Релизы «Кинотайма» – только часть предложений, поступивших за все это время. Какие-то из этих проектов выпустили другие компании, какие-то параллельно идут в прокате.

То есть предложений больше, чем желания с вашей стороны?

Да, предложений больше, поэтому на данном этапе приходится выбирать из тех проектов, которые поступают сами. Более того, когда были достигнуты договоренности по МИСТЕРУ НОКАУТУ, 7 апреля должен был выйти перевыпуск БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА, о чем мы договорились гораздо раньше. Так получилось, что фильмы одновременно работали в прокате. Все эти предложения поступают даже без продвижения компании «Кинотайм» – меня просто очень хорошо знает рынок. Так как до кинопроката я занималась производством, у меня есть тесные контакты и большой общий круг общения именно с производителями. Узнав, что я открыла собственную кинопрокатную компанию, они обращаются ко мне. Приходят даже те, с кем я не была знакома.

Расскажите, пожалуйста, как проходит продвижение проектов компании «Кинотайм»?

Под каждый проект мы совместно с продюсерами выбираем компанию, которая непосредственно занимается маркетингом конкретного фильма. Работать в таком формате удобно, поскольку люди, принимающие участие в создании проекта, полностью находятся в материале и знают особенности данной картины.

Насколько вы участвуете в маркетинге?

Я нахожусь в диалоге с маркетологами и пиарщиками проектов. При принятии того или иного решения все обсуждения проходят коллективно.

Как вы обходитесь без запрещенных соцсетей и без монетизации на YouTube? Какие инструменты становятся основными?

Основным инструментом остается Интернет, поскольку все-таки не все соцсети запрещены. Фильм можно продвигать через «Яндекс», «Кинопоиск» и другие сайты. Не на всех проектах, но мы задействуем наружную рекламу.

Рекламная кампания какого релиза «Кинотайма» кажется вам наиболее удачной?

Успешность рекламной кампании зависит от ее монетизации в плане валовых сборов, поэтому здесь все время нужно сравнивать, сколько ты вложил и сколько получил. Могу сказать, что затраченные на рекламу средства пока не компенсируются сборами. Мы видим отдачу от рекламной кампании в статистике – просмотрах, «лайках», охватах, но не всегда она находит сопоставимое отражение в сборах. Когда идет разрыв между показателями рекламной кампании и посещаемостью в кинотеатрах, трудно определиться с тем, насколько удачной оказалась кампания. Могу сказать, что реклама ХРОНОСА была предостаточной. Мы задействовали телеканал СТС, «Почту России», значительный объем диджитала, вместе с тем хотелось бы собрать больше. Опять же, рекламные инструменты сейчас немного менее эффективны по отдаче, чем раньше. Поэтому можно оценивать рекламную кампанию как удачную (все сделано правильно, все задействовано, статистика хорошая), но почему-то она не монетизируется. Фильм привлек внимание, только посещаемость не соответствует этому привлечению.

Прокатчики сокращают бюджеты на продвижение картин, и вместе с тем это приводит к сокращению аудитории проектов. Как тут сохранить баланс?

Бывало, я выпускала фильмы вообще без рекламы, и они собирали больше, нежели релиз, выходивший с промокампанией. Хорошее кино сработает и без рекламы. Если есть хотя бы минимальный маркетинг, то это уже плюс к привлечению внимания. Некоторые фильмы выходят без дистрибьютора, их расписывают сами производители, при этом они идут на больших экранах годами и собирают приличную кассу. Как, например, документальный проект ГДЕ ТЫ, АДАМ? Его сборы превзошли результаты некоторых картин с рекламными кампаниями. Поэтому не всегда бюджет на маркетинг обеспечивает больше сборов и является залогом успеха. Семейная комедия ОТРЯД ТАГАНОК тоже долгое время находится в прокате и то и дело появляется в расписании кинотеатров. Картину прекрасно воспринимает аудитория, даже при существующем предубеждении к региональному кино. Такие проекты, естественно, можно по пальцам пересчитать, но они все-таки есть.

По вашим наблюдениям, какие навыки сейчас помогают преуспеть на рынке кинопроката?

Достичь успеха помогает только хороший контент и интерес зрителя к нему. В настоящее время дистрибьюторы и кинотеатры сообща работают в одном направлении – все настроены на успех и хорошие сборы. Но здесь если зритель выбирает контент, то он его выбирает, если нет – уже ничего не сделать.

Насколько решающим тут становится умение активно работать с региональной аудиторией? Мы предполагаем, что именно этот навык помог достичь выдающихся результатов в этом году нескольким дистрибьюторам.

Возможно, релизы компаний в предыдущем году просто растворялись среди другого окружения, а сейчас они более видны зрителям. Естественно, фильмы независимых дистрибьюторов, которые раньше собирали бы на одном уровне, сейчас зарабатывают больше, но все равно не превосходят свой потенциал. В случае каждого релиза можно дать оценку, сколько он может собрать предельно. Только единицы превосходят ожидаемые прогнозы.

Что вы думаете о новом дистрибьюторе «Атмосфера кино»? Как его выход на рынок изменит расклад сил?

Я очень рада, что этот дистрибьютор появился, поскольку в свое время работала в Fox с Вадимом Ивановым и Николаем Борунковым. Насколько мне известно, компания ориентирована на выпуск высокобюджетных фильмов. Соответственно, будет конкурировать с компаниями, также ориентированными на блокбастеры. Но только в России не так много снимается таких фильмов, поэтому в данном направлении конкуренция между прокатчиками усилится.

Насколько сложно новому игроку найти себе место на рынке в настоящее время? Какие возможности вы видите сейчас?

«Кинотайм» создан не для того, чтобы бороться за место на рынке, а для того, чтобы показывать фильмы на больших экранах. А уж какую долю компания займет, зависит от реакции зрителя на контент. Если он будет интересен и востребован, то доля на рынке будет расти. Можно выпустить один миллиардник и тем самым занять долю на рынке. Либо выпустить сто фильмов и все равно не набрать существенную долю. Главное, чтобы было хорошее кино, которое зритель хотел бы смотреть и получал бы удовольствие, чтобы контент находил своего зрителя.

Сами кинотеатры, наверное, хотят, чтобы контент был более легким – комедии либо детские релизы. Семейный контент всегда востребован – с детьми все равно ходят в кино. Успех в кинопрокате зависит не только от того, что идет в репертуаре, но и от всеобщей ситуации снаружи кинотеатров. Эти процессы очень отражаются на решении зрителя пойти в кино. Более того, мне кажется, настало время, когда прежний алгоритм работы кинотеатров необходимо менять. И это процесс абсолютно непростой, поскольку существуют сложности не только с контентом, но и с техническим оснащением кинотеатра – лампами, запчастями для оборудования. Необходимо пересматривать репертуар и расписывать релизы так, чтобы в кинотеатре работало не семь-восемь фильмов, как раньше, а шестьдесят, как было в Киноцентре на Красной Пресне. Там всегда были представлены все текущие блокбастеры и картины, работавшие в прокате годами. Конечно, составлять репертуар из 30–50 фильмов – колоссальная работа, и невозможно перестроиться на это за два дня. Мы постепенно придем к этому. Уже есть кинотеатры с таким количеством фильмов, а не стандартным, когда в нескольких залах расписан один блокбастер, в нескольких еще – другой, остальное где-то докатывается. Каждый сеанс нужно смотреть в разрезе наработки и заполняемости, а это очень сложно. Кто сможет это сделать, тот и будет впереди. Можно оценивать сборы, но надо смотреть на выручку одного сеанса непосредственно в своем кинотеатре. Предположим, фильм может собрать 20 тысяч рублей при росписи в нескольких залах по полному экрану, а может быть один сеанс, который зарабатывает другие деньги, но он один. Значит, его нельзя снимать, а нужно продлевать и продлевать этот сеанс, куда все равно приходят люди. Но это непростая работа – нужно смотреть, анализировать эффективность сеансов. Вдобавок во многих небольших кинотеатрах сокращено штатное расписание, и один сотрудник занимается репертуаром, является механиком, администратором и контролером. Конечно, он не сможет оперативно анализировать сеансы даже в своем трехзальнике.

Можете ли вы рассказать о ближайших релизах компании?

Я анонсирую будущие фильмы компании на форуме «Российский кинобизнес» в Москве. Сейчас мы сконцентрированы на релизе ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но переговоры ведутся и предложения есть.

Каковы ваши амбиции как прокатчика?

Когда компания только была организована, меня спрашивали, какую долю рынка через год я планирую занять. Изначально мы ставили перед собой цель не достичь какой-то доли на рынке, а немного другие задачи. Мы хотим показывать хорошее кино, фильмы, за которые не было бы стыдно. Мне присылают списки программ патриотического кино для детей, куда попадают проекты «Кинотайма». Мои амбиции как раз такие – чтобы мои фильмы включали в рекомендательные списки, чтобы их отбирали фестивали, где зритель встречал бы их с аплодисментами, благодарил бы, писал отзывы и оставался в полном восторге. Я закончила экономический факультет ВГИКа и хочу выпускать фильмы так, чтобы их увидело максимальное количество человек. А вот доля рынка – относительный показатель. Основная моя амбиция – чтобы фильм дошел до зрителя даже в такое время.

Можете ли вы сказать, кто является владельцем и инвестором компании?

Елена Фисенко и партнеры.