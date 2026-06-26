Эльза Антонова: «Интерес кинематографистов из западных стран к российскому контенту подтверждает, что культура вне политики»

Генеральный директор РОСКИНО рассказала о текущем положении дел в экспорте российского контента

С 20 по 23 июня в Китае прошел Международный Кинорынок Shanghai International Film & TV Market, одно из главных отраслевых мероприятий для экспорта российского контента на данный момент. Отечественные проекты были представлены под общим брендом РОСКИНО Russian Content Worldwide. В то же время на недавно завершившемся Кинорынке в Каннах российские компании принимали участие не в рамках зонтичного стенда, а самостоятельно, но тоже с поддержкой РОСКИНО. С 2024 года организация запустила с помощью Фонда кино новый формат финансирования – возмещение или обеспечение части затрат отечественных компаний на самостоятельное участие в Кинорынках. О наиболее востребованных в Азии проектах и о текущем положении дел в экспорте российского контента БК Медиа рассказала генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Какие компании были представлены в рамках стенда Russian Content Worldwide и какие картины были заявлены?

Национальный стенд Russian Content Worldwide, который организует РОСКИНО, объединил пятнадцать российских производителей и дистрибьюторов контента, они представили более 130 фильмов. В числе участников такие компании, как «Централ Партнершип Сейлз Хаус», «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», «Союзмультфильм», «Рэд Темп Медиа», ЦТВ, «Стар Медиа Дистрибьюшн», «ЭС Сейлз Хаус», Продюсерский центр ФПРК, «Атмосфера Кино Евразия», «Пан-Атлантик Студио», Кинокомпания ТЕМП, «Берг Саунд», «Триумф», «Арна Медиа» и «Пиманов и партнеры».

Отдельно хочу отметить, что с этого года фильмы, которые не смогли быть представлены лично сотрудниками компаний ввиду ограниченного количества мест на стенде, были презентованы отдельно представителем РОСКИНО. Это очень важный момент, который делает доступным выход на международный рынок для всех наших кинопроизводителей.

На национальном стенде были представлены отражающие всю палитру жанрового многообразия хиты кинопроката – ЧЕБУРАШКА 2, БУРАТИНО, КРАСНЫЙ ШЕЛК, КРАКЕН, ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ, В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ЛИТВЯК, ПРОПАСТЬ, АНГЕЛЫ ЛАДОГИ… Перечислять можно долго. Конечно, в перечень фильмов вошли и ожидаемые премьеры, еще не вышедшие на большой экран – КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО, МАЛЫШ-КАРАТИСТ и многие другие. С гордостью отмечу, что нам есть что показывать и продавать.

Насколько важен для экспорта российского контента Кинорынок в Шанхае?

Не первый год Китай занимает лидирующие позиции в рейтинге основных рынков для российского контента. А Шанхайский Кинорынок – один из крупнейших в регионе, и мы принимаем в нем участие не в первый раз. И подводя итоги прошлых лет, можно смело сказать, что SIFF – одно из ключевых международных B2B-мероприятий для российского кинопроизводителя.

Спустя несколько лет попыток наладить взаимодействие с Китаем и по продаже контента, и по созданию совместных проектов, каким образом возможно было бы преодолевать возникающие сложности, как вы думаете?

Главными препятствиями для распространения нашего кино в Китае, как традиционно считается, являются квоты на показ зарубежных фильмов и наличие цензуры. Также в Поднебесной производится большое количество собственного локального контента, крайне востребованного китайским зрителем.

Но буквально на днях мы проводили делегацию из десяти ведущих кинематографистов Китая, которые принимали участие в нашем фестивале китайского кино и больше недели представляли свои картины в крупнейших городах страны – Москве, Екатеринбурге, Владивостоке. Именно такой опыт близкого, уже, не побоюсь этого слова, теплого дружеского общения приводит нас к пониманию реальных сложностей. И это не квоты, которые, кстати, со слов коллег, уже не действуют около десяти лет.

Китайцы очень любят свой локальный контент и смотрят максимально приближенные к нему фильмы. Именно разные жанровые предпочтения, технологические особенности съемок, актерская игра, сюжеты – то, что усложняет процесс более активного продвижения российских картин на большой экран в Китае. Вместе с тем нашим кинопроизводителям удается успешно преодолевать данный барьер. Во-первых, создание новых копродукционных проектов, получающих статус национального фильма в обеих странах, дает гарантию выхода релизов в широкий прокат как в России, так и в Китае. И наш первый успешный опыт – российско-китайский детектив Национальной Медиа Группы КРАСНЫЙ ШЕЛК. Лента вышла в прокат осенью 2025 года и стала лидером по сборам за рубежом среди отечественных картин. Сейчас совместно с китайской стороной ведется работа над созданием продолжения КРАСНОГО ШЕЛКА – шпионского экшна ЧЕРНЫЙ ШЕЛК. Также «Газпром-Медиа Холдинг» активно сотрудничает с китайскими партнерами: ведется работа по российско-китайскому проекту СОЮЗНИКИ.

Во-вторых, крайне важную роль играют регулярный профессиональный диалог, культурная адаптация контента и выстраивание доверия между участниками рынка, поскольку именно доверие часто становится основой успешного сотрудничества в долгосрочной перспективе.

Какие проекты наиболее востребованы у байеров в Азии?

Ни для кого не секрет, что в первую очередь это анимация. Российская мультипликация обладает уникальным, универсальным языком, средства выразительности которого, такие как яркие персонажи, юмор, интригующие сюжеты и визуальная красота, понятны в любом уголке мира. Также большим успехом пользуются фильмы для детской и семейной аудитории.

Китайский зритель очень любит фантастику, экшн. Пока таких картин у нас не так много, это крайне сложный жанр. Но мы гордимся нашим отечественным фэнтези. Думаю, КРАКЕН не оставит никого равнодушным.

Какие Кинорынки в целом сейчас стали основными для российского контента?

Основными для российского контента сейчас являются Кинорынки Азии и Ближнего Востока. В этом году мы планируем организовать крупнейшие стенды от нашей страны не только в Шанхае, но и в Японии, Индии, ОАЭ, Вьетнаме и Саудовской Аравии. Отмечу, что кинематограф последней страны только начинает свое развитие, и наши партнеры очень заинтересованы в сотрудничестве с нами. В честь столетия дипломатических отношений между Российской Федерации и Саудовской Аравией мы планируем и принять участие в фестивале Red Sea, уже известном во всем мире, и презентовать наши фильмы на Кинорынке. Уверена, данное взаимодействие принесет свои плоды.

Отмечу, что культура вне политики. И подтверждение этому – интерес кинематографистов из западных стран к российскому контенту, который действительно достиг высокого международного уровня. Мы и сегодня стараемся поддерживать наши компании с целью продвижения их контента на Запад.

Способствует ли экспорту российского контента то, что наше кинопроизводство сфокусировалось на сказочных и семейных проектах?

Безусловно. Такие семейные и сказочные фильмы, как ЧЕБУРАШКА, БУРАТИНО, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА проданы во многие страны мира. Последний продан более чем в восемьдесят стран. Это колоссальная цифра. При этом и другие жанры (военные ленты, экшны, анимация) также пользуются большим спросом за рубежом.

Насколько востребованы за рубежом российские сериалы – телевизионные и платформенные? Предлагают ли их компании в целом?

В числе представленного на национальных стендах контента компании активно презентуют и многосерийные проекты, предназначенные как для телевизионных показов, так и для цифровых платформ, и в первую очередь это анимационные сериалы. Мы видим востребованность такого контента среди зарубежных закупщиков. В последние несколько лет производство сериалов сделало огромный прорыв.

Анимация видится как главный продукт для экспорта сегодня – в 2025 году семь из десяти самых успешных за рубежом проектов были мультфильмами. Но российские кинопроизводители снимают мало анимации. Как вы думаете, почему?

Создание анимации – сложный, долгий, трудоемкий и затратный процесс. Цикл производства занимает несколько лет. В последние годы российские анимационные студии активно наращивают производственные мощности, появляется отечественное программное обеспечение, необходимое для производства. Таким образом, это приводит к увеличению количества мультипликационных проектов. «Союзмультфильм», ведущая анимационная киностудия нашей страны, сейчас находится в периоде своего расцвета. Уверена, что в ближайшее время мы увидим много новых анимационных релизов.

РОСКИНО активно проводит фестивали и Недели российского кино в разных странах, некоммерческие показы в российских загранучреждениях. Насколько востребованы такие показы у аудитории? Удается ли формировать интерес зарубежных зрителей к российскому кино?

Фестивали, Недели российского кино и специальные показы собирают полные залы практически в каждой стране – зрители всегда с удовольствием смотрят лучшие отечественные фильмы. Мы никогда не показываем «что попало». Программы тщательно прорабатываются специальными отборщиками РОСКИНО с учетом зрительских предпочтений в каждом регионе.

Такие киномероприятия позволяют знакомить иностранную аудиторию с современным российским кинематографом. Регулярное присутствие отечественного кино на зарубежных площадках повышает узнаваемость российских проектов и их авторов, создает основу для дальнейшего культурного обмена и сотрудничества.

Согласны ли вы с мнением, что российский контент не всегда грамотно адаптируется к внешним рынкам и не учитывает их специфику?

Бывают примеры, когда содержание фильма полностью соответствует российскому рынку, но в полной мере не соотносится с менталитетом и законодательством других стран, например, арабских. В этом случае создатели могут «пересобрать» картину и адаптировать визуальные материалы, ориентируясь на конкретную территорию. При этом иногда авторы не делают этого в силу ряда обстоятельств, что усложняет выход проекта на данный рынок. Но я отмечу, что это касается не только российского контента. Данный тезис применим абсолютно ко всем крупным киноиндустриям сегодня, потому что практически везде в центр кинематографических предпочтений встает свое национальное кино.

При этом у некоторых компаний есть сделки по продажам проектов в Европу и Северную Америку. От чего зависит возможность продавать контент в эти страны?

В первую очередь сделки зависят от качества контента, а также от профессионализма специалиста по продажам, который хорошо знаком с особенностями дистрибуции в различных регионах, у которого есть собственная наработанная база контактов. Не менее важным является и грамотное позиционирование проекта, умение презентовать продукт и наличие качественных локализованных материалов (трейлеров, полиграфической продукции и прочего).

Предпринимаете ли вы какие-то шаги для того, чтобы стенд РОСКИНО мог вернуться на самые главные Кинорынки? Что вы подразумеваете под главными Кинорынками?

Главные Кинорынки для нашей страны я обозначила. Касательно Кинорынков западных государств – в силу всем известных обстоятельств последних лет российским компаниям был ограничен доступ к участию там. При этом многие из них выражают заинтересованность в возобновлении сотрудничества с российской стороной, и мы оказываем всяческое содействие в этом направлении. Более того, совсем скоро мы анонсируем крупнейшее индустриальное мероприятие с участием зарубежных байеров, в том числе и из стран Запада, которое, я уверена, заложит прочный фундамент бизнес-диалогу отечественных и западных кинопроизводителей и дистрибьюторов.

Фото: пресс-служба РОСКИНО