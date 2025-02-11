Гевонд Андреасян: «Точно уверены, что фильм “Война и музыка” в дальнейшем обретет большую народную любовь»

Продюсер картины рассказал БК об опыте работы над военным кино

Военная драма ВОЙНА И МУЗЫКА стала для режиссера Сарика Андреасяна и Кинокомпании братьев Андреасян первым опытом в этом жанре. В фильме о трех друзьях-музыкантах на полях сражений Великой Отечественной войны снялись Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Михаил Тарабукин, Лиза Моряк и другие. Продюсер картины Гевонд Андреасян рассказал БК об опыте работы над военным кино и о том, почему релиз проекта произошел за две недели до Дня защитника Отечества.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ВОЙНА И МУЗЫКА? Какие у вас были ожидания перед выходом картины?

По фильму ВОЙНА И МУЗЫКА мы в принципе не делали никаких прогнозов. К этому проекту вообще неприменим бизнес-подход, просто потому что мы считали своим долгом создать это кино и вообще не думали про деньги. Естественно, мы делали его за деньги, но не рассчитывали на их возврат. С 2016 года мы работали над сценарием картины, и каждый год откладывали средства, чтобы в какой-то момент приступить к съемкам. Съемки длились более двух лет только по причине того, что мы постоянно старались распределить ресурсы так, чтобы не навредить компании и бизнесу, потому что этот фильм не про бизнес. Мы были готовы принять любой стартовый результат. Очень верим в «сарафан» и знаем, что картина будет спокойно работать и зрители будут приходить на нее в кино. Точно уверены, что фильм в дальнейшем обретет большую народную любовь. Мне кажется, ВОЙНА И МУЗЫКА привлекает зрителей тем, что проект не похож на другие военные картины. Он рассказан абсолютно с другого ракурса – через творчество, искусство, музыку, через музыкантов, учителей. При этом говорит о самых важных ценностях – о долге, родине, любви к близким. Хотя в отечественном кинематографе очень сложно кого-либо удивить военным фильмом, но повествование данной картины имеет свою свежесть.

Как вы выбирали дату выхода? Релиз, наверное, приурочен к 23 февраля, но в этом году не будет длинного праздничного уикенда в эту дату. Насколько это повредит прокату картины?

Дату выбирал прокатчик картины, компания «Атмосфера кино», и мы доверились экспертизе партнеров. Для себя мы просто решили, что хотим быть первым военным фильмом, приуроченным к 80-летию Победы. В ближайшие недели запланирован выпуск больших проектов, но я считаю, что по аудитории мы точно не соревнуемся – только по росписи. Тем не менее «сарафан» даст картине долгую жизнь. Я как-то верю, что потихоньку она начнет разгоняться. Ко Дню защитника Отечества наш проект будет единственным в прокате военным фильмом, а для усиления эффекта он должен работать до 23 февраля.

Это ваш первый фильм о Великой Отечественной войне. Почему вы решили обратиться к этой теме? Чем вам была важна эта история?

Между собой мы говорим, что это наш первый и последний фильм о Великой Отечественной войне (смеется). Конечно, это шутка, и наша компания будет производить все, что будет в нас отзываться. Уже сейчас мы делаем для KION большой восьмисерийный проект «Солдатская мать» о Великой Отечественной войне. Эта тема настолько глубоко проникла в генетический код, что невозможно одним, двумя или двадцатью пятью фильмами закрыть вопрос. Но именно Сарик больше никогда ничего не будет снимать про войну, потому что этим фильмом он сказал все, что хотел сказать.

Как вы работали над продвижением картины? Было ли в маркетинге задействовано телевидение? Какие еще ресурсы были использованы?

Фильм продолжает рекламироваться на всех телеканалах «Газпром-Медиа Холдинга» и на Первом канале. Также были задействованы трейлеринг и интернет-реклама. Было бы ошибкой бросить проект без рекламы, при этом она была достаточно сдержанной, мы осторожно подходили к тратам на маркетинг, чтобы не понести потери при выпуске. Мы получаем тысячи отзывов и видим, какой прекрасный «сарафан» идет у фильма, поэтому надеюсь, что он будет долго работать. Вижу, что активно организуются коллективные просмотры, и «Пушкинская карта» в этом помогает, и из многих военных учреждений приходят компаниями. Какое-то движение есть, и, думаю, оно будет только развиваться к 23 февраля.

Фото: пресс-служба Кинокомпании братьев Андреасян