Александр Акопов: «Только перепроизводство кадров поможет нашей индустрии»

В апреле стало известно о сотрудничестве «Кинопоиска» и Института кино. В чем оно будет заключаться? Что это партнерство даст институту и что – «Кинопоиску»?

Это к вопросу о преимуществах института по сравнению с другими киношколами (смеется). «Кинопоиск» и конкретно Ольга Филипук, посмотрев на нашу программу, решили, что им нужны именно такие специалисты. «Кинопоиск» получил «право первой ночи»: возможность приглашать наших выпускников и студентов раньше других работодателей. В результате можно сказать, что лучшие специалисты будут уходить «Кинопоиску». «Кинопоиск» представляет возможность студентам работать на своих проектах. То есть желание пригласить людей на стажировку высказывают все, но не все до конца представляют себе, что это связано с определенной головной болью для организации, потому что вписать студентов в реальный производственный процесс довольно сложно. Кто-то должен ими серьезно заниматься, поэтому это могут себе позволить только большие игроки. Соответственно, помимо денег, они взяли на себя обязательство помогать нашим студентам, если они к ним попадают. То есть их постараются включить в реальный процесс, будут отслеживать, чтобы им никто не мешал, не выкинул случайно с площадки, потому что они задают много вопросов. Это отличное партнерство, так как «Кинопоиск» реально делает много больших и хороших проектов.

Выпускники школы «Индустрия» потом снимают фильмы с «Водородом». Вы говорите, что отдаете «Кинопоиску» «право первой ночи», но не ищете ли вы себе так же кадры для работы в Cosmos Studio или «НМГ Студии»?

Конечно, ищем. Но у нас все по-честному. Если выбор стоит между «Кинопоиском» или кем-то еще, то мы отдаем право «Кинопоиску» – таков договор. В Cosmos Studio и на СТС, конечно, тоже работают наши студенты.

Магистры или бакалавры?

И те, и другие. Студентам важно просто посмотреть на процесс. Просто посидеть на площадке и понять, кто все эти бегающие туда-сюда люди. Это дает представление о том, что каждый человек на съемках является важной частью конечного результата и в какой-то степени на него влияет. Важно, чтобы студенты присутствовали не только на площадке, но и в сценарных комнатах, на обсуждениях, понимали, какие критерии существуют, например, у каналов и продюсеров при отборе проекта. Как ни странно, это оказалось самым простым. Прямо с первого курса мы начинаем учить питчить проекты, то есть придумать идею, персонажей, сюжет и жанр под конкретную целевую аудиторию, а затем представить это чужому человеку, и это легко усваивается даже на первом курсе. После определенной подготовки большинство первокурсников легко придумывают до семи «идей» проектов в первом же семестре. В результате приходит понимание, что «идеи» – важное, но не самое главное в процессе. Главное – довести идею до воплощения.

Одна из вещей, которой мы уделяем огромное внимание и которую, как ни странно, во многих киношколах упускают, – это изучение и четкое понимание границ жанров. Когда к нам приходит человек и говорит, что вообще-то это приключение, но, правда, комедийное, с элементами драмы, триллера и исторической фантазии, мы его отводим в стороночку и начинаем лечить. А во многих учебных заведениях такое считается доблестью (смеется). То есть изучение чистых сюжетов и чистых жанров – часть учебного процесса. Мультижанровое кино, конечно, существует, примеры многочисленны, только таким кино должны, опять-таки, заниматься опытные специалисты, а не студенты. Мы в обязательном порядке проходим все основные жанры. Но в университете приветствуется только чистый жанр, без примесей. По окончании вуза – пожалуйста, все что душе угодно.

Какие еще основные проблемы в кинообразовании России вы могли бы выделить?

А это проблемы не только России, но и всего мира. К сожалению, большинство киновузов в мире, даже в США, заражено одной и той же болезнью – приоритет отдается не зрителю, а самовыражению автора. Просто спросите у них: кто главный в кино – зритель или автор? Внушают восемнадцатилетним людям, что они гении, гиганты мысли. Зачем такому человеку учиться? Будучи гением в свои восемнадцать лет, он будет кого-то слушать? Ему просто дайте камеру, денег и оставьте его в покое. А реальный процесс устроен совершенно по-другому. Гениев мы принимаем с удовольствием, у нас в этом году семь абитуриентов 100-балльников по литературе и с блестящими письменными работами – кроме ЕГЭ, для поступления нужно сдать еще семь письменных работ и пройти собеседование. Но учить будем по системе. Реальные гении на это соглашаются с удовольствием.

Так как в обучении ваш институт фокусируется на производстве зрительского кино, как вы оцениваете его развитие на данном этапе в России?

Зрительское кино очевидно развивается устойчиво и быстро. В прокате благодаря недальновидности западных партнеров освободилось место для отечественных фильмов. Туда пошли деньги – как частные, так и государственные. Результат, в общем, мы видим – список успешных проектов общеизвестен. Даже МАСТЕР И МАРГАРИТА – прекрасный пример того, как сложное по содержанию и форме произведение авторы сумели развернуть лицом к массовому зрителю. Зрительское кино сегодня – это не только кино, но скорее в первую очередь сериалы. Соответственно, можно назвать лидера – «Слово пацана» и еще двадцать-тридцать успешных сериалов, они есть на всех каналах. По жанрам – некоторый перебор наблюдается по сказкам в производстве, но зритель еще на это не отреагировал. Так что в кинопрокате со зрительским продуктом все хорошо, на телевидении в целом тоже. На платформах с этим похуже. Инвестиции, выбор проектов платформ, похоже, не особенно зависят от объективных показателей размера аудитории. По-прежнему невозможно объективно сравнить цифры аудитории платформ с показателями телевидения и кинопроката. Но платформы тоже начали тянуться к массовому зрителю – это необходимо для их выживания.

Чего не хватает? Главная проблема – фрагментация аудитории. Уже давно наблюдается ситуация, когда десять человек, собравшихся в комнате, называют девять любимых фильмов и сериалов – все разные. И потом переспрашивают друг друга: как, ты сказал, это называется? Десять миллионов зрителей для топовых фильмов и сериалов сегодня считается очень хорошим результатом. Большинство же проектов удовлетворяется одним-двумя миллионами зрителей в 150-миллионной стране. У фрагментации есть объективные причины – общество развивается, интересы людей расходятся. Но есть и субъективные причины фрагментации – авторы фильмов и сериалов по-настоящему не видят то общее, что может взволновать 150 миллионов человек. Мне кажется, причина в том, что в естественном стремлении к развлекательности наших работ мы забыли, что люди во многом смотрят кино, чтобы найти ответы на возникающие в жизни вопросы. Это касается огромного спектра проблем, начиная от взаимоотношений полов, конфликтов поколений, богатых и бедных, войны и мира. Очень важно, чтобы не только авторское, но и массовое кино занималось этими темами. То же «Слово пацана» – отличный пример постановки фундаментальных вопросов бытия в оболочке криминального, «развлекательного» сюжета.

Массовое кино еще не выполняет целый ряд общественных функций, которые оно должно выполнять, а именно – конструировать образ будущего. Подавляющее большинство массового кино в России дает картины настоящего или прошлого, но не слишком смотрит в то недалекое будущее, где будут действовать реально живущие сегодня люди. Речь идет о каких-то социальных, психологических конструкциях и сюжетах, которые могут оказаться важными в ближайшие лет пять-десять. Вот с таким небольшим социальным прогнозированием ближайшего будущего, куда мы движемся как общество, пока не очень хорошо. Мы стараемся, по крайней мере, договориться со своими студентами, что кино как самое массовое из искусств должно осознавать свою ответственность перед обществом. Развлекая людей, мы должны давать примеры для подражания, для осмысления действительности, при этом без нравоучений, без того, чтобы пальчиком показывать, что хорошо, а что плохо, потому что это воспринимается неправильно. Но каждый фильм несет месседж, некое представление о том, что хорошо и что плохо, что было и что будет. Мы учим драматургическим конструкциям, пониманию, как устроен образ персонажа. Осмысление больших тем – надстройка к тому, чему мы учим. Вот уж где нужен талант, а еще лучше – гений.

Какие фильмы из большого крупнобюджетного кино за последнее время вы считаете прорывом для российской киноиндустрии и почему?

Все хиты от ЧЕБУРАШКИ и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ до ХОЛОПА и МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ и далее по списку – здесь нет иных критериев, кроме количества зрителей и кассы. Но отдельно это, конечно, ВЫЗОВ, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Я люблю фантастику и такие «инженерные» приключения, но это, извините, моя вкусовщина, а от вкусовщины в оценках мы сами отучаем наших студентов каленым железом. Пока нам сильно не хватает хорошей фантастики, потому как считается, что это мужское кино, а это неправда. Девочки тоже любят ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, так что тут есть над чем работать.

Как вы думаете, какой жанр потенциально мог бы прийти на смену сказкам по зрительскому интересу?

Задача в том, чтобы научиться производить в рамках довольно ограниченных бюджетов кино, которое тем не менее будет выглядеть достойно. В нашей стране это всегда умели делать, понимая, что главное – человеческие эмоции зрителя, а не то, насколько детально изображены звездолет или шерсть монстра. Потому что тягаться впрямую с Голливудом и производить кино за 200 миллионов долларов мы, конечно, не можем и не будем, и это никому не нужно. Что касается следующего популярного жанра, то банально, но справедливо – все жанры хороши, кроме скучного. Кто мог ожидать, что фильм МАСТЕР И МАРГАРИТА окажется востребованным? Если бы вы спросили о потенциально интересных зрителю жанрах за три дня до выхода МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ в прокат, никто бы не сказал, что нужна экранизация сложного булгаковского романа. Тем не менее она состоялась, и ее посмотрело огромное количество зрителей. Тренды задают художники. Если будет сделано хорошее кино, не важно, об Иисусе Христе или о мальчике, мечтающем, чтобы ему купили собаку, это задаст тренд. Так что тут дело в качестве конкретного продукта. Правда, на следующий день все начнут снимать похожие фильмы, тренд превращается в банальность и в пошлость, и приходится искать следующий.

Триумфатором недавно проведенной одиннадцатой церемонии вручения премии АПКиТ стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», над производством которого работал холдинг НМГ. Как вы оцениваете результаты премии? В чем видите феномен «Слова пацана», который тоже, видимо, задает какой-то тренд?

Если это можно назвать трендом, то «Слово пацана» задает тренд на правду жизни. Это то, чего не хватает в российском кино – мы очень много занимаемся пригламуренными сказками. А тут сухая правда, но очень талантливо сделанная, что всегда в тренде. Дайте обществу зеркало, в котором оно увидит себя, и дальше просто подсчитывайте финансовый результат вашего успеха. Закон о том, что зритель хочет видеть фильмы про себя, непреложен для кино. Но невозможно «зайти на успех» только через тему. Все то же самое: за три дня до выхода «Слова пацана» никто бы не сказал, что нам нужна жесткая социальная драма о конце 80-х. Все сказали бы, что всё это много раз уже было, все всё это знают. Кому это нужно? Тем не менее появляется по-настоящему талантливое кино о том, что все «и так знают» – и вот результат. Вопрос всегда в художественном качестве, а не в тренде как таковом. Так что главный тренд остается – снимайте талантливое кино, нужное людям, и все будет хорошо.

Cosmos Studio за последний год сняла три исторических сериала – «Александр Первый», «Натали и Александр» и «Павел. Первый и последний». Насколько сегодня изменилась стоимость производства исторических проектов?

Бюджеты действительно увеличиваются. Но здесь все-таки самый главный фактор – дефицит кадров, а вовсе не какие-то другие объективные причины. Так что надо наращивать объем выпуска специалистов кинопроизводства и актеров. Дело даже не в звездах, а в простом количестве. По данным Светланы Ефремовой, в Соединенных Штатах подготовкой актеров занимается 1400 факультетов и высших школ. В нашей стране обучением актеров серьезно занимаются шесть учебных заведений, включая Институт кино. Вот и ответ на вопрос, почему растут цены и гонорары актеров. То же самое с режиссерами и сценаристами. Что касается кинематографических факультетов, где учатся кинорежиссеры, то разница составляет шесть у нас против 1300 в США. Поэтому там нет дефицита людей. Там цены высокие по другим причинам, а у нас цены высокие просто из-за дефицита людей. Поэтому у нас один и тот же актер каждый год снимается в пяти разных фильмах, из-за чего невозможно согласовать расписание. То же самое с режиссерами и с авторами. Дело не только в деньгах – страдает качество. Только расширение подготовки специалистов – решение. И сокращение объемов производства, кстати. Тогда лет через десять проблема решится.

Как, на ваш взгляд, на сериалы повлияет то, что над их производством онлайн-платформы теперь часто работают с телеканалами? Потеряют ли проекты стримингов остроту и актуальность, по вашему мнению, чтобы стать более подходящими для ТВ?

Надеюсь, потеряют (смеется). Первые десять лет деятельность стримингов вообще никак не была связана с реальным зрительским интересом. Вот эта острота и актуальность – артефакт жизни внутри Садового кольца. Одна и та же тусовка снимает, одна и та же тусовка это оценивает и одна и та же тусовка объявляет это шедеврами. Надеюсь, никто на меня не обидится, поскольку я сам причастен к возникновению этой круговерти. Тенденция делать общие проекты с телевидением понятна, потому что телевидение всегда ориентировалось только на массовую аудиторию. На телевидении уже тридцать лет существует объективная система измерения зрительского интереса в виде рейтинга. Поэтому любой телевизионный проект изначально по своему ДНК ориентирован на массовую аудиторию. А это то, что сейчас нужно платформам. У них нет собственного инструмента, чтобы вырваться из своей парадигмы. Приведу предельно простой пример из нашей практики. Продолжение сериала «Папины дочки», первый сезон которого вышел на телевидении еще пятнадцать лет назад, мгновенно стало лидером по просмотрам на платформах. Все платформы стремятся создать массовый продукт, только стремление должно быть правильным. Оно заключается не в том, что надо пытаться продать платформенный продукт на телевидение. Это почти никогда не работает. А наоборот, надо покупать проекты с телевидения и показывать их аудитории стримингов. Они привлекут массового зрителя, будут цифры, будет экономика.

Новым председателем совета Фонда кино вместо Владимира Толстого стала вице-премьер Татьяна Голикова. Какие у вас ожидания от нового назначения? Что это изменит для индустрии?

Думаю, ничего плохого с индустрией точно не случится. Я не вижу причин для того, чтобы функционирование Фонда кино как-то изменилось и поменялись процедура отбора фильмов, голосование, принципы отбора лидеров кинопроизводства. Мне кажется, эволюционным путем возникли довольно правильные механизмы, которые нет смысла менять, и никто этого не хочет.

А отбор тем для фильмов?

Кино живет не темами, а историями. Существует много актуальных тем для кино, в том числе те, о которых я говорил ранее – жизнь нормальной семьи, к чему она должна стремиться и так далее. Но это всего лишь тема, еще не персонаж и не сюжет. А дальше должен включиться талантливый человек. Если тема его действительно интересует, то тогда, возможно, появится персонаж, который живет в этой теме, появится история, позволяющая ее проявить – тогда все это заживет. Вот в Советском Союзе получалось так, что определенное насилие государства над художниками не то чтобы прямо приводило к появлению шедевров, но, во всяком случае, как-то задавало определенные рамки, и шедевры появлялись.

Кроме дефицита кадров, чего не хватает российской киноиндустрии сейчас?

Только перепроизводство кадров поможет нашей индустрии. И второе, конечно, выбрать бы какую-нибудь другую столицу киноиндустрии, кроме Москвы, чтобы она находилась поближе к России. Очень часто людям, с которыми работаю, я задаю вопрос, бывали ли они в России. Потому что предлагают такие сюжеты, что диву даешься – может ли это быть кому-то интересно даже на Патриках? Обычно отвечают, что были в Сочи, в Петербурге. А та Россия, о которой я говорю, это и не Нижний Новгород, и не Пермь, и не Тула, и не Тверь, потому что это все те же «филиалы» Москвы на сегодняшний день. Надо смотреть глубже: как живут спальные районы, фермеры, нефтяники, индустриальные районы, школы, сообщества по интересам, хулиганы, бизнесмены, Дальний Восток, Север и так далее. Ни в коем случае это не означает, что они живут в какой-то бедности, изоляции или чем-то в этом роде. Нет, скорее наоборот, у них есть все интернеты этого мира, доступ абсолютно ко всему, разве что, может быть, к ним реже приезжает на гастроли Джастин Бибер в последнее время, но все остальные приезжают. Просто вне Москвы, вне центров больших городов у людей почему-то чаще встречается фундаментально нормальная система ценностей, которая здесь несколько смещена в сторону денег и славы, особенно в нашем профессиональном сообществе. И вот приходит автор, написавший что-то, где главный герой – нечто, что он называет «простой человек», описывает его злоключения, а сквозь текст читается: «хочу денег и славы». Нормальные люди живут не деньгами и славой, а какими-то другими ценностями, и эти ценности хорошо известны, но их надо просто чувствовать на своей шкуре. Отсюда однотипные проекты, которые соответствуют «трендам», но ничего не приносят ни уму, ни сердцу зрителя.

Шоу СТС «Уральские пельмени» делается в Екатеринбурге, при этом является самой успешной программой канала и самой успешной комедийной программой в нашей стране. Почему? Во многом потому, что оно делается в России, а не в Москве. Хотя, казалось бы, Екатеринбург – тоже большой город, но там люди как-то яснее выражаются, когда им надо высказать какие-то фундаментальные вещи о жизни, и это находит отклик у других людей. Поэтому мечта заключается в том, чтобы индустрия переехала в Россию или хотя бы заметила ее существование, присмотрелась к ней повнимательнее. Даже образ индивидуального предпринимателя, казалось бы, социально близкий кинематографисту, еще ни разу нам не удался в той мере, чтобы хотелось его полюбить. В общем, кроме дефицита кадров, меня беспокоит отрыв от действительности тех кадров, которые есть. Прошу извинения у москвичей и всех коллег, которые живут не ради денег и славы. Все описанные упреки к индустрии, естественно, можно адресовать и мне лично.

Фото: личный архив спикера