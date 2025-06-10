Армен Ананикян: «“Артек” – это кино, которая объединит зрителя и кинотеатры»

Сорежиссер, продюсер и соавтор сценария рассказал БК о подробностях продвижения фильма и дальнейшем развитии франшизы

Одной из крупнейших новинок праздничного уикенда станет семейный приключенческий фильм АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ. В продолжении истории о дереве желаний в лагере «Артек», отправляющем детей в прошлое, герои попадут в два временных периода – 1925 и 1812 годы, где встретят некоторых известных исторических личностей. Ведущие роли в картине исполнили Михаил Галустян, Тимофей Попович, Роман Постовалов и Виталий Гогунский. В преддверии релиза семейной комедии сорежиссер, продюсер и соавтор сценария Армен Ананикян рассказал БК о поднимаемых в картине темах, подробностях продвижения и дальнейшем развитии франшизы, а также о том, что релиз проекта приурочен к столетнему юбилею «Артека».

На большие экраны выходит семейное фэнтези АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ. Судя по всему, с первой частью фильм объединяют «Артек» как место действия и дерево, которое отправляет детей в прошлое? Что еще имеется общего между проектами и чем сиквел отличается от первой ленты?

История во втором фильме совершенно новая и, на мой взгляд, более сильная. Вообще мы стараемся, чтобы наши последующие проекты были лучше предыдущих, и зрителю было бы интересно их смотреть. Мы любим и верим в фильм и уверены, что эта захватывающая история не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей, ни подростков. Основными героями фильма являются сам «Артек» как место действия, отдыхающие там дети и дерево желаний. В сиквеле в центре сюжета действительно оказались другие ребята, в первую очередь – мальчик Митя Неверовский, появился новый персонаж Птичкин в исполнении Романа Постовалова, директором «Артека» в нынешнее время стал герой Михаила Галустяна, но потом на его место назначили нового руководителя, которого сыграл Виталий Гогунский, также воплотивший красного командира в прошлом.

Мы решили, что к столетию «Артека» создадим кино, которое сохранит дух времени и передаст его новым поколениям. Картину АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ мы делали с любовью, уважением к истории и верой в то, что детское кино может быть по-настоящему большим, честным и вдохновляющим. Для нас это не просто фильм, а благодарность всем, кто стоял у истоков лагеря, и тем, кто сегодня делает его таким сильным и живым. Если говорить цитатой из фильма: без прошлого нет будущего. АРТЕК – это кино, которое объединяет поколения.

Так как вы являетесь соавтором сценария, какие темы вы хотели раскрыть в картине? О чем, по-вашему, рассказывает фильм?

Картина рассказывает о познании своей личной истории в контексте истории России. Раскрывает взаимодействие простого человека со своей страной, с чего начинается любовь к родине – как проявление любви к семье, друзьям, близким. Через конфликт между детьми и родителями передана мысль о том, что в этом мире мы не одни и он не вращается вокруг одного человека, как привыкают думать окруженные заботой родителей ребята. Это человек находится в этом мире и должен найти гармонию между внутренним и внешним.

В продолжении герои отправляются в два временных периода. Почему были выбраны именно 1925 и 1812 годы? Что вы хотели показать, используя эти эпохи?

1925-й – год основания «Артека» Зиновием Соловьевым и Федором Шишмаревым. В нынешнем году лагерю исполнится сто лет. Мы максимально интегрировали в фильм историю появления детского лагеря, изучив все мельчайшие детали, и попробовали бережно рассказать зрителю о возникших в те времена традициях «Артека». Лагерь первоначально создавался как оздоровительный и только позднее обрел статус всесоюзного. А в самом начале еще не было зданий и стояли только палатки. Мы хотели передать переживания основателей и сделать это с юмором, чтобы зрителю было интересно смотреть, но в то же время он мог прочувствовать сложности того времени.

Из 1812 года мы показали значимый эпизод из времен вторжения Наполеона, который неизвестен большинству жителей нашей страны, но важен для более глубокого понимания истории России и показывает героизм наших солдат и подвиг генерала Немировского. Наполеон решил обойти российские войска возле Рудни, дойти до Смоленска и ударить с тыла. По дороге он натолкнулся на 5-6 тысяч солдат Немировского. Выстроив бойцов в каре и одновременно отступая, Немировский дал бой и задержал французские войска. Так он спас своих солдат от неминуемой гибели, дал возможность нашим войскам соединиться возле Смоленска и выступить единым фронтом на Бородино.

1812 год – значимая дата в истории нашей страны. В тот бурный период зарождались многие важные изменения в России. В частности, тогда началась эмансипация женщин, и они стали принимать более активное участие в жизни общества – что на политической, что на военной арене. В качестве прототипа для героини Али Майер мы взяли историю кавалерист-девицы Надежды Дуровой. В 1812 году Дурова участвовала в конной атаке в Бородино, а потом служила ординарцем у самого Михаила Кутузова. Кстати, Аля Майер сама исполняла трюковые сцены верхом на лошадях и прекрасно справилась с задачей. В фильме в целом много сцен с лошадьми, и все актеры, исполнявшие роли для эпизодов начала XIX века, прошли обучение верховой езде и выполняли трюки без дублеров. И Тимофей Попович, сыгравший Митю, также четыре месяца занимался верховой ездой, чтобы получить роль в картине. Более того, ни одна детская роль не была утверждена до тех пор, пока дети не сдали экзамен по истории России, Советского Союза и современности. Многие ребята, к примеру, не знают о революции в России в начале XX века, смене власти и образовании Советского Союза. В результате все эти усилия повлияли на атмосферу фильма и восприятие картины артистами, и теперь этим героям можно верить. Насколько актеры погрузились во время действия, можно увидеть по их глазам.

1812 год стал все чаще появляться в российском кино, в частности, в картинах ХОЛОП 2, КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 2. Чем кинематографистам нравится это время, как вы думаете?

Создание фильма АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ было запланировано в 2020 году, еще до выхода первой части, поэтому, в принципе, мы знали, о чем будем писать сценарий. И в 2022-м, когда состоялся релиз АРТЕКА. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и появилась финансовая возможность, решили снимать продолжение. Начало XIX века интересно происходившими тогда знаковыми для России событиями – и на политическом уровне, и по проводимым в стране реформам, и по изменениям в общественной жизни, и по появлению таких великих деятелей эпохи, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов. То время насыщено важнейшими историческими событиями, поэтому его изучение интересно зрителям и кинематографистам. Это был ключевой период в истории России. Как время Петра Первого – эпоха зарождения страны в целом, как правление Екатерины Второй – период глубоких реформ и рывок в развитии России. Изменения происходили не только в общественно-политическом устройстве и экономике, менялось и восприятие жизни, в это время рождались те литература и поэзия, которые мы изучаем по сегодняшний день. Именно тогда был заложен фундамент современной культуры.

Как в целом проходили съемки? Что было самым сложным?

С точки зрения постановки было тяжело снимать исторические сцены 1812 года: слишком много лошадей, слишком много детей, слишком много военных. С лошадьми мы особенно помучились, потому что не всегда они слушают режиссера и не могут долго стоять на одном месте. В остальном съемки проходили гладко, так как все члены команды работали слаженно и полностью болели за проект, переживая душой и сердцем, что, конечно, повлияло на качество фильма и атмосферу на съемках. Вообще, благодаря «Артеку» и снявшимся в картине артековским детям, а это более трех с половиной тысяч ребят, фильм получился по-настоящему живым. Эта феноменальная энергия передается при просмотре зрителю. Поэтому выражаю благодарность руководству лагеря в лице директора Константина Альбертовича Федоренко, поддержавшего идею создания картины к столетию лагеря. Константин Альбертович не раз приходил на съемочную площадку, чтобы узнать, как проходит работа и не нужна ли еще помощь. Бесценно содействие сотрудников «Артека» на съемочной площадке. Также невозможно оценить поддержку, которую оказал картине министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов. Он помогал при создании и участвует в продвижении фильма. В частности, проект одобрен министерством просвещения, и всем школам и образовательным учреждениям АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ рекомендован к просмотру.

Не каждому фильму помогает именно министерство просвещения. Ведомство способствует продвижению, но предоставило ли какое-то финансирование, учитывая, что министерство культуры не выделило картине субсидию?

Создание картины осуществлено кинокомпанией «Фреш-Фильм» без какого-либо финансирования со стороны государства. Нам не выделили субсидии на производство, хотя мы еще надеемся их получить (смеется). Но моральная поддержка министерства просвещения с лихвой перекрыла потенциальную финансовую помощь. Все министерство просвещения подключилось к выпуску фильма и во всем помогает нам.

Означает ли рекомендация фильма к просмотру то, что будут организованы коллективные заявки от школ?

Разумеется, мы хотели бы, чтобы школьники увидели историю своей страны на большом экране. Жизнь интересная и насыщенная, и чтобы понимать ее по-настоящему, необходимо знать свое прошлое. Конечно, мы попросили о том, чтобы школы проводили спецпросмотры для детей, и нам обещали это сделать.

На фоне обилия семейного кино в прокате в настоящее время чем будет выделяться АРТЕК, на ваш взгляд? Почему зрителям стоит посмотреть картину? Особенно учитывая, что на дате также выходят рассчитанные на семейную аудиторию НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2?

В первую очередь он будет выделяться правдивостью показанных событий. С исторической достоверностью мы воссоздали приметы времени, единственный фантазийный элемент в картине – путешествия во времени. Все остальное передано досконально – от одежды и предметов быта до формы французских солдат. Может быть, это и сказка о перемещении в прошлое, но прошлое здесь воспроизведено правдиво. Более того, герои оказываются на грани того, чтобы изменить ход истории и повлиять на историю страны, попадают в действительно опасные ситуации, с которыми им удается справиться. Полюбившийся зрителям первый АРТЕК имеет свою атмосферу, но сюжет в сиквеле более насыщенный. В картине затронуты не только отношения в семье, взаимодействие детей и родителей, но и дружеские связи, и отношения в коллективе, и отношение к стране. То есть мы раскрыли в ленте большой пласт интересных для публики вопросов. Верю, что фильм привлечет зрителей в кинотеатры и его с удовольствием посмотрят бабушки и дедушки, мамы и папы и их дети. Это приключенческая история с погонями на лошадях. Динамичная смена картинки, персонажей и сюжетов окажут влияние на то, что зритель не будет скучать, что важно современным детям, привыкшим к быстрой смене видеоряда в TikTok и прочих соцсетях. На мой взгляд, мы сняли настоящее патриотическое и честное кино для зрителя.

По текущим результатам в прокате мы видим, что сиквелы привлекают меньше зрителей, чем первые фильмы. Удастся ли привлечь аудиторию первой картины, по вашим ожиданиям?

После выхода первой картины в прокат и последующего релиза на онлайн-платформах зрительский фидбэк был положительным. История тронула всех, и, я уверен, аудитория поверит во второй фильм. Тем более что часто сиквелы рассказывают о тех же героях и повторяют оригинальную историю, от чего бывает скучно, а в СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ представлен новый сюжет. Новизну во вторую картину добавляет персонаж Ромы Постовалова – обаятельный, любознательный и смешной герой. Здесь больше юмора и для детей, и для взрослых. То есть зритель от трех до восьмидесяти лет не будет скучать, и каждый из нас найдет в картине частичку себя.

Роман Постовалов участвовал в создании шуток в фильме?

Роман Постовалов – талантливый актер и комик, и, наверное, более 70 процентов действительно смешных шуток он накинул на съемочной площадке. В трейлере мы представили, условно говоря, 5 процентов его юмора.

В первой ленте главную взрослую роль играл Михаил Галустян. Сможет ли Роман Постовалов в сиквеле стать сравнимым магнитом для зрителей?

Рому дети любят, а в фильме все-таки есть и Михаил Галустян. Вообще, я думаю, каждый из трио Михаила Галустяна, Романа Постовалова и Виталия Гогунского приведет своего зрителя, и мы увидим объединенную энергию артистов на киноэкранах страны.

Какие ресурсы вы задействуете при продвижении АРТЕКА?

Я благодарен за поддержку проекта нашим партнерам. Наверное, впервые в индустрии «Пушкинская карта» выступает партнером кинофильма. Это значит, что картина продвигается по всем соцсетям программы и на ресурсах по социальной рекламе. Фильм также рекомендован к просмотру по «Пушкинской карте». Картина уже подключена к системе и будет доступна с момента выхода.

Также партнером проекта выступает общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Объединение уже давно интегрировано в кино, также фильм будет продвигаться по всем его соцсетям и рекламным ресурсам. Волонтеры из движения примут непосредственное участие в премьере картины и будут помогать в проведении мероприятия. Еще одним партнером станет «ВКонтакте».

Релиз фильма является одним из основных событий на праздновании столетия «Артека». Премьера состоялась 5 июня, на следующий день после масштабного концерта, приуроченного к юбилею лагеря. Мы пригласили на показ картины более трех с половиной тысяч гостей: бывших артековцев со всей России, приезжавших в лагерь в 70–80-х годах, и более 130 иностранцев из 25 стран, также проводивших там лето. «Артек» будет сообщать о картине на своем сайте и в соцсетях. В целом бренд «Артека» известен в стране. По проведенному нами исследованию, 99 процентов россиян имеют представление о лагере, а 56 процентов мечтали бы туда попасть. «Артек» объединяет людей, и все отдыхавшие там дети, бывшие артековцы, представляют собой своего рода братство и с удовольствием придут смотреть кино.

На второй неделе проката инфоповодов также окажется предостаточно, так как столетие будет отмечаться с 13 по 16 июня, поэтому в соцсетях и СМИ станут говорить об «Артеке» и о фильме, подогревая интерес публики к просмотру. 13 июня состоится большая премьера картины в самом «Артеке» в рамках празднования юбилея.

Также мы сотрудничаем с Российским экономическим университетом имени Плеханова, оказавшим существенную помощь в информировании молодежи о проекте. Университет выступает партнером, сообщая о картине на своих ресурсах и организовывая спецпоказы. Еще один наш партнер, ФГБУ «Росдетцентр», структура министерства просвещения, куда входят советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, рассказывает школьникам о картине, в том числе один из «Разговоров о важном» был посвящен столетию «Артека». Также сотрудники проводят различные активности и розыгрыши.

Если сравнить с первым фильмом, то чем отличается рекламная компания сиквела?

Большим объемом социальной рекламы не только в Москве, но и в регионах. Департамент культуры Москвы поддержал проект соцрекламой. В свою очередь Минкультуры направило во все регионы письма о поддержке картины социальной рекламой. В целом мы выделили больше средств на коммерческую рекламу. Все партнеры выложили на своих ресурсах постеры, тизеры и трейлеры, но, к примеру, на сайте «Росдетцентра» было достигнуто более трех с половиной миллионов просмотров.

По вашим ожиданиям, удастся ли превзойти цифры первого проекта?

Мы уверены, что цифры превзойдут и наши ожидания, и ожидания кинотеатров. Конечно, количество кинозрителей сократилось, что видно по текущим сборам проектов, но, надеюсь, АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ приведет людей в кинотеатры. И аудитория придет посмотреть не только наш фильм, но и заинтересуется прокатным окружением. По моему мнению, АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ является хитом и блокбастером этого лета. Уверен, что наше кино объединит зрителя и кинотеатры.

В прошлом году вы выпустили сиквел еще одного вашего успешного фильма, сказку БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД. Какие выводы вы сделали для себя по итогам релиза продолжения истории? Повлиял ли этот опыт как-то на выпуск АРТЕКА. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ?

Каждый фильм – это новый опыт, и, конечно, сложно переносить один опыт на другой. БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД выходила в декабре в сложнейшем конкурентном окружении. Мы впервые выпускали зимний релиз, и в соседстве с теми фильмами и масштабом рекламных кампаний проектов чувствовали себя тяжело. Но нам удалось достигнуть и перевыполнить свой минимальный эстимейт. Получилось среднее значение в рамках ожиданий. Конечно, хотелось большего, но в той конкурентной среде было сложно пробиться. Так как мы создаем проекты на собственные финансовые средства, лишь иногда привлекая партнеров, то досконально проводим расчеты, чтобы не потерять инвестиции и заработать. В случае с АРТЕКОМ мы уверены, что аккумулируем достаточно зрительского интереса, чтобы и мы, и кинотеатры остались довольны после выхода картины.

Как вообще возможно заработать в ситуации, когда сборы фильмов на уикенде составляют 10–60 миллионов рублей?

По моему мнению, на рынке имеется перенасыщение, и мы уже перекармливаем зрителя. Но в любом случае каждый потенциальный хит найдет свою аудиторию. Даже если в моменте люди не приходят в кинотеатры по каким-то причинам, они могут оценить картину позднее. Сегодня нельзя судить о качестве фильмов и интересе к проектам по сборам, поскольку политическая и экономическая ситуации в стране оказывают влияние на посещаемость кинотеатров. При этом если в прокат выходит какой-то интересный фильм, то зрителя можно завлечь в кино. По моему мнению, АРТЕК является таковым. Думаю, для всего рынка потрясением стали сборы СОЛОВЬЯ ПРОТИВ МУРОМЦА. Видимо, зритель в этот момент решил насладиться хорошей погодой или сыграли другие обстоятельства. В любом случае нельзя мерить все одними рамками. Не все фильмы достигают окупаемости. В этом есть продюсерский риск. И зона риска, конечно, у всех своя, и каждый по-своему проводит расчеты. Мы всегда стараемся так оценить стоимость производства и потенциальные сборы, чтобы цифры были приемлемы для нас и в потерях, и в прибыли.

Что в целом нужно было бы сделать для привлечения зрителей в кинотеатры, по вашему мнению?

Если бы существовал единый секрет успеха, то, наверное, все продюсеры были бы удачливы. Зрители активно ходят в кинотеатры в новогодний период, и тогда в прокат выходят крупнейшие проекты, демонстрируя высокие сборы. Все остальные даты более сложные и непредсказуемые. Но есть четкое понимание: если сценарий сильный и фильм снят на высоком уровне, то зритель оценит его по достоинству. Людей не обманешь, они насмотрены и начитаны. А российские продюсеры сегодня снимают очень много, и в этом потоке, бывает, повторяют друг за другом. Наверное, еще на уровне сценария стоит задумываться о том, чтобы создавать оригинальное кино. Если мы представим зрителям разнообразие в жанре, сюжете, визуале, актерской игре, то привлечем его внимание. Эксперименты в кино показывают, какие ходы могут быть успешными. Когда все одинаковое, глаз замыливается, а когда встречается нечто выпуклое, интересное и необычное, то сразу становится центром притяжения.

К сожалению, не только у нас, но и вообще во всем мире возник некий кризис в кинематографе. Наверное, по причине того, что все истории рассказаны и нужно как-то пытаться по-новому их показывать. Конечно, появляются новые режиссеры, сценаристы и продюсеры, способные представить нечто интересное на киноэкранах. В подобных условиях даже такое простое кино, как АНОРА, взлетает. Возможно, чего-то нам не хватает в индустрии, чтобы преодолеть кризис. Мы в своей компании нашли, чего нам недостает, и, возможно, остальным тоже стоит разобраться.

При этом есть еще одна, скорее всего неразрешимая проблема. Государство выделяет финансовую поддержку на кинопроизводство, но как распределять эту субсидию справедливо? За столько лет мы так и не нашли правильной формулы. Даже в финансах, что уж говорить про творчество. Не существует четкой формулы успеха в жизни, в кино, в творчестве, но талантливый человек всегда пробьет себе дорогу, а талантливое кино всегда добьется зрителя.

Вы сказали, что нашли то, чего не хватало вам в компании. Уточните, пожалуйста, что это?

Нашей кинокомпании не хватало симбиоза моей творческой энергии и моего сорежиссера Карена Захарова. Это партнерство дает тот результат, который сегодня можно увидеть в АРТЕКЕ. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ. Условно говоря, я снимал 70 процентов картины, а Карен – 30. У меня есть природный талант работать с детьми, и я могу вытащить из них необходимые в сцене эмоции. А Карен – творческий и одновременно технически подкованный кинематографист. Объединение усилий помогает нам снимать и писать кино, поэтому мы приняли решение продолжать сотрудничать. Во время работы над сценарием, к примеру, я могу разогнаться и придумать очень сложную сцену, но Карен возвращает меня на землю, предлагая задуматься о стоимости ее воплощения. Он помогает оптимизировать расходы и оставаться в пределах запланированного бюджета.

Кроме необходимости разнообразия в кино и проблем с господдержкой, видите ли вы еще какие-то проблемы в отрасли сегодня?

В индустрии нет определенности, из-за чего невозможно планировать свою работу. Какое-то время онлайн-платформы активно закупали контент, а в этом году приостановили приобретения, чтобы сократить расходы. И вот этот постоянный хаос с периодичными колебаниями то вверх, то вниз не дает индустрии стабильно развиваться и расшатывает ее. Стабильность необходима, чтобы понимать, что сегодня я сниму кино, через год продам права на его показ по определенной цене онлайн-кинотеатрам, а через два года смогу реализовать международные продажи. Сейчас же получается, что я снял кино по одним рыночным ценам, а в следующем году оказалось, что стоимость прав снизилась. Конечно, это конкурентная среда, но хотелось бы какой-то определенности. Создав собственные продакшны, платформы могут планировать свой горизонт, но независимые кинокомпании в реалиях закрытого рынка не могут спрогнозировать будущие доходы. Раньше мы могли представить, какими будут внутренние продажи и какой будет выручка на международной арене. Сегодня мы даже не можем задумываться о зарубежных продажах и оперируем только внутренним рынком, где планирование невозможно.

То есть онлайн-кинотеатры в этом году все-таки стали меньше покупать?

Меньше покупать и меньше платить. Платформы оптимизируют свои расходы, потому что был взят сильный разбег, и в этом сильном рывке получилось, что они выдохлись на полпути, и теперь рынок падает. Для того, чтобы такое не происходило, горизонт планирования кинокомпаний и рынка все-таки должен совпадать. Даже в условиях спада, если бы можно было зафиксировать какие-то диапазоны, нам было бы легче спрогнозировать свою деятельность на 2026–2028 годы. А сейчас мы планируем 2027-й в непонимании, каким будет рынок в тот момент. Конечно, если иметь в качестве партнеров платформы и телеканалы, то такая проблема не возникает. Но для независимых компаний она имеет решающее значение. А без независимых компаний рынок не может быть конкурентным, и кризис идей будет еще масштабнее.

Есть ли в планах создание третьего АРТЕКА?

Конечно, и не только третьего АРТЕКА, но мы ведем работу над третьей БАБОЙ ЯГОЙ, а также над рядом других проектов. В АРТЕКЕ. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ есть уже намек на продолжение. Третья часть под рабочим названием АРТЕК. САМАЯ ДЛИННАЯ СМЕНА расскажет об эвакуации лагеря в 1941 году в Белокуриху, сложном пути на Алтай и о том, как ребята там жили четыре года. За это время дети тяжелым трудом заработали денег и купили для фронта танк, который, кстати, доехал до Берлина. Конечно, это сложная драматическая история, но мы расскажем ее с юмором, ведь даже в тяжелые минуты человек способен шутить.

В конкурсе министерства культуры участвовал фильм по этой истории. Что вы думаете о совпадении сюжетов?

Та картина не получила финансирования. Даже если она будет сниматься, то мы все равно продолжим нашу франшизу об «Артеке». Многие пытаются сесть на этот артековский «поезд», но, по моему мнению, это некорректно. В любом случае именно мы задали этот тренд и запланировали производство еще не одного фильма про детский лагерь. Четвертый АРТЕК расскажет о путешествии в будущее: красный командир из 1925 года становится очевидцем перемещения героев и попадает в 2035 год. Мы постараемся заглянуть в будущее и представить, каким «Артек» будет через десять лет.

А третья БАБА ЯГА о чем будет рассказывать?

Третий фильм, БАБА ЯГА НА КАНИКУЛАХ, расскажет о том, как Баба Яга приезжает на каникулы к героям в наш мир. При этом мы готовим еще три сюрприза про Бабу Ягу и волшебных персонажей в сказочной вселенной, которую мы называем Дивномиром. Мы считаем, что эта концепция будет успешной и интересной зрителю. Собираемся удивлять киноаудиторию франшизами об «Артеке» и Бабе Яге.

В предпрепродакшне находится еще один проект – фильм по библейской истории САМСОН. Сценарий готов. Хотим сделать музыкальный проект для аудитории старше двенадцати лет и представить зрителю совершенно новый фильм. Нам интересно снять в России картину на библейскую тему и затронуть христианскую философию. Рассказать о ветхозаветном герое, источником могущества которого служили его длинные волосы, и о его подвигах, по одному из которых он разорвал пасть льва голыми руками. Осенью планируем приступить к съемкам драмы ВСТАНЬ И ИДИ о дрессировщике Виталии Смолянце, который тоже совершил подвиг: спас двух людей и сам попал в аварию, лишившись ног. Это история о настоящем герое нашего времени.

Фото: кинокомпания «Фреш-Фильм»