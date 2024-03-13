Гевонд Андреасян: «Нам повезло, что перед “Онегиным” в прокат выходили “Мастер и Маргарита”»

Продюсер рассказал БК, как продвижение самого дорогого проекта кинокомпании и почему на главные роли в картине были выбраны взрослые актеры

Продюсер фильма ОНЕГИН Гевонд Андреасян рассказал БК, как проходило продвижение самого дорогого проекта Кинокомпании братьев Андреасян, продемонстрировавшего лучший старт среди релизов студии, какие ключевые черты ленты привлекли зрителей и почему на главные роли в картине Сарика Андреасяна были выбраны взрослые актеры.

Как вы оцениваете стартовый уикенд ОНЕГИНА? Каковы были ваши ожидания и насколько они оправдались?

Мы оцениваем результаты премьерного уикенда фильма как очень хорошие для нас и для нашей карьеры. Картина показала лучший старт среди всех наших проектов, что не может не радовать. Мы четыре года копили деньги с целью сделать кино, о котором мечтали и к которому стремились, и сняли его, поэтому были готовы к любым результатам. У прокатчика имелись определенные эстимейты, и полученные сборы оказались выше этих прогнозов. Мы с «Атмосферой кино» очень довольны стартовыми показателями картины. Хочу выразить особую благодарность кинотеатрам за веру в фильм, за то, что уже в пятницу, после стартового четверга, они стали расширять роспись, давать дополнительные сеансы, стали рекламировать ленту на своих площадках. Я уверен, что фильм будет работать долго.

Чем картина привлекла зрителей, на ваш взгляд?

Картина в первую очередь привлекла зрителей своим масштабом, честностью, гиперуважением к первоисточнику. Мне кажется, аудитория нашей страны вообще не избалована масштабными фильмами, поэтому зритель видит, когда такие картины выходят на большие экраны. И публике сейчас очень приятно и трепетно знать, что экранизируется наша классика. Думаю, в дальнейшем спрос на такое кино будет только расти. Вообще старт ОНЕГИНА и МАСТЕРА МАРГАРИТЫ открывает новые возможности для экранизации серьезных классических романов. Раньше у продюсеров был страх по поводу киноадаптаций книг. Нам все вокруг внушали, что это никому не нужно и никто это не будет смотреть, а оказалось, что нужно.

Первое, что вызывает бурную реакцию зрителей – возраст главных героев. Актеры, исполнившие ведущие роли, чуть ли не в два раза старше персонажей Пушкина. Почему вы решили пригласить таких взрослых актеров, особенно учитывая, что экранизация старается бережно следовать роману? Ожидали ли подобной реакции аудитории на кастинг?

Мы счастливы, что самой большой проблемой фильма, по мнению критиков, в итоге оказался возраст героев. Пусть все проблемы во всех фильмах будут такими незначительными. Этот вопрос подняли критики, и они же в нем захлебнулись. И слава богу, пусть ругают именно за это, потому что это никак не делает фильм хуже. После того, как зритель посмотрел картину, эта проблема исчезла. На данный момент у публики абсо- лютно не вызывает вопросов кастинг. Мы изучаем «сарафан» проекта: 90 процентов посмотревших говорят, что это лучший Онегин, это лучшая Татьяна, это лучший Ленский, это лучшая Ольга.

Сарику было неинтересно снимать кино про подростков. Сегодня ровесники героев романа считаются совсем молодыми людьми, а в те времена к своим 18-ти, 20-ти, а тем более – 27-ми годам они проживали совсем другую жизнь, проходили различные тяготы, войны, и в 40 лет уже считались стариками, как мы видим по классическим романам. По мнению Сарика, он не нашел бы подростков, способных сыграть теми глазами, которыми играет Виктор Добронравов. Поэтому это вопрос художественного видения режиссера и стоявших перед ним и актерами задач, и я считаю, что они выполнены на сто процентов.

Сарик Андреасян говорил о том, что даже до начала съемок был уверен, что фильм нужно выпустить 7 марта. Почему была важна именно эта дата?

Действительно, задолго до начала съемок единственным условием при выборе прокатчика была гарантия того, что фильм выйдет 7 марта. Нам казалось, что это необходимая дата для выхода ОНЕГИНА. «Атмосфера кино» поверила в проект и была согласна с нами. Результаты первого уикенда подтвердили, что это было правильное и лучшее решение.

Как вы думаете, насколько на интерес зрителей к ОНЕГИНУ как на еще одну экранизацию отечественной классики повлиял успех МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ?

Нам повезло, что перед ОНЕГИНЫМ в прокат выходили МАСТЕР И МАРГАРИТА. Несмотря на скандалы и связанные с фильмом нюансы, сама по себе картина хорошая. И это очень помогло нам. Многие зрители с благодарностью пишут о том, что получили за два месяца две отличные экранизации нашей классики. МАСТЕР И МАРГАРИТА подогрели интерес к ОНЕГИНУ и дали веру зрителю в то, что российский кинематограф способен на создание качественного кино. Зритель поверил и пришел на ОНЕГИНА, не расстроился и не разочаровался. Слава богу, обе картины не подвели.

Расскажите, пожалуйста, как проходила промокампания. Какие инструменты вы использовали? На какие ресурсы делали акценты при продвижении?

В плане промокампании надо отдать должное Николаю Борункову и Вадиму Иванову. Несмотря на наш с Сариком большой опыт в маркетинге и выпуске картин, здесь мы объединили усилия под контролем команды «Атмосферы кино». Это их заслуга, мы всего лишь слегка корректировали какие-то нюансы. Очень круто в унисон чувствовать, что нужно зрителю, поэтому все промоматериалы были сделаны совместно. В продвижении картины были задействованы все телеканалы, кроме Первого канала, который по какой-то причине не захотел продать нам рекламные слоты. Ну, здоровья им. Я благодарен всем остальным каналам за поддержку, за то, что разместили ролики, предоставили лучшее рекламное время.

Что вы считаете самым удачным в маркетинге фильма?

Самым удачным я считаю сам фильм и сам бренд «Евгения Онегина», потому что Онегин – это наше все. Мне кажется, ни в одном маркетинговом решении мы не обманывали зрителя. Мы честно показывали все то, что будет в кино. Честность вообще была привилегией данной рекламной кампании.

Как вы оцениваете «сарафан» картины? На какие итоговые сборы рассчитываете?

Сегодня очень мало инструментов для проверки «сарафана». Благодаря соцсетям можно понять, как зрители реагируют на картину. Я все дни пробивал фильм через «ВКонтакте» и начитался, наверное, тысяч десять отзывов. Сарика и актеров активно отмечают в «Инстаграме»*. На наш взгляд, «сарафан» ОНЕГИНА на 90 процентов не просто позитивный, а наипрекраснейший. Вначале мы слегка получили удар от кинокритиков, но он быстро отошел на второй план. Киноаудиторию в 800 тысяч человек уже ни в чем не переубедить, они рекомендуют картину своим друзьям и дальше несут «сарафан» в массы, поэтому мы верим в очень долгий прокат.

Действительно ли бюджет картины составил 500 миллионов рублей? Почему вы не участвовали с фильмом в конкурсе Фонда кино?

Бюджет в 500 миллионов, который озвучивал Сарик, включает в себя стоимость производства и маркетинга. Мы подавали заявку на участие в конкурсе Фонда кино, но, видимо, сценарную рабочую группу не устроил Пушкин в оригинале, поэтому у меня нет вопросов к руководству фонда: не захотели – не выделили финансирование. Самое важное, что мы хотим и мы делаем. Видимо, у Фонда кино есть более важные фильмы и более талантливые продюсеры. В последний раз мы получали средства фонда в 2016 году, то есть уже восемь лет нам не выделяют государственных денег. Важно, что мы продолжаем работать и реализовывать свои мечты.

На каком этапе производства сейчас находится еще одна экранизация произведения Пушкина, над которой вы работаете, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ?

В этом году мы приступим к съемкам двух экранизаций – фильмов СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ и ДЯДЯ ФЕДОР, ПЕС И КОТ по книге Эдуарда Успенского. Сейчас идет подготовительная работа по обоим проектам – разрабатываются животные, компьютерная графика, строятся декорации. Могу сказать, что СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ будет более масштабной картиной, чем ОНЕГИН. В целом в этом году мы собираемся выпустить пять фильмов, поэтому еще порадуем кинотеатры и индустрию.

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Фото: пресс-служба КБА