Тимур Асадов, Мария Затуловская и Виктория Репникова: «Мы верили в проект, но прекрасно понимали, что анимация в этом году – не самый сильный жанр»

Продюсеры «Приключений мамонтенка» подвели итоги первых дней работы картины, а также рассказали, будет ли у истории продолжение

Мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ показал лучший старт этого года для анимационных релизов, а также второй по кассе результат первого уикенда для дистрибьютора «НМГ Кинопрокат» в 2026-м. В озвучании картины Александра Войтинского по сказке Дины Непомнящей «Мама для мамонтенка» приняли участие Вадим Галыгин, Пелагея, Niletto, Филипп Киркоров, Яна Чурикова, Александр Ревва. Продюсеры ПРИКЛЮЧЕНИЙ МАМОНТЕНКА Тимур Асадов, Мария Затуловская и Виктория Репникова подвели итоги первых дней работы картины, а также рассказали, будет ли у истории продолжение.

Поздравляем вас со стартовыми результатами мультфильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ! Ожидали ли вы таких цифр или ваши прогнозы, наоборот, были выше? Чем картина привлекает зрителей в первую очередь, по вашему мнению?

Тимур Асадов: Спасибо большое за поздравления! Мы, конечно, верили в проект, но прекрасно понимали, что анимация в этом году – не самый сильный жанр. Поэтому результат первого уикенда стал для нас приятной и очень важной новостью. К воскресенью общие сборы достигли 99 миллионов рублей, и картина показала лучший старт для анимационного фильма в 2026 году. Эта добрая история, знакомая многим с детства, нашла отклик в сердцах как юных зрителей, так и взрослой аудитории.

Виктория Репникова: В первую очередь я бы выделила силу ностальгии и вневременную тему. Знаменитая песенка мамонтенка – это код, который знают все поколения, от мала до велика. Но главное – это эмоция. Мы сделали ставку на искреннюю, добрую историю о поиске семьи, и зрители это почувствовали. Отзывы, которые мы получаем, говорят сами за себя: люди плачут в финале. Но это не слезы грусти – это слезы детских переживаний и той светлой радости, которая наступает после долгого пути, когда герой наконец находит то, что искал. Именно это объединяет и детей, и взрослых.

На какие сильные стороны проекта вы делали акцент в рекламной кампании? Как позиционировали картину? Стремились ли как-то расширить целевую аудиторию за пределы семейного сегмента?

Виктория Репникова: Мы постарались внедрить маркетинг уже на этапе создания проекта. Мы позиционировали картину не просто как мультик для детей, а как большое кино для всей семьи. Основной акцент в кампании делался на эмоциональную составляющую: это фильм для детей, который оценят и родители. Помимо широкого охвата, мы понимали, как важно точечно проработать женскую аудиторию – мам разных возрастов. Ведь мамы 25–34 и 35–44 лет – это разные категории зрителей, на которые работают совершенно разные триггеры. Отдельное внимание мы уделили ностальгическому сегменту – миллениалам и старшему поколению, которые выросли на оригинальной анимации. Отзывы вроде «Миллениалы, а вы уже видели этот мультфильм?» – прямое попадание в нашу целевую аудиторию. Мы очень хотели, чтобы люди привели на картину своих родителей, а бабушки и дедушки – своих внуков. Так мы создавали межпоколенческий диалог. При этом многие дети 6–12 лет даже не знают, кто такой мамонтенок. Им мы подарили собственные приключения и новых персонажей. Одним из таких стал Тупик – птенец-рэпер, который отправляется за своей мечтой в далекую Африку. Этот герой получил большой отклик у детей младшего возраста.

Какие рекламные инструменты были задействованы при продвижении фильма? Было ли телевидение? Участвовали ли в кампании ресурсы холдинга НМГ? Будет ли реклама продолжаться после первого уикенда и в каком виде?

Виктория Репникова: Большое спасибо нашему дистрибьютору «НМГ Кинопрокат», который проделал огромную работу, задействовав самые охватные и сильные ресурсы. В кампании был применен широкий спектр инструментов – от digital-продвижения и работы с инфлюенсерами до партнерских программ. Телевидение, безусловно, присутствовало, так как один из наших ключевых партнеров – телеканал СТС. Реклама, конечно, не остановится после первого уикенда. Мы переходим в фазу активной поддержки «сарафанного радио». В ход пойдут новые креативы, основанные на реальных отзывах зрителей, работа с блогерами и таргетированная реклама на тех, кто еще не определился с выбором. Мы хотим, чтобы фильм жил в прокате долго.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА – первый опыт Александра Войтинского в создании анимации. Почему было важно пригласить именно его?

Тимур Асаадов: Александр – невероятно талантливый рассказчик. Его опыт в игровом кино позволил привнести в анимацию ту самую живую драматургию, умение работать с актерами и выстраивать мизансцены. Мы ведь хотели, чтобы мультфильм был не просто набором красивых картинок, а настоящим кино – с трогательными персонажами и важной темой.

Мария Затуловская: Как говорит сам Саша, мы снимали не ремейк. Мы не повторяли тот пятиминутный мультик, а придумали, что же на самом деле произошло: как мамонтенок добрался до Африки, что случилось там, какие у него были приключения. Здесь есть о чем пофантазировать и что рассказать.

Тимур Асадов: И мы безмерно благодарны Александру за то, что он поверил в эту историю и рассказал ее так, как не рассказал бы никто другой.

Мария Затуловская: К тому же Александр – еще и музыкальный продюсер. Помимо основной песни про мамонтенка, в картине звучит более десяти композиций, слова и музыку к которым также написал Александр.

Виктория Репникова: Песни исполнили персонажи, а голоса им подарили талантливые артисты. Причем каждый, кстати, работал на свою аудиторию: Пелагея, Вадим Галыгин, Niletto, Александр Ревва – на разные категории мам, Gazan – популярный блогер и певец с многомиллионной аудиторией 7–12 лет в соцсетях, Филипп Киркоров – на широкий охват и так далее. Каждая композиция – это маленькое чудо. К прокату мы выпустили альбом вместе с «Рики-Мьюзик», и песни уже можно услышать на всех музыкальных площадках страны.

Фильм представляет собой сочетание 3D-анимации и анимации, сгенерированной искусственным интеллектом. В каком процентном соотношении примерно распределяются технологии в картине? Какие сцены вы выбирали сделать в ИИ, а не нарисовать в 3D?

Мария Затуловская: Работалось интересно. Это как получить в руки очень мощную кисть, которая может делать невероятные вещи, но если не умеешь рисовать, она не поможет. Мы использовали современные технологии, применяли ИИ как инструмент. Но важно понимать, что бóльшая часть нашей анимации – это ручная работа. Мы не доверяли машине все. ИИ позволяет ускорить рутинные процессы, сгенерировать текстуры или промежуточные кадры, но любое творческое решение, любая эмоция – это работа человека. ИИ учится каждый день невероятно быстро. Через неделю он становится умнее, чем был вчера. Но все равно остается инструментом. И при отсутствии творческого вложения есть большой риск получить просто то, что делают все остальные. Чтобы создать оригинальный продукт, по-прежнему требуются талант и видение.

Как в целом вы оцениваете перспективы сгенерированной анимации в прокатном кино? Будет ли появляться больше нейроанимации? Будет ли она становиться лучше? Будут ли зрители ее лучше воспринимать?

Мария Затуловская: Нейроанимация будет становиться лучше, быстрее и дешевле. Это неизбежный процесс, как когда-то переход от ручной анимации к компьютерной. Зрители будут воспринимать ее лучше по мере того, как технология станет незаметной. Когда ИИ перестанет быть «фишкой» и станет просто частью пайплайна, как сейчас 3D-графика, вопрос восприятия уйдет сам собой. Главное – чтобы это шло на пользу истории, технологии пока не могут заменить талант. Мы используем ИИ там, где он помогает делать работу лучше и быстрее, но не позволим ему заменить человека. Традиционное производство анимации остается пока привычным и любимым форматом, как у создателей, так и у зрителей.

Представлялись ли ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА на международных рынках? Продан ли проект в какие-то страны? Как зарубежные байеры реагируют на него?

Тимур Асадов: Несмотря на все существующие ограничения, вместе с нашим партнером Art Pictures Distribution мы активно ведем переговоры о международном прокате. Выход фильма сразу на несколько зарубежных рынков – это только начало большого международного пути. Среди территорий, где уже достигнуты договоренности, – Вьетнам, Южная Корея, Пакистан, Турция и другие страны. Для нас важно, чтобы ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА воспринимались не только как обращение к знакомому с детства образу, но и как самостоятельная, полноценная картина. И у проекта есть для этого все необходимое: понятный зрителям сюжет, яркие герои и качественная современная анимация. Мы уверены, что эта история с ее узнаваемой эмоциональной основой способна находить отклик у зрителей далеко за пределами России.

Планируете ли вы сделать из МАМОНТЕНКА франшизу?

Тимур Асадов: Да, мы уже работаем над второй частью и сериалом, работаем с лицензированием. У нас большие планы на МАМОНТЕНКА, мы верим в проект и будем продолжать его развивать.

Фото: пресс-служба «Базелевс»