Тимур Асадов: «Основное направление для Bazelevs сегодня – фильмы-праздники и фильмы-события»

Генеральный директор Baselevs рассказал о создании праздничного альманаха «Тюльпаны», а также о планах на будущее

5 марта в прокат вышел праздничный альманах ТЮЛЬПАНЫ, самими создателями называемый «весенними ЕЛКАМИ». Структура проекта производства Baselevs осталась неизменной: один и тот же день, который вся страна празднует в едином порыве и схожих традициях, в разных городах страны разные герои проживают по-своему. Генеральный директор кинокомпании Тимур Асадов рассказал, почему фильм о весеннем празднике появился только сейчас, о новых партнерах и работе в регионах, о вдохновляющем влиянии бухгалтеров, планах на будущее и о своем сходстве с Гошей Куценко.

Поздравляем вас со стартом ТЮЛЬПАНОВ в прокате. Сейчас кажется, что идея этого проекта лежала на поверхности. Однако почему первый фильм появился только сейчас, двенадцать ЕЛОК спустя? Что препятствовало его созданию раньше или что подтолкнуло выпустить именно сейчас?

Пришло время создать ТЮЛЬПАНЫ, и все сложилось. На самом деле только относительно недавно мы с коллегами стали обсуждать, что раз у нас все замечательно получается в Новый год, почему бы не обратить внимание на другие праздники. В России очень много праздников, которые все любят и ждут: Новый год остается самым большим – это время чудес, а 8 Марта – второй самый важный. Потому что, говорю от лица всех мужчин, все держится на прекрасных дамах. Много лет мы работали над ЕЛКАМИ одной командой, с которой время пролетало быстро: написать, произвести, расписать, выпустить, собрать средства – и вот уже следующий Новый год. Но вот на творческом пути нам повстречалась кинокомпания Red Pepper, с которой мы объединились семьями, если так можно выразиться, и благодаря этому приняли совместное решение запустить и развивать еще и весеннюю историю. Я надеюсь, что в ближайшие дни релиз получит хороший «сарафан» и хорошие отзывы. Верю, что ТЮЛЬПАНЫ станут достойным проектом в нашей фильмографии. После премьеры у картины потрясающие отзывы, это тот фильм, который оказался нужен именно сейчас.

Хай-концепт фильма кажется понятным. Вы позиционируете это как весенние ЕЛКИ. А в чем, кроме растений, важное отличие этого проекта от новогоднего?

ТЮЛЬПАНЫ получились более нежными, более женственными. Конечно, как продюсеру мне хочется сказать, что фильм рассчитан на широкую публику, но крен в женскую аудиторию очевиден. Это некое поздравление не только с 8 Марта, но и с наступлением весны. Сейчас за окно посмотришь – и хочется ускорить это наступление: дарить цветы, радость и получать от этого большое удовольствие. Во время работы мы пытались нащупать, понять, что такое 8 Марта, потому что Новый год – это общие традиции для всех, а 8 Марта больше личный праздник, в каждой семье он отмечается по-разному. Принцип построения фильма остался такой же: один день, много разных городов, звездный состав, и юмор, и слезы, и любовь, и дружба. Главным в первой части, как мы надеемся, франшизы было показать, каким разным этот день бывает для каждого. У него много определений – и день любви, и день весны, и день независимости женщин, и день мамы. И мы постарались, чтобы каждая история была про один из этих аспектов.

Первый фильм будущей франшизы всегда должен «выстреливать». Как вы его продумывали, какие именно истории хотите рассказать в первом сборнике? Может, какие-то отложили на потом?

Важно было сделать картину, интересную разным аудиториям. В фильме есть подростковая история любви с Сашей Бабаскиной и Ярославом Могильниковым, есть история с Юлией Топольницкой про независимую женщину, для которой работа важнее, чем личная жизнь, есть история Вари Щербаковой о кризисе 30-летних и есть история с Еленой Яковлевой и Алексеем Серебряковым о том, что ничего не потеряно ни в каком возрасте. Есть и замечательная история для мужчин с Гошей Куценко. Говорят, что писали ее с меня: как я пытаюсь успеть поздравить всех с 8 Марта и купить всем букеты – и близким, и женщинам, с которыми работаю. В целом мы старались, чтобы сюжеты не повторялись, затрагивали бы разные аспекты праздника и вместе составляли общую картину.

Новый год – праздник семейный, поэтому понятно, что ЕЛКИ будут смотреть все зрители. 8 Марта – женский день. Какие темы звучат в фильме, чтобы стать своего рода подарком для женской аудитории, а какие ходы использованы, чтобы это кино посмотрели и мужчины тоже?

Сюжетная линия с Гошей Куценко, конечно, наиболее ориентирована на мужскую аудиторию и наиболее комедийная. Но и в остальных новеллах есть немало смешных моментов, а юмор – универсальный язык. Также мы надеемся, что 8 Марта и в целом начало весны – это тот период, когда и мужчины наполняются любовью, романтикой, хотят почувствовать ее с экрана, готовы сходить с любимой в кинотеатр. А ТЮЛЬПАНЫ – идеальное кино для свиданий. Одинокие мужчины, наверное, не дойдут до кинотеатра, но кто пойдет со своими любимыми, то поцелуи в конце им обеспечены.

Есть ли у вас актеры-талисманы всей этой «ботанической» вселенной? А кого вы только открываете для зрителя и для себя, возможно? (Мы заметили в фильме участниц «Женского стендапа», например.)

Вообще найти актера, который не снимался бы в ЕЛКАХ, практически невозможно. Поэтому, конечно, есть переходящие герои. Гоша Куценко – наш главный талисман из ЕЛОК. Его персонаж в ТЮЛЬПАНАХ похож на «елочного», хотя это не буквально тот же самый герой, там другая семья и другие обстоятельства. В ТЮЛЬПАНАХ есть Галина Суханова, наша баба Маня – еще один переходящий персонаж. Елена Яковлева однажды снималась в ЕЛКАХ, ее линия завершилась там и в новом фильме ее персонаж совершенно другой. Из новых актеров, нам кажется, получилась хорошая пара из Вари Щербаковой и Славы Копейкина. Очень верим в новую звездочку Сашу Бабаскину. Мы поменяли голос рассказчика – теперь это Сергей Безруков. Находка необычная, но очень быстрая. Мы с директором кинопрокатной компании Вадимом Смирновым рассказали Безрукову сюжет, напомнили, как его все любят, и все решилось в течение буквально дня: сегодня поговорили, а завтра уже все записали. Почему-то, когда мы думали, кто бы мог быть рассказчиком, практически в один голос предложили именно Безрукова, а потом все сошлось.

Насколько съемка вот таких фильмов из новелл – это уже опробованная рабочая схема или все же пришлось столкнуться с новыми трудностями в работе над фильмом?

За годы работы я понял, что нужно избегать слова «трудности» и заменять его на слово «задачи». Задач во время производства всегда возникает очень много, необычных, откуда не ждешь, но мы стараемся с ними справиться. Нам помогает, как я думаю, наше единение в команде: вместе налегли, вместе нашли решение, какие-то компромиссы. Понятное дело, сложности возникают на этапе и сценария, и кастинга, и мы до сих пор решаем что-то, хотя фильм уже вышел.

Еще в 2022 году, когда стало известно о том, что вы становитесь совладельцем Bazelevs, было сказано, что одной из ведущих стратегий кинокомпании будет работа с кинопроизводителями в регионах. Насколько эта стратегия актуальна сейчас? Как она применялась на производстве ТЮЛЬПАНОВ?

Наши партнеры Red Pepper Film – из Екатеринбурга, там мы снимали одну из новелл. Еще мы работали в Новороссийске и Санкт-Петербурге. В целом, конечно, у нас заявлено больше городов, хотя снимали мы не во всех, признаемся. Но стратегии своей придерживаемся. Вместе с проектом ТУДА проехали по всем городам маршрута, с ЕЛКАМИ ездим каждый год, ТЮЛЬПАНЫ не стали исключением. Конечно, мы обращаем внимание на включенность региона в программу рибейтов, но изначально едем туда на поиски талантов и партнеров, которые потом на долгосрочной основе продолжают с нами наш творческий путь. За это время мы сделали уже три выпуска нашей школы совместно со Высшей школой экономики в Перми. И мы активно переманиваем выпускников в Москву, некоторые из них уже работают с нами в Bazelevs, также надеемся, что в ближайшее время будем в Перми снимать. Кроме того, другие выпускники остаются на местах и делают свои продакшны, работают со съемочными группами, которые туда приезжают. Ну и Пермский край в целом – показательный пример того, как работает кинокомиссия. Что касается рибейтов, то мы планировали снимать в Красноярске и подавать заявку на рибейты там, но процесс подготовки затянулся, и когда мы вошли в съемки, там была уже совсем не весенняя погода, поэтому туда мы так и не доехали.

Как проходит промокампания ТЮЛЬПАНОВ? Какие мощности задействованы? На что вы делаете упор?

За время съемок мы обросли большим количеством друзей на проекте, а это непростая задача: сначала убедить, а потом подключить к общему движению наших партнеров. Прежде всего в фильм верит прокатчик и в целом Национальная Медиа Группа – один из основных партнеров. Также в сопродюсерах Первый канал, на который мы делаем большую ставку. Непосредственно к 8 Марта запустится несколько партнерских проектов с «Даниссимо», с Ozon, с «Лентой», с VK и с «Одноклассниками». Надеюсь, картине это поможет, несмотря на сильную конкуренцию на дате. Но здорово, что она есть, потому что заставляет работать как можно больше и креативнее с партнерами. Хочу отметить, что на ТЮЛЬПАНЫ в какой-то мере было даже проще привлечь партнеров, чем на ЕЛКИ: компании оказались очень открыты к новой дате и новому празднику, многие и так планировали что-то делать для своих клиентов, а теперь мы это реализуем совместно. И вообще, мне кажется, вся команда, работающая на промо фильма, привнесла новый поток свежести. Нам очень нравятся все креативные промоматериалы. Я еще не упомянул нашего постоянного партнера Maer, у нас будет много наружной рекламы по всей стране. С нами Точка Банк. Но есть особый партнер – наш руководитель отдела девелопмента мечтала о нем чуть ли ни с первых ЕЛОК – небольшой, но бьющий точно в целевую аудиторию журнал «Главбух». Конечно, это эксперимент, но уже все подписчики издания знают о выходе фильма. Очень надеемся, что все бухгалтерии нашей страны пойдут своими маленькими коллектива мина картину. Это то, о чем мы в том числе мечтаем: не только индивидуальные походы, но и вот такие корпоративные выходы, потому что 8 Марта – классный праздник, который можно в том числе отметить с коллегами в кинотеатре. В картине даже есть небольшая линия для этих зрительниц. Мы очень верим в эту аудиторию: представляя, кто будет смотреть наши фильмы, всегда вдохновляемся в том числе и нашей бухгалтерией.

Кого вы видите своим основным конкурентом? Какие ожидания по сборам и зрителям у вас?

Их несколько, но основной – НОВАЯ ТЕЩА. Мы придумали себе такой слоган: «Сходи посмейся над ТЕЩЕЙ, а потом своди тещу в кино». Надеемся, что эти фильмы не противоречат друг другу, а располагают к тому, чтобы сходить и на тот, и на другой в любом порядке. Мы понимаем, что мужская аудитория с большей вероятностью предпочтет Гарика Харламова, но потом ей надо будет искупить свою «вину» и сводить обиженную тещу на ТЮЛЬПАНЫ. Желательно в тот же день (смеется). Что касается ожиданий, то, понимая все обстоятельства в текущем прокате, надеемся на лучшее. В данном случае – на то, что достигнем показателя 500+. Такую планку мы себе поставили и верим, что фильм найдет своего зрителя. В последнее время выходило больше сказочного кино, у него сборы выше, но это до той поры, пока не появится качественный конкурентоспособный проект.

ТЮЛЬПАНЫ – проект сезонный. Как долго, по вашим прогнозам, он будет работать в прокате? Ведь, в отличие от Нового года, у 8 Марта нет такого продолжительного периода подготовки и «поиска настроения», нет длинного шлейфа каникул.

Мы с самого начала это понимали, но надеюсь, что ТЮЛЬПАНЫ – фильм не на один день, а светлое, нежное и доброе кино, которое нужно зрителям весь год, а не только весной. Мы верим в то, что этот проект продержится в прокате не только в марте. У нас нет ограничений по быстрому выходу цифровых релизов, как по ЕЛКАМ, так что хотим верить, что фильм будет востребован 4–8 недель, ну и «сарафан», надеемся, нам поможет. В большей части страны 8 марта все еще лежит снег, но мы специально делали историю чуть более весенней, чем нам диктует климат, поэтому рассчитываем, что зрители пойдут в кино в том числе погреться визуально.

В контексте «праздничных» франшиз на нашем рынке уже предпринимались попытки создать романтически-ориентированную франшизу – в 2020 году выходил фильм-калейдоскоп LOVE, созданный под 14 февраля, который не получил продолжения. Учитывали ли вы опыт этого проекта при разработке ТЮЛЬПАНОВ?

У картины немало референсов, но из российских мы опирались на проект МАМЫ и на свои ЕЛКИ. Просто ЕЛКИ, в свою очередь, ориентировались на РЕАЛЬНУЮ ЛЮБОВЬ. Также в американском прокате был не сильно успешный, но все же вышедший фильм ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, немного и им вдохновлялись. Но глобально пытались переделать свой «Оливье» в салат «Мимоза».

В этом контексте важно спросить: ЕЛКИ 11 стали «миллиардером», двенадцатая часть заработала 748 миллионов рублей. В чем вы видите причину успеха прошлой части и причину «недобора» новой?

ЕЛКИ 11 были фильмом-событием, получилось здорово перезапустить франшизу, и мы до сих пор очень рады. Что касается двенадцатой части, то в ее выпуске много разных обстоятельств, которые мы обязательно учтем при выпуске тринадцатой картины: ЕЛКИ продолжают работать. Цель – превысить успех одиннадцатой части. Возможно, в этом году мы недооценили конкуренцию, и «сарафан» оказался немного слабее. Но я уверен, что мы учли это в сценарии тринадцатой части. Однако пока не готовы раскрывать будущие ходы в ЕЛКАХ 13.

Еще одна из заявленных стратегий компании – ориентир в том числе на русскоязычную аудиторию стран СНГ. Но судя по тому, как там набирают вес локальные проекты, как вы оцените потенциал ТЮЛЬПАНОВ на рынке СНГ?

Мы даже с ЕЛКАМИ видим разницу оценки, хотя, казалось бы, понимаем нашу аудиторию, и она есть в том числе в странах СНГ, но все равно вместе с прокатчиком меняем стратегии продвижения там. Приходится адаптироваться. Мы рады, что наши друзья из соседних государств активно развивают свои кинематографии, но надеемся, что ТЮЛЬПАНЫ будут так же или почти так же успешны и востребованы, как и ЕЛКИ. Потому что, несмотря на все ограничения и количество выходивших в Новый год проектов, нам удалось собрать цифры, которые мы собираем почти каждый год. Мы оцениваем прокат как успешный и надеемся, что и с ТЮЛЬПАНАМИ все будет хорошо. В Казахстане наши партнеры планируют масштабную кампанию. Отдельно по Белоруссии мы надеемся на хорошие цифры, так как там 2026-й объявлен Годом женщин. При этом релиз стартует одновременно с российским.

В прокате также идет фильм КРАСАВИЦА, где вы значитесь продюсером, а прокатчиком – «Вольга». Не идет ли это вразрез с вашим договором о партнерстве с НМГ? Какова ваша включенность в этот проект?

КРАСАВИЦА – наш сопродюсерский проект, который мы запустили вместе с Антоном Богдановым и его компанией «Проспект Мира». Сценарий нашла руководитель отдела девелопмента Bazelevs Мария Затуловская и предложила его Антону, и у нас случилась невероятная любовь, которая помогла запустить в производство эту непростую историю. И знаете, фильм в прокате уже третий уикенд, а телефон каждый день разрывается от добрых, положительных сообщений о том, как важно, что есть такая картина. Что касается прокатчика, то действительно, бÓльшую часть проектов мы выпустили с Вадимом Смирновым: сначала с Fox, потом – с «НМГ Кинопрокат». Мы уже почти породнились, коллеги в нас верят, помогают запускать новые истории. Но в тот момент так получилось, что у Вадима был фильм на эту дату. А в идеальной картине мира хочется, чтобы партнеры присоединялись еще на этапе девелопмента. С КРАСАВИЦЕЙ получилось так, что мы нашли друзей по пути, которые в нас поверили, у которых не было на этой дате проектов и которые поддержали нас на этапе сценария. В целом мы довольны тем, как картина идет – среди официальных релизов она заняла в первый уикенд второе место. Это действительно фильм, который достаточно сложно продать традиционной промокампанией, но у него очень хороший «сарафан», высокий рейтинг на «Кинопоиске» и много отзывов: зрители активно делятся своим мнением. Нам кажется, что КРАСАВИЦА может повторить судьбу ПРАВЕДНИКА, выходившего в схожие даты два года назад, у которого был прирост на втором уикенде и долгая прокатная жизнь. С третьей недели начались показы для школьников, поэтому мы надеемся на эти походы. Уже получаем отзывы от учителей и родителей, отмечающих, что это то кино, на которое надо водить детей классами, чтобы потом обсудить. Надеемся, эта аудитория уже посмотрела СКАЗКУ О ЦАРЕ САЛТАНЕ, пора двигаться дальше (смеется). Если серьезно, то СКАЗКА больше рассчитана на школьников младших классов, которые сейчас читают Пушкина, а КРАСАВИЦА – уже на средние классы. Мы согласны с полученным рейтингом 12+: дети должны подрасти, чтобы пойти на наш фильм и понять, что там происходит. Хотя моей дочке восемь лет, она все поняла и записала трогательный отзыв. А больше всего вопросов о том, как вообще так получилось, задают мальчики, и это здорово, что им стала интересна история. Ну и основной вопрос у всех: живая бегемотиха или все-таки нарисованная.

Многие продакшны сейчас занялись производством анимации. С какими вызовами вам пришлось столкнуться в этой области? Что вы можете сказать о проектах, заявленных давно – ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЕНКА и ХОДЖА НАСРЕДДИН?

Анимационное производство совсем другое, конечно. Сложностей и ошибок была масса. Но главная особенность – это длительность производства. Не получается взять и обозначить жесткий срок производства, в рамках которого мы должны сделать готовый продукт. В анимации производство поэтапное, но могу сказать, что мы невероятными усилиями адаптировались, научились и в октябре уже выпускаем ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЕНКА. Получилось невероятно красиво: месяц назад мы показали небольшой материал прокатчику и все вдохновлены. ХОДЖА НАСРЕДДИН сейчас в активной стадии производства, и мы надеемся в следующем году завершить его. Планируем удивлять зрителей качеством анимации. Мы стремимся показать материалы на ближайшем Кинорынке.

Когда ожидать релиза фильма ПРАНКЕР? Какие сильные стороны проекта вы бы выделили?

ПРАНКЕР находится на финальной стадии постпродакшна, я бы сказал, что он готов на 98 процентов. Но у этого проекта скорее всего будет только цифровой релиз, несмотря на примечательную игру ведущего актера Максима Матвеева. Получился действительно закрученный детектив, про сюжет из-за этого сложно рассказывать, потому что не хочется раскрывать интригу. Но мы видим, что кинохождение падает, основной ориентир сейчас идет на семейную аудиторию и комедии. ПРАНКЕР – редкий образец триллера, его аудитория сейчас в основном на платформах. Мы уверены, что там фильм ждет успех. Благодаря «Триггеру» Максим Матвеев в первую очередь очень популярен в онлайн-кинотеатрах, у него есть своя аудитория, и, конечно, мы можем на нее рассчитывать. Сейчас активно ведем переговоры о дате выпуска.

Когда планируются съемки фильма 100 000 УДАРОВ? Какой аудитории он будет интересен?

Это уникальная история, но, к сожалению, пока рассказывать особо не о чем: Фонд кино не поддержал нас с этим проектом на данном этапе, и мы сейчас находимся в активной стадии поиска партнеров. Но уже понимаем относительно аудитории, что такой фильм о таком подвиге будет интересно смотреть всем, от мала до велика. Рассчитываем на маркер 12+, дальше – никаких ограничений. В основе сюжета – реальная история Рустама Набиева, который будет играть самого себя. Для нас это уникальный производственный опыт, когда мы снимаем художественный фильм, но главную роль исполнит сам участник событий. Это история первого в мире альпиниста, покорившего сначала Эльбрус, а потом Манаслу без ног, только на руках. 100 000 – ровно столько ударов ему пришлось сделать руками, чтобы взобраться на одну из вершин. Рустам – уникальный пример жизненной силы, воли к победе, воли к жизни. Он прекрасный отец – у него трое детей, которые родились после трагедии, он популярный блогер-миллионник и просто безумно обаятельный человек. Именно поэтому мы решили, что он должен играть самого себя – его очень любит камера и он умеет, благодаря блогерскому опыту, с ней работать. Нам кажется, его история – ровно то, что зрителям нужно сегодня. Надеемся, что партнеры в это тоже поверят и фильм осуществится, потому что для всего мира то, что сделал Рустам – большой подвиг. И он не останавливается, а продолжает ставить амбиционные цели и сейчас: покорив земные вершины, он хочет покорить космос и сейчас физически готовится к этому.

Какие проекты Bazelevs, которыми студия прославилась, в итоге будут развиваться дальше? Ходил слух, например, о продолжении ОН – ДРАКОН. И тот же Матвей Лыков активно сейчас работает в самых модных проектах российского кино.

Проектов и планов всегда много, но сегодня наше основное направление – фильмы-праздники и фильмы-события. Однако сейчас, мне кажется, такое время, что можно попробовать и к ДРАКОНУ вернуться. Именно этот проект мы хотели сделать совместно с Китаем, где первая часть имела небывалый успех: фильм собрал там около 10 миллионов долларов, а Матвей стал суперзвездой. Но, к сожалению, на тот момент, когда мы развивали франшизу и пытались сделать сиквел, не было всех тех договоренностей на государственном уровне, какие есть сейчас, и мы обожглись три раза на разных партнерах. В результате проект так и не был запущен в производство. Сейчас, возможно, уже ушло время, но, безусловно, это один из тех фильмов, которые у нас постоянно в голове.

В прошлом году вы катали по фестивалям анимационный фильм СЫН Жанны Бекмамбетовой, который стал настоящим хитом. И тут два вопроса: планируете ли вы продолжать сотрудничество с Жанной и насколько участие в фестивалях входит в стратегию компании?

Жанна – суперталантливый режиссер и очень приятный человек. Мы, конечно, работаем и дальше с ней, разрабатываем совместные проекты и сейчас ждем решения по финансированию. Мы понимаем, что нужно по возможности помогать молодым талантам, и нам, конечно, это очень интересно. Что касается фестивалей, то у компании нет самоцели делать фестивальное кино, но всегда есть цель поддерживать таланты вокруг нас. Например, Ивану Петухову с фильмом ТУДА было важно, чтобы премьера состоялась на Московском кинофестивале, это важно и для судьбы картины. В таких случаях мы стараемся раз в год делать проект с потенциальной фестивальной судьбой, назовем это так. И вот в 2026 году будем заниматься производством картин, которые, возможно, появятся на фестивалях в 2027-м.

Чего вы ждете от индустрии в 2026 году? Какие фильмы нужны сейчас зрителям, как вы думаете?

Мне кажется, зрителям нужны фильмы, которые мы сейчас производим, такие как ТЮЛЬПАНЫ и КРАСАВИЦА. Главное, что объединяет эти проекты – любовь, доброта друг к другу. То, чего нам всем немного не хватает. Ну и главное, чтобы люди не перестали ходить в кинотеатры. Для этого прилагаются совместные усилия всей индустрии. Мы всегда радуемся успеху коллег, потому что любой успешный кейс – это привлечение аудитории в кинозалы. Поэтому чем больше будет хороших фильмов, которые убедят зрителей идти в кинотеатры, тем нам всем лучше. И, конечно, ждем обратную связь от кинотеатров, их поддержку в росписи фильмов. Совместными усилиями мы преодолеем тот наметившийся кризис, который мы наблюдаем, и все будет хорошо. Это та же теория шести рукопожатий, как в ЕЛКАХ: мы все друг от друга зависим.

Фото: пресс-служба Bazelevs