Петр Ануров: «Кампания такого масштаба работает именно в своем многообразии, в разных средах, в разных акциях»

Генеральный продюсер «Битвы моторов» поделился некоторыми подробностями того, как выстраивалась текущая рекламная кампания

Приключенческий экшн БИТВА МОТОРОВ в первый же день проката «дал по газам» и по итогу стартовых выходных освоил 283 млн рублей (519,7 тысячи зрителей) при средней заполняемости в 18 человек на сеанс. Таким образом фильм с Иваном Янковским и Юрой Борисовым в главных ролях с заметным отрывом от второго места стал лидером уикенда. Этому успеху, безусловно, способствовала массивная и долгоиграющая рекламная кампания, которая стартовала еще весной 2025 года, когда съемочные автомобили засветились сначала на выставке ретро-каров, а потом и на первом этапе Российской серии гонок на выносливость. Позже к мероприятиям присоединились ведущие актеры, которые в прямом смысле вышли в народ. Подобный прием компания «Кинослово» совместно с «Централ Партнершип» уже использовала при продвижении музыкальной картины ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, но БИТВА МОТОРОВ определенно расширила его возможности. Активное продвижение, как рассказал генеральный продюсер ленты Петр Ануров, будет продолжаться еще не одну неделю и не раз удивит зрителей. Также он поделился некоторыми подробностями того, как выстраивалась текущая кампания.

Поздравляем вас с успешным стартом фильма БИТВА МОТОРОВ! Насколько заработанные 283 миллиона рублей соответствуют вашим эстимейтам?

В целом мы удовлетворены результатом. Немного недотянули до красивой цифры в 300 миллионов, но это могло бы иметь скорее символическое значение. А так мы все довольны стартом, особенно принимая во внимание то, что выходили не в праздничный и не в каникулярный уикенд. Внушительная цифра, и мы с оптимизмом смотрим вперед: прокат только начался. Спасибо всему департаменту кинопроката «Централ Партнершип» во главе с Павлом Верещагиным за отличную роспись!

У БИТВЫ МОТОРОВ одна из самых запоминающихся рекламных кампаний последних лет. Вы закладывали ее сразу, на стадии съемок, или все эти невероятные костюмированные и гоночно-выставочные активности начались уже после съемок, когда стало понятно, какое кино получилось?

Мы начали работать над рекламной кампанией еще во время съемок фильма. Готовили основные материалы, придумали невероятную съемку с артистами на площадке. Прорабатывали мероприятия для участия на год вперед. Один из продюсеров картины увлекается гонками, он очень помог с планированием активностей, нацеленных именно на любителей автоспорта. От чего-то пришлось отказаться, но в процессе, по мере того, как про фильм узнавало все больше людей, появлялись какие-то новые идеи и инициативы.

Картина обладает сразу несколькими козырями, которые можно использовать при продвижении. На что в первую очередь делалась ставка в построении рекламной кампании: актеры, сеттинг, реальные события, которые легли в основу сценария, или что-то еще?

В первую очередь мы делали ставку на великолепный дуэт артистов Ивана Янковского и Юры Борисова, которые до этого никогда не снимались вместе. Во-вторых, безусловно, делали акцент на историю: фильм посвящен невероятной гонке, невероятному историческому событию. Мы сразу определили для себя, что главные герои картины – автомобили и актерский дуэт, и далее сформировали ключевую коммуникацию, которую уже встраивали в самые разные активности.

Если говорить о конкретных шагах, какая из допрокатных акций, на ваш взгляд, сработала наиболее эффективно на привлечение зрителей в кинотеатры: участие в разнообразных выставках и ралли/такси, за рулем которых сидели исполнители главных ролей, необычные видео, приглашающие в кино, или что-то другое?

Вы знаете, я не вижу смысла разбирать, какие из акций были более эффективны, потому что кампания такого масштаба работает именно в своем многообразии, в разных средах, в разных акциях. Гораздо важнее отметить людей, которые вложились в эту кампанию креативно и страстно, и только благодаря этому можно говорить о том, что удалась одна из выдающихся рекламных кампаний в истории российского кино. Это прежде всего Юлия Калиновская и весь департамент маркетинга и пиара «Централ Партнершип». И, конечно, все это начиналось под руководством Вадима Верещагина, возглавлявшего ЦПШ в тот момент. Огромная благодарность Александру Жарову, Тине Канделаки и всей ее команде, которые дали огромную медийную и креативную поддержку нашему фильму. Наши артисты Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева отдали очень много времени и сил этой кампании. И, конечно, вся команда фильма, продюсеры, режиссер страстно и бескомпромиссно участвовали в кампании. Спасибо всем за это!

БИТВА МОТОРОВ стала лидером по стартовым показателям в своем жанре приключений в историческом сеттинге. СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ заработали 92 миллиона рублей на старте, КРАСНЫЙ ШЕЛК – 196 миллионов, ЛЕВША – 128 миллионов, ВОЛЧОК – 155 миллионов. Что, по-вашему, выгодно отличает картину от всех упомянутых референсов и что помогло ей перескочить все эти планки: удачная дата, рекламная кампания, сюжет или что-то другое?

Стоит напомнить, что СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ вышли в прокат в разгар ковида, когда существовало ограничение 25-процентной заполняемости залов в кинотеатрах. В БИТВУ МОТОРОВ мы старались вложить все, что необходимо для привлечения интереса зрителя. Это и актерский состав, и мощный визуал, и невероятный экшн, и сильная рекламная кампания. Наверное, все вместе это и дало результат на первом уикенде. Посмотрим, что произойдет дальше с картиной. Мы верим в то, что она будет очень хорошо работать и дальше.

По-вашему, получила ли БИТВА МОТОРОВ буст внимания за счет новостей о том, что Юра Борисов будет выдвигаться на «Оскар»?

Не думаю, что последние новости про Юру Борисова как-то отразились на сборах. Дело в том, что Юра еще со времен «Оскара», АНОРЫ и выхода в прокат фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА – суперзвезда российского кино. А их тандем с Янковским был максимально раскручен нашей кампанией.

Будет ли продолжаться рекламная кампания на второй неделе проката, и если да, то запланированы ли новые необычные акции?

Да, конечно, мы изначально планировали кампанию не на один, не на два, не на три и даже не на четыре уикенда, поэтому у нас намечено огромное количество разных активностей, сюрпризов. Мы их никогда не раскрываем заранее, но могу всех заверить в том, что и холдинг ГПМ РТВ, и ЦПШ, и продюсеры будут делать все возможное, чтобы картина держалась в медийном поле очень активно.

БИТВА МОТОРОВ получила рейтинг 12+. Вы позиционируете это кино как фильм для всей семьи или все же оно больше отвечает на запрос взрослой аудитории показывать в кинотеатрах не только сказки? Кто ваша основная публика, как показал уикенд?

Мы абсолютно уверены в том, что 12+ – это очень правильный рейтинг для картины. Мы даже поставили бы 10+, если бы была такая возможность. Огромное количество детей, которые посмотрели фильм, остались в восторге от него. Мы получаем очень хороший отклик от подростков, от детей младшего возраста. И рекомендуем идти на картину честно, открыто, всей семьей. Очень гордимся тем, что нам удалось сделать проект для максимально широкой аудитории.

Как вы оцениваете реакцию зрителей на картину?

Мы очень довольны реакцией и оценками зрителей. На «Кинопоиске» оценка картины не падает ниже 8.1, это очень высокий показатель. Мы получаем искренние сообщения от людей со всей страны. Верим в то, что фильм сформировал отличный «сарафан».

Фото: пресс-служба «Централ Партнершип»