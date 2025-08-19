Ситора Алиева и Надежда Королева: «Представители индустрии приезжают в Калининград не только за контентом, но и за его авторами. И наша задача – этих авторов представить»

БК встретился с кураторами полнометражной и короткометражной секций фестиваля «Короче», чтобы обсудить с ними траектории молодых авторов в современной индустрии

19 августа в Калининграде стартует фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». Многочисленные программы смотра стремятся, кажется, охватить молодое актуальное российское кино во всем его разнообразии – и при этом не забывают про то, чтобы быть интересными простым зрителям. Накануне фестиваля БК встретился с куратором полнометражной программы Ситорой Алиевой и куратором программы короткого метра Надеждой Королевой и обсудил с ними траектории молодых авторов в отечественной киноиндустрии, а также жанровую специфику обоих форматов.

Какие тематические или иные тенденции вы видите в собранной вами программе?

Ситора Алиева: Программа полнометражных дебютов фестиваля «Короче» – это реальный срез российского молодого кино, сознательно ориентированного на широкую аудиторию. Вместе с коллегами Марией Токмашевой и Натальей Григорьевой мы отсмотрели около пятидесяти фильмов. Две трети поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, остальные – из регионов: Архангельска, Ставрополя, Якутска, Самары, Кызыла, Краснодара, Улан-Удэ, Нальчика. Такое соотношение мы фиксируем уже третий год. Примечательно, что в 2024-м было больше картин из Сибири и с Дальнего Востока, а в этот раз в лидерах Южный Федеральный округ, где местные власти активно стараются поддерживать кино. Если говорить о смысловых тенденциях, то это темы семьи, взросления и социализации, они присутствуют почти в каждом фильме. Это особенность кинематографа молодых всего мира, и сегодня российские дебютанты отличаются только тем, что чаще выбирают легкий жанр. И понятно, почему.

Надежда Королева: Все привыкли к тому, что у фестиваля «Короче» такой легкий, ироничный, бодрый вайб. В этом году нам было сложнее его сохранить. В программе этого года преобладают драмы, мелодрамы, комедии немного в дефиците, но несколько все же есть. В целом программа короткого метра этого года – это яркий микс тем, жанров, авторского и жанрового кино. Если говорить о тематике, то можно выделить несколько линий. Любопытная деталь, что в некоторых фильмах конкурсной программы фоном для развития событий стал Новый год как праздник, но истории совершенно разные эмоционально. Авторы выбрали фоном для происходящих событий именно Новый год. Таких картин несколько – так что считайте Дедов Морозов, снеговиков, Снегурочек.

Также из тенденций – в этом году в конкурсе вы найдете несколько уже известных кинематографических фамилий, но это не отцы, а дети, дети известных кинематографистов, которые продолжают дело родителей. Я думаю, что они привлекут пристальное внимание: всегда любопытно посмотреть, как распорядилась природа детьми известных родителей. Это будут фильмы Глеба Хлебникова и Жанны Бекмамбетовой.

Еще, пожалуй, из интересного могу выделить несколько режиссерских работ известных артистов. Хулиганская зарисовка Дани Воробьева, которую он снял в паре со своим сорежиссером, кoroche.mov – очень лаконичная, ироничная история. Дебютная режиссерская работа Егора Корешкова «Яма». В программе «Короче. Звезды» есть короткометражки Евгения Цыганова, Светланы Степанковской.

Вы сказали, что получили около пятидесяти проектов на рассмотрение. А как вы оцениваете в целом динамику по индустрии – у нас сейчас снимают больше дебютов и короткого метра? Или их количество упало?

Ситора Алиева: Короткого кино всегда будет больше, так как технологии позволяют снимать и монтировать быстро и дешево. И в нем всегда будет больше свободы, эксперимента и риска. Динамика последних трех лет показывает, что количество полнометражных дебютов остается прежним, но идет мейнстримизация процесса. Авторских фильмов, увы, становится все меньше, что для фестивалей немного грустно. Все-таки киносмотры призваны поддерживать поиск нового киноязыка и новых форматов, жанровые эксперименты.

Надежда Королева: У нас нет дефицита количества заявок фильмов. Нам всегда традиционно приходит очень много заявок короткого метра. Фильмов больше, чем достаточно. В этом году у нас полторы тысячи заявок. Вот поэтому какого-то недостатка в короткометражном кино мы не испытываем, только успеваем смотреть и выбирать. Эта цифра плюс-минус одинаковая последние годы, в этом году даже чуть больше было подано заявок.

Каковы коммерческие и индустриальные перспективы дебютного и короткометражного кино в современном российском кинематографе? Чем они важны для отрасли сейчас?

Ситора Алиева: Благодаря фестивалю большинство фильмов конкурса короткого метра прошлого года сегодня можно увидеть на платформах. Но все же в первую очередь речь идет о профессии. Представители индустрии приезжают в Калининград не только за контентом, но и за его авторами. И наша задача – этих авторов представить.

А насколько в целом российская киноиндустрия сейчас производит достаточно контента, чтобы удовлетворять фестивальный спрос?

Ситора Алиева: До «Короче» проходят «Дух огня», ММКФ, «Новое движение», «Зеркало», «Окно в Европу», после – «Одна шестая», «Маяк», «Послание к человеку», «Зимний», и все они показывают молодое кино. Пока каждый фестиваль находит свои фильмы.

Государство остается основным источником поддержки и основным продюсером для дебютов. А есть ли какая-то динамика в этом плане?

Ситора Алиева: Ситуация особо не меняется, шесть из семи конкурсных картин сняты при поддержке министерства культуры. О чем это говорит? О том, что их создатели прошли профессиональную экспертизу. Частные фонды и платформы также поддерживают молодое кино.

Если говорить в целом о молодом российском кино, какие профессии в нем в последние годы развивались наиболее активно, а какие пока нуждаются в повышении профессионализма?

Ситора Алиева: Активно развивается поле молодых продюсеров-женщин. Их много, они создали Ассоциацию женщин-кинопродюсеров WRAP. У большинства по два-три образования, учеба в международных школах продюсирования, опыт работы в копродукциях и с молодыми авторами. Под эгидой их ассоциации в ГЭС-2 прошел ряд крайне полезных воркшопов с разбором сценарной части, производства и продвижения, которые завершились питчингом и награждением победителей. Замечательно, что они делятся своими знаниями и помогают другим.

Самая слабая часть – это сценарии. О кризисе идей и низком качестве текстов, причем не только и не столько дебютных, открыто начали говорить еще пятнадцать лет назад. С другой стороны, молодые авторы сегодня обходят острые углы…

Как вы планируете в будущем развивать свою программу в рамках фестиваля «Короче»?

Ситора Алиева: По-прежнему будем искать талантливых, профессиональных, смелых авторов.

Следите ли вы за тем, куда потом уходят лауреаты конкурса короткого метра? В полные метры, сериалы? Приезжают ли они на «Короче» еще раз, но уже с полнометражным дебютом?

Надежда Королева: Да, конечно. Мы всегда за них переживаем, любим их и, разумеется, следим за их дальнейшей профессиональной судьбой. И радуемся, когда они возвращаются на фестиваль, тем более с полнометражными фильмами. В этом году у нас целых четыре режиссера, которые в конкурсе дебютов с большими работами – Кирилл Логинов, Иван Шкундов, Игорь Марченко и Савелий Осадчий. Это очень здорово! Прошлогодний лауреат Сергей Малкин, который получил у нас приз за сценарий, в этом году дебютирует с полным метром, он сейчас находится в процессе производства. Наш двукратный призер Сергей Филатов работает в сериальной индустрии – недавно вышел на Okko его сериал «Урок» с Даней Воробьевым и Юрой Борисовым. Виталий Дудник тоже выбрал многосерийные фильмы и сейчас снял сериал «Жека Рассел», скоро будет премьера на одной из онлайн-платформ. Антон Филипенко, которого мы все знаем как известного артиста, на «Короче» получил приз за лучшую режиссуру со своим коротким метром. Сейчас, насколько мне известно, как режиссер он готовит свой полный метр – такая очень интересная автобиографичная история про его маму. Поэтому да, конечно, мы следим за нашими авторами, радуемся за них и ждем их всегда в наших конкурсных и внеконкурсных программах.

