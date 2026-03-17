Сусанна Альперина: «Лозунг «Такого вы не увидите на ТВ» уже остался в прошлом»

Программный директор ORIGINAL+ рассказала БК о тенденциях в современном сериалостроении и внезапной популярности вертикальных сериалов

С 18 по 20 марта в Москве состоится пятый фестиваль премьерного контента стриминговых платформ ORIGINAL+. Впервые в этом году смотр пройдет независимо от форума CSTB и на новой площадке, которую предоставила Киностудия Горького. БК встретился с программным директором фестиваля, журналистом Сусанной Альпериной, чтобы получить личные рекомендации, на что обратить особое внимание в эти три насыщенных дня, а также узнать о причинах разделения двух профильных мероприятий, о тенденциях в современном сериалостроении, внезапной популярности вертикальных сериалов, слиянии онлайна и ТВ, а также о том, куда лучше всего пойти между показами конкурсных проектов, чтобы познакомиться с мэтрами индустрии.

Это уже пятый фестиваль ORIGINAL+. В индустрии такие тоже называют юбилейными. Ощущаете ли вы с командой этот фестиваль как праздничный, особый? С каким настроением вы его собирали?

Признаться честно, у меня еще не было времени отдельно осознать праздник. Состояние праздника накапливается постепенно. Мы делаем фестиваль с новой командой, с которой уже организовывали ORIGINAL+Doc в 2025 году. Но ORIGINAL+ крупнее, потому что здесь сразу четыре конкурса: конкурс сериалов, «Номинация «Инновация», новый конкурс вертикальных сериалов «Мир перевернулся», конкурс шоу. И все-таки это не лето, когда больший упор идет на зрительский сегмент аудитории, а не на индустриальный, как весной. Новая команда обладает значительным опытом работы на индустриальных мероприятиях и очень старается. Среди важных изменений – новая площадка. После четырех лет проведения фестиваля в Loft Hall ORIGINAL+ переместился на Киностудию Горького, что очень обязывает, потому что это намоленное место. Находится в кинорайоне, рядом расположен ВГИК, классики ходили этими тропами. А сегодня там функционирует очень красивый модерновый зал «Горький Холл» с новейшими технологиями. Поэтому пока больше думается о работе. Праздник начнется по принципу поговорки «аппетит приходит во время еды», то есть во время самого фестиваля.

Впервые ORIGINAL+ пройдет не в рамках форума CSTB. С чем связаны эти перемены и с чем при отсутствии такого партнера уже пришлось столкнуться – трудности или, наоборот, «легкости»?

Причина расставания проста: «Боливар не выдержит двоих». Фестиваль разросся. Проводить одновременно и деловой форум, и фестиваль было тяжело. Я это понимаю в первую очередь как журналист, когда работаю на таких смотрах, как, например, ММКФ, где деловая программа идет параллельно с показами конкурсной и внеконкурсной. Это физическая и эмоциональная усталость, не говоря уже о том, что в таком плотном графике журналисты попросту не успевают делать свою работу – качественно писать. Так выходило и у нас с CSTB: одно мероприятие накладывалось на другое, спикеры, СМИ и аудитория вынуждены были расставлять приоритеты. Поэтому было принято решение разъединить форумы. Фестиваль больше фокусируется на контентной составляющей. Плюс своя деловая программа – традиционный круглый стол с создателями проектов. Рада за коллег: в этом году форум прошел хорошо, при полных залах. Надеюсь, они также порадуются за нас. Что касается сложностей, то я о них уже рассказала – это нормальные трудности перехода. Был момент передачи «Библии» фестиваля новой команде: что в какой момент делаем, какие у нас призы, когда выходит маскот ORIGINAL+ Белка и так далее. И уже начали заводить свои традиции с новой командой.

Почему была выбрана площадка Киностудии Горького? Это ваш новый партнер или просто аренда пространства? Какие технические возможности предоставляет эта площадка?

Киностудия Горького – наш новый партнер, которым мы очень гордимся. Он предоставляет высокотехнологичную площадку – современное пространство, оснащенное по последнему слову техники, с экранами, задействованными в работе фестиваля. Кроме того, на территории студии функционирует музей, где мы организуем совместную экскурсию. Это место с большими традициями, связанными именно с кино и контентом, на котором мы сейчас сфокусированы. Кроме того, в число наших партнеров вошли «Национальные проекты России», Департамент культуры города Москвы и другие структуры. Это все требует технологичного подхода к организации. Также, напомню, у нас есть «Номинация «Инновация»: если уж мы сами говорим о высоких технологиях, то надо соответствовать. Именно поэтому с этого года мы впервые на российском рынке вводим на фестивале виртуальную составляющую для двух наград: Гран-при конкурса сериалов и главного приза «Номинации «Инновация». Что это значит? Победитель получает виртуальный актив – дополненную реальность. Во время церемонии награждения мы выведем этот виртуальный приз на экран, чтобы все, включая лауреатов, увидели его наполнение.

Расскажите, пожалуйста, как собиралась программа этого года. Фестиваль призван фиксировать тренды. Какой тренд проявился еще на стадии сборки? (По программе показалось, что в моде снова детективы.)

По итогам 2025-го российские онлайн-кинотеатры продемонстрировали очень хорошие показатели. Они увеличили объем оригинального контента в конце года, оборот российского онлайн-рынка превысил 200 миллиардов рублей, что почти на 40 процентов больше, чем годом ранее. Но, собирая программу, я столкнулась с тенденцией, что количество оригинального контента на стримингах все же немного уменьшилось. Кажется, стали делать меньше, стараясь при этом снимать лучше. Есть некая сложность в сборе программы в начале года, потому что обычно на это время приходится не очень много премьер. А потом, ближе к концу года, они сыплются, как орехи из мешка, и наслаиваются одна на другую. Достаточно только вспомнить год, когда одновременно вышли «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Волшебный участок». Или конец 2025-го, когда я как кинообозреватель опасалась, например, что среди премьер затеряется второй сезон «Золотого дна». Но сериал доказал, что хороший контент всегда пробьет себе дорогу. Еще один вызов связан с переносом фестиваля на март. Когда мы проводили его в конце февраля, то брали премьеры мартовских проектов. В этот раз некоторые интересные сериалы уже вышли. Но, к счастью, в регламенте нет правила показа только первой серии сезона. Нам важно продемонстрировать ту серию, которая является нервом проекта. Потому что сериалы часто неравномерны. Я сходу могу привести несколько примеров тайтлов, где каждый эпизод выдержан на должном уровне. Это, скажем, «Фарго» из иностранных или «Бар «Один звонок» из российских. Но, к сожалению, чаще сталкиваемся с тем, что первые серии «продающие», а финал провисает. Или первая серия дает очень долгий вход в историю и только потом происходит активный переход к сути. Или вот пример с сериалом «Ландыши», который показали на фестивале «Пилот» и никто тогда не понял из первой серии, что дальше речь пойдет про СВО. Критики тогда вынесли свой вердикт, а потом вдруг некоторые удивились, осознав, о чем на самом деле это произведение. В программе ORIGINAL+ в этом году будет два сериала, «Гордость» и «Время Счастливых», которые уже стартовали на платформах. Но хотелось взять оба, потому что это хорошие проекты. При выборе серии для показа на фестивале я всегда консультируюсь с продюсерами, прислушиваюсь к их мнению: они все же лучше знают свое детище.

Что касается детективов, то да, это тенденция. Я действительно очень люблю этот жанр, каждый год вхожу в жюри премии «Русский детектив». Но в случае с нашим фестивалем в этом году некоторые проекты, которые я хотела отобрать, оказались еще не готовы. И – нормальный процесс – когда начинается сбор программы, идет и ожесточенный торг (смеется). В этот раз любопытна история с сериалом «Затмение»: я приценивалась к нему еще в октябре. О нем знала не только я, его также оценили кураторы другого фестиваля – в итоге мы делим премьеру с «Духом огня» в Ханты-Мансийске, где проект представлен в виде полнометражного фильма. Бывает, что я прошу продюсеров отдельно подготовить серию к фестивалю. Бывают ситуации, когда мне честно отвечают, что придерживают сериал для другого фестиваля, поближе к дате его премьеры на стриминге, например. Так что, если оценивать жанровую составляющую, на данный момент сложилась такая картина. И еще одну тенденцию мы фиксируем с прошлого года – не оригинальные проекты платформ, но выходящие на них. В прошлом году таким оказался сериал «Злые люди» (он был на внеконкурсном спецпоказе из-за незавершенных на тот момент сделок со стримингами, но четко обозначил тенденцию), в этом – «Почти настоящий детектив», представленный «Кинопоиском». Речь о сериалах, которые создает какой-либо крупный продакшн и продает цифровые права онлайн-кинотеатру, а тот уже может делиться ими и с другими платформами. Этот тренд вписывается в более глобальный – объединения онлайн-кинотеатров через разные взаимодействия.

В предыдущие годы мы говорили, что телевизионные сериалы стали способны конкурировать с платформенными. Но в этом году на CSTB дискуссии уже не было: платформы с ТВ официально объединились. В чем вы видите причину такого сопряжения? Как, по-вашему, это влияет на качество производимых проектов? В какую сторону они больше тяготеют – ТВ или онлайн?

Переплетение ТВ и онлайн происходит все сильнее. Раньше я всегда отдельно отмечала, что у ТВ больше мощностей и сериалы получаются дороже, чем у платформ. Помните сериал «Союз спасения», про который продюсер Игорь Мишин, представлявший тогда КИОН, сказал, что без телевидения они как платформа такое не сняли бы? За «Словом пацана» стоял телеканал НТВ. И, кстати, это новый партнер фестиваля ORIGINAL+. Но если вкратце, то лозунг «Такого вы не увидите на ТВ» уже остался в прошлом. А выход платформенного сериала на ТВ дополняет его другой и часто гораздо большей аудиторией – по меркам сегодняшнего дня.

Заметны ли отличия от коллабораций ТВ плюс онлайн и двух платформ?

На мой взгляд, платформенные сериалы отличаются от телевизионных. Все-таки они рассчитаны на другую аудиторию. И интересно наблюдать, как сериалы, которые изначально создавались для онлайн-смотрения, при переходе на ТВ меняются и обрастают новыми зрителями. Например, комедия «Мамонты» совсем недавно вышла на телеканале «Россия», и у нее уже началась другая жизнь. Самое очевидное различие между ТВ и онлайн-проектами – наличие клиффхэнгеров. Платформе важно зацепить с первого кадра и не отпустить зрителя ни на секунду. Телевидение может позволить себе более гладкое повествование, потому что рейтинги, конечно, важны, но на всех федеральных каналах прекрасно знают, что телевизор во многих домах включен всегда. Хотя мы уже не первый год отмечаем, как оригинальные проекты, например, ТНТ и СТС, становятся конкурентоспособными платформенным и по рейтингам, и на фестивалях. Но сегодня в производство сериалов вторгся еще один фактор, по сути, уравнивающий ТВ и онлайн, – это новые правила. С 1 марта вступил в силу закон об отказе выдавать прокатные удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. А в Совете Федерации предложили ввести прокатные удостоверения для онлайн-кинотеатров. Я вспоминаю тот год, когда вышел целый ряд сериалов о наркотиках, поднимавших больную тему. Но сейчас уже сложно представить такую же ситуацию на рынке. Индустрия только начинает осмыслять эту проблему, и я надеюсь, что на фестивале мы продолжим дискуссию по этому поводу.

О каких тенденциях можно говорить в разделе шоу? Способны ли современные онлайн-шоу заместить сериальное смотрение?

В первую очередь напомню, что наш фестиваль не отбирает шоу, выходящие на YouTube. Поэтому мы говорим исключительно о Rutube, VK и других российских стримингах. Rutube демонстрирует высокие показатели в этом плане, поэтому я, хоть и могла отобрать всего пару шоу, в итоге в этом году выбрала шесть. Мы устроим голосование, какое из них выйдет на платформе прежде остальных. Но я давно отмечаю, что за онлайн-шоу, подкастами, разговорами, диалогами не то что будущее – за ними настоящее. Достаточно вспомнить, как Константин Эрнст, снимая фильм ВЫЗОВ, параллельно запустил шоу «Вызов» о том, как отбирали актрису, как все готовились. Это пример телевидения, хотя шоу есть и на платформе «Кино 1ТВ», но стриминги тоже работают по такой схеме. Есть много шоу в стилистике сериала «Игра на выживание». Мы не берем в программу телевизионные шоу, но, конечно, следим и за ними тоже. Из тенденций в этом году удалось ухватить за хвост тот факт, что шоу формируют новых звезд, в первую очередь для молодой аудитории, которая потом расширяется. Или продвигаются благодаря уже раскрученным звездам. Это, например, Ида Галич, Алексей Сухарев, Константин Ивлев, Дмитрий Шепелев, которые будут у нас в программе с новыми проектами. Мы видим, что шоу такого уровня смотрят порой даже больше, чем различные фильмы и сериалы. И что популярных ведущих и участников шоу могут пригласить сниматься в фильмах и сериалах, чтобы привлечь их аудиторию. За примером далеко ходить не надо: блогер Маш Милаш оживила своим присутствием уже не один сериал. Но у популярности шоу есть обратная сторона, о которой тоже нужно говорить: за счет мнимой доступности производства программ появляется масса некачественного продукта. Страдают качество съемки, качество вопросов. Поэтому мы как отборщики хотим обратить внимание в том числе самих звезд, чтобы они и их пиарщики пристальнее смотрели, куда идут. А создателям шоу порекомендовали бы учиться у более опытных коллег.

А насколько в сфере шоу можно сравнивать качество онлайн-продукта и ТВ?

ТВ-шоу – это масштабное дорогостоящее производство. Бюджеты и сроки производства с платформенными точно несопоставимы. И потом, это немного разная публика. Не каждый зритель шоу на платформе пойдет смотреть шоу на ТВ – и наоборот. Хотя, конечно, зона пересечения довольно большая. По моим наблюдениям, онлайн более привлекателен для различного рода интервью и подкастов. Тем не менее в прошлом году у нас победил не подкаст, а интересное, довольно сложно сделанное интернет-шоу «Новое слово». Мне нравятся проекты в стиле «Художественного смысла» от Okko. Это не подкаст в буквальном смысле, но тоже разговорный жанр, когда журналисты и съемочные группы собираются вместе, чтобы обсудить какой-то сериал. Например, резонансным был выпуск про «Аутсорс». Думаю, если бы на Okko планировали новый выпуск «Художественного смысла», я с удовольствием взяла бы его в конкурсную программу. В программе ORIGINAL+ этого года есть очень интересный проект, аналогов которому я не припомню, – шоу «Вахта» про Арктику. Константин Ивлев покажет новое кулинарное шоу, и вот это тот продукт, который можно смотреть как в онлайне, так и на ТВ.

У вас впервые появился конкурс вертикальных сериалов. Мы смотрели их еще на фестивалях «Пилот» и Realist в 2018–2020 годах, тогда все покивали головой и ничего не произошло. Почему в 2026-м только и разговоров, что о вертикальных сериалах?

Разговоров действительно много, потому что тренд набрал обороты в мире. Например, на последнем Дубайском контент-форуме DISM в рамках одной дискуссии показали огромные цифры доходов, которые сейчас приносят вертикальные сериалы на мировых кинорынках. Прежде всего в Китае, Японии, США и Корее. Ведущая даже пошутила, что эта дискуссия для тех, кто хочет стать миллионером. Приживется ли тренд в России, мы пока не знаем, но индустрия уже повернулась и в эту сторону. Мы сделали этот конкурс в надежде заодно изучить данное явление. Кстати, уже у многих коллег на площадках были дискуссии, посвященные микродрамам. В том числе Дмитрий Якунин на Дни короткометражного кино пригласил спикеров, выступавших в Дубае. То есть люди готовы делиться опытом! Когда мы с Анной Арутюновой начали собирать этот конкурс, я была уверена, что если мы найдем хотя бы трех участников в России, это уже будет прецедент. А в итоге их столько, что они даже не уместились в одну программу. И это я говорю только о тех, у которых есть стриминги. В итоге мы сделали еще две внеконкурсные программы. В одной покажем мировой срез, от чего так фанатеют в мире, а в другой – четыре сериала, у которых еще нет стриминга. Они войдут в нашу традиционную фестивальную программу «Биржа. Ищу стриминг». Таким образом мы и тенденцию подсветим, и, возможно, поможем проектам найти площадку.

В случае с вертикальными сериалами иностранный контент – тоже своеобразный эталон для нас, как голливудское кино или сериалы HBO?

Прежде всего нам важно подчеркнуть, что все иностранные сериалы из программы фестиваля официально доступны в России на известных стримингах. Это говорит о том, что платформы сами отреагировали на новый тренд и закупили соответствующий контент. Да, уже можно поиронизировать, что в списке сериалов – участников фестиваля много проектов про олигархов. Коллеги даже назвали это «Сусаннино золото» по аналогии с выражением «сусальное золото» (смеется). Но это факт: мелодрама – один из самых успешных жанров вертикального формата. Причем не просто мелодрама, а рассказывающая про красивую жизнь. Это популярно в мире, и российские создатели равняются на жанровый тренд. В числе востребованных жанров также хорроры, триллеры, комедии. Но наша программа еще запланирована как своеобразный ликбез, потому что у нас к вертикальным сериалам относятся точно так же, как к горизонтальным. Начиная со звезд и заканчивая жанрами. А так нельзя. Поэтому пока наши кинематографисты действительно равняются на зарубежный опыт, поскольку осваивают для себя новое направление с его правилами. И задача фестиваля в том числе – постараться эти правила рассказать.

В программе «Биржа. Ищу стриминг» в этом году участвуют только вертикальные проекты? Как вообще «Биржа» показала себя в процессе существования? Получилось ли пристроить какие-то сериалы?

Уже в первый год существования «Биржи» на ORIGINAL+Doc, например, короткометражный фильм Дмитрия Давыдова «Харама» приобрела платформа «Смотрим», чем мы гордимся. А вот на ORIGINAL+ в прошлом году мы показывали сериал «Гаражники» Михаила Местецкого, который, к сожалению, пока не нашел платформу. Я бы все-таки еще раз посоветовала всем присмотреться к этому проекту. Сейчас на фестивале «Дух огня» будут показывать фильм Никиты Добрынина ВЕЛИЧИЕ_ОТСУТСТВИЯ, а на «Бирже доков» мы представляли его рабочие материалы под названием «Метод Демидовой». Кроме нашего фестиваля, он был еще на других смотрах, и главное – нашлись те, кто помог завершить проект и довести его до премьеры. Вообще «Биржа» – это отдельный труд. Кроме того, что мы везде показываем и выкладываем материалы тайтлов, я лично рассылаю их руководителям направлений всех платформ, прошу обратить на них внимание. И дальше уже запускается процесс. Я верю, что все проекты в итоге найдут свою площадку.

Второй год подряд на ORIGINAL+ пройдет конкурс «Номинация «Инновация». Из чего он сформировался изначально и какие цели ставит перед собой сейчас?

Это была естественная потребность: обсуждение искусственного интеллекта в кино шло по всем фестивалям. И мы с нашими партнерами XOVP придумали «Номинацию «Инновация», где конкретные люди рассказывают, как они сделали ту или иную технологическую вещь в том или ином фильме или сериале. Мы ведем жесткий отбор. В течение года присматриваемся и выбираем. Например, оживший гриб в «Волшебном участке» или Горыныч из одноименного фильма – про них хочется узнать. И, кстати, не все соглашаются участвовать, кто-то предпочитает сохранять свои «рецепты» в тайне, но 90 процентов дают согласие. Приходит автор и рассказывает, что считает нужным, с пониманием, что работает в конкурентной среде. В прошлом году была, например, захватывающая история о создании сериала «Челюскин», а потом вышел Александр Горохов, продюсер студии CGF, который в этом году возглавит жюри, и рассказал о работе над ВОЛШЕБНИКОМ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. Фильм, напомню, удивил тем, что иногда персонажи, созданные с помощью искусственного интеллекта и нейросетей, оказывались даже лучше, чем живые актеры. В этом году к числу партнеров «Номинации «Инновация» присоединился Start, будут сюрпризы со стороны этой платформы. Также мы добавили в конкурс анимацию. В прошлом году брали только один анимационный проект, в этом – уже больше. И важно отметить, что это применимо ко всем конкурсным программам, что жюри отбиралось по принципу реального опыта участников в своей сфере. То есть в «Номинации «Инновация» принимают участие люди, которые непосредственно работают с технологиями. А вот, например, вертикальные сериалы будут судить те, кто разбирается и работает в этом направлении.

Какие направления в этом году рассмотрит деловая программа?

Мы делаем упор на контент. Деловых программ сейчас очень много на всех фестивалях, и зачастую они пересекаются по спикерам и заявлениям. В этом смысле формат круглого стола с создателями проектов, который будет у нас по традиции, мне видится удачным: спикеры могут рассказать то, что не успевают во время представления. Я бы назвала это творческо-деловой программой. И есть на фестивале нанопрезентации, за которые мы вручаем отдельный вкусный приз. Это, образно говоря, пять минут славы, во время которых представители каждого стриминга могут рассказать не только про проект из конкурсной программы, но и про другие фильмы и сериалы, а также направления, которые есть или ожидаются на платформе. В числе победителей были Лили Шерозия от «Смотрим», Ксения Болецкая от «Кинопоиска», Владимир Тодоров от Okko, победивший на ORIGINAL+Doc. Константин Анисимов, представляющий «Одноклассников», получил главный приз в конкурсе «Шоу», потому что «зажег», как он это умеет. Как пример и подсказка для выступающих в этом году: мне бы очень хотелось показать какой-то из сериалов по Стругацким, но они еще не готовы, тем не менее рассказать-то о них можно! Говоря о деловой программе, все отмечают, как правило, хороший нетворкинг на фестивале. Я надеюсь, что будет хорошая погода, и знаменитый дворик Киностудии Горького не будет пустовать. И, кстати, в этом году будет показан сериал, который родился на моих глазах в результате нетворкинга. Правда, не на нашем фестивале, а на дружеском, но главное, что это произошло, и у нас даже есть фотосвидетельство той встречи. Какой – узнаете на фестивале.

Сегодня три крупных фестиваля показывают сериалы: ORIGINAL+, «Пилот» и «Новый сезон». Вы конкуренты или звенья одной цепи? Как вы сами ощущаете или оцениваете значение и влияние ORIGINAL+ на индустрию?

Считаю, что наличие целых трех фестивалей – это прекрасно. Мы очень удачно распределились: фестиваль ORIGINAL+ захватывает весенний блок, «Пилот», как правило, берет летний, а «Новый сезон» – осенний. Нужно еще учесть, что в программе Московского кинофестиваля есть программа «Первая серия», о которой, например, в прошлом году сказали, что она поставлена на паузу, но в итоге всю ее заменили успешные показы сериала Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно». Открою тайну: мы вели переговоры о том, чтобы показать его первыми, но не пришли к соглашению. Может быть, и к лучшему – у Московского международного кинофестиваля больше мощностей. Сериал «Затмение», хоть и в специально смонтированной версии, покажут на «Духе огня». Все это отлично дополняет друг друга. Например, на ORIGINAL+ нет такой деловой программы, как на «Пилоте». А у «Пилота» она иная, чем на «Новом сезоне». Мы делаем упор на стриминговый контент, «Пилот» активно работает с телеканалами и платформами, «Новый сезон» – с онлайн-кинотеатрами. Если вернется фестиваль Realist, как было анонсировано в прошлом году, то он разовьет тему вертикальных и веб-сериалов. На «Новом сезоне» регламент задают сами платформы. И там мощная светская часть, съезжаются звезды, могут продемонстрировать модные веяния не только в контенте, но и в дизайнерском искусстве – и это тоже формирует прекрасный нетворкинг. Кроме того, в индустрии с подачи продюсера Антона Калинкина все чаще идут разговоры об официальном кинофестивальном альянсе. Не исключаю, что его могут создать уже в этом году.

Каких проектов, по-вашему, не хватает зрителям? Чего вы ждете от индустрии в 2026 году?

Во-первых, сильно вырвался вперед тренд на фэнтези во главе с будущими проектами по Стругацким. Я очень жду все эти сериалы. Развиваются новые вселенные отечественных супергероев. В России востребованы драмы – именно они называются в числе лучших сериалов года. Я верю, что уменьшение количества оригинального контента приведет к улучшению качества, а сериалов-однодневок, которые делаются быстро, на коленке, ради заполнения эфира, станет меньше. Вижу рост числа проектов на военную тематику. Осталось найти правильный тон для разговора со зрителем, который будет вестись на территории искусства. Вижу предпосылки к этому. Отмечу, что снова появились политические триллеры, в свое время практически исчезнувшие как жанр в России. Востребованы комедии, их производство увеличивается. Не раз слышала от людей, что они устают, жизнь сложная, и хочется прийти домой вечером и включить какую-то «ванночку для мозгов». Комедии – идеальный вариант для этого, тем более что сформирована целая плеяда комедийных актеров. Хочется, чтобы они выдерживали определенный уровень. Мне по душе тренд, когда выходит игровой сериал и тут же делается дополнение (иногда в виде шоу, иногда в виде документальных фильмов) о съемках или о героях. В ближайшее время нас ждет очень много исторических проектов – одних только Петров Первых уже четверо в настоящем и ближайшем будущем. И какие артисты его играют! Константин Плотников, Милош Бикович, Иван Колесников. И особенно мне близок набирающий обороты тренд на экранизации.

