Гевонд Андреасян: «“Новогодняя битва” оказалась нервной и конкурентной»

Продюсер сказки «Домовенок Кузя» обсудил с БК итоги праздничного проката проекта

Сборы семейной сказки ДОМОВЕНОК КУЗЯ Кинокомпании братьев Андреасян приближаются к миллиардной отметке. Фильм уже стал самым кассовым проектом продюсеров, обогнав ОНЕГИНА. По итогам новогодних каникул картина заняла четвертое место. Продюсер фильма Гевонд Андреасян обсудил с БК итоги праздничного проката проекта и рассказал, благодаря чему сказке удалось выделиться на фоне многочисленных семейных релизов.

Поздравляем вас с новогодними результатами ДОМОВЕНКА КУЗИ! Фильм стал самым кассовым проектом Кинокомпании братьев Андреасян, и ожидания по картине у вас были высокими. Насколько полученные результаты в итоге им соответствуют, так как вы сравнивали проект с ЧЕБУРАШКОЙ?

Прежде всего хочется поздравить всех с Новым годом и Рождеством, а также поблагодарить кинотеатры за то, что поверили в ДОМОВЕНКА КУЗЮ и дали фильму возможность работать, а в дальнейшем на праздниках расширяли его роспись. Что касается наших ожиданий, то, честно говоря, данный проект прибылен для нас в любом случае. Нам было важно, чтобы КУЗЯ стал самым кассовым фильмом нашей компании и мы вошли бы в клуб «миллиардеров». Поэтому сборы «миллиард плюс один рубль» уже сделают нас счастливыми. Со сборами ЧЕБУРАШКИ никто не может сейчас себя сравнивать, что подтвердил нынешний Новый год. Мы всего-навсего давали кинотеатрам понять, что наш фильм станет первым live-экшном после выхода картины Дмитрия Дьяченко. До популярности и массовости ЧЕБУРАШКИ КУЗЕ есть куда расти, и мы над этим работаем. «Сарафан» первой части обнадеживает, и в принципе на Новый год наш фильм был единственным из сказочных, кто держался стабильно, поэтому я думаю, что его прокат складывается прекрасно. В дальнейшем мы будем только расширять и развивать франшизу о Кузе.

В этом году практически все проекты «новогодней битвы» были рассчитаны на семейную аудиторию. Чем тут выделялся КУЗЯ?

Нет ничего удивительного в том, что все фильмы были рассчитаны на семейную аудиторию, так как 90 процентов публики на Новый год в принципе составляют семьи. Другой вопрос, что, может быть, было слишком много семейных проектов, но, как говорится, никто никому ничего не может запретить. КУЗЯ выделялся тем, что он вышел на две недели раньше и успел создать себе определенный «сарафан». Мы верили в положительную реакцию зрителей и выпустили картину заранее, чтобы создать вокруг нее позитивный вайб. С 1 по 8 января КУЗЯ работал ровно и даже с приростом. Когда сборы остальных картин сокращались на 10–20 процентов, наш фильм показывал прирост в 2-3 процента.

В этом году сборы на новогодних каникулах оказались рекордными, а вот посещаемость была ниже, чем в прошлом году. Чем вы это объясняете? Как это можно было бы исправить?

Рекордные сборы очевидно достигнуты повышением цены билета. Но все эти рекорды коснулись КУЗИ чуть меньше, потому что до Нового года фильм был показан по старым ценам, поэтому только полкассы проекта получилось по завышенной цене. Суть не в этом, благосостояние народа падает, растет инфляция, экономическая ситуация в стране складывается достаточно напряженная. Посмотрите, что происходит с курсом валюты и автоматически – с настроением, с осторожностью людей, так как цены растут быстрее, чем зарплата. Люди стали очень тревожными, а их настроение сильно влияет на кассовые сборы и посещаемость. Поэтому я как-то не удивляюсь, что посещаемость сокращается. Наоборот, я считаю, слава богу, что мы хотя бы так держимся, потому что экономическое состояние страны хуже, чем вот этот недобор в новогодние каникулы по сравнению с какими-то прошлыми годами. Хотелось бы, чтобы в стране наступила стабильность в экономике.

Вы говорили о том, что у КУЗИ была самая масштабная рекламная кампания среди ваших проектов. Как вы продвигали фильм на праздниках? Возникали ли тут какие-то проблемы с недостатком рекламных слотов из-за присутствия двух блокбастеров в прокате – ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА и ФИНИСТА?

Да, рекламная кампания КУЗИ действительно является самой дорогой для нас после ОНЕГИНА. Продвижение фильма должно было закончиться 31 декабря, но мы приняли решение продлить рекламу до конца новогодних праздников на всех телеканалах и в интернете. Когда фильм идет, нормально продолжить промокампанию, чтобы дальше собирать деньги. Я считают это правильным решением. Спасибо за это прокатчику фильма «Атмосфере кино». Ребята держали руку на пульсе, и не возникло никаких нехваток. Как раз до 31 декабря было сложно рекламироваться и подбирать правильные временные слоты, потому что в этот период был перегруз, а на новогодних праздниках доступных слотов стало намного больше.

Какие в целом вы сделали для себя выводы по итогам участия в «новогодней битве»?

По итогам «новогодней битвы» могу сказать, что мы все сделали правильно как в отношении ДОМОВЕНКА КУЗИ, так и по фильму ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ. В первую очередь мы верно подобрали новогодний период для проката. ТВЕРЬ до сих пор неплохо работает на контрпрограммировании и будет еще работать, потому что с 9 января роспись фильма расширится и его покажут те кинотеатры, которые не могли этого сделать на праздниках. Проект будет спокойно собирать до 23 января, когда появятся другие большие новинки. А вот ДОМОВЕНОК КУЗЯ сможет работать до выхода следующей МАНЮНИ.

Какие у вас ожидания от наступившего года?

Каких-то особенных ожиданий нет. Я абсолютно уверен, что качество кинопродукции в стране растет, все движется в своем русле, а фильмы с не тем качеством потихоньку сойдут на нет.

Есть ли какие-то моменты в производстве или в итоговом результате первого ДОМОВЕНКА КУЗИ, которые не хотелось бы повторить в продолжениях?

Мы понимали это с самого начала, но, выпустив ДОМОВЕНКА КУЗЮ, получили подтверждение, что в отличие от Чебурашки Кузя ассоциируется с мультфильмом. Все-таки фильм рассчитан на поход с детьми, взрослые не приходят на него сами по себе. Мы пришли к выводу, что во второй и третьей частях немного попробуем поработать и для взрослого зрителя, при этом не потеряв основную аудиторию – семьи с детьми. Просто хочется сделать так, чтобы на картину могли прийти разные сегменты публики.

Романтическая комедия ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ заняла шестое место по итогам «новогодней битвы», показав лучший результат среди ваших ромкомов. Что вы думаете о прокате картины? Насколько на ее успех повлияло название, как вы считаете?

В принципе, мы довольны прокатом фильма. Было три варианта развития событий, мы пошли по второму, так скажем, хорошему пути. Надо признаться, что ЕЛКИ стали сюрпризом этого Нового года – не только для нас, но и для всей индустрии. Поздравляю коллег, они молодцы. Увидев, как работают ЕЛКИ, мы поняли, что на большее уже не можем претендовать.

У ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ достаточно стебное, провокационное название, которое не имеет никакого отношения к турецкому сериалу, но при этом уже гуляет в народе. Уверяю, что можно назвать фильм САНТА-БАРБАРА – и это тоже будет провоцировать аудиторию, но более взрослую. А это название задевает молодых зрителей, которые сейчас смотрят, обсуждают, любят или ругают сериал. Я считаю, этот провокационный маркетинговый ход помог фильму. Не могу сказать, что сильно, но эта часть маркетинга точно внесла определенную лепту в успех.

В целом хочется сказать, что «новогодняя битва» оказалась достаточно нервной, и это заслуживает отдельной похвалы. Я считаю, что именно так должно быть: между фильмами должна существовать конкуренция и все должны стараться. Только так может расти качество продукции. Этот Новый год стал для нас маленькой репетицией перед выходом ПРОСТОКВАШИНО в следующей «новогодней битве», потому что это абсолютно другого масштаба и абсолютно другого уровня кино, которое еще даст о себе знать.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»