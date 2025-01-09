Денис Баглай: «Кино – самый рискованный бизнес, потому что мы в нем отвечаем за третьих лиц»

БК пообщался с генеральным директором кинокомпании Art Pictures Studio и продюсером комедии «Василий» об амбициозном проекте, в котором снялись сразу два Александра Петрова

23 января в российских кинотеатрах стартует авантюрная комедия ВАСИЛИЙ, призванная стать одним из тех крупных релизов, что подхватят зрительскую активность, разогнанную новогодними блокбастерами. Генеральный директор кинокомпании Art Pictures Studio и продюсер ленты Денис Баглай рассказал БК об амбициозном проекте, в котором снялись сразу два Александра Петрова, об опыте работы в Мексике, о будущем мультфильме для мальчиков ГРУЗОВИЧКИ и о планах на 2025 год.

Проект, которым стал основным поводом для нашей встречи – комедия ВАСИЛИЙ, в которой вы вместо одного Александра Петрова даете публике сразу двух. Как возник замысел ВАСИЛИЯ? Планировалось ли сразу, что эта история будет связана с Мексикой?

Это давняя история. Шесть лет назад мы первый раз заговорили о фильме ВАСИЛИЙ. Была концепция двух братьев-близнецов, которых в детстве разлучили, один остался в России, другой жил в какой-то другой стране. Мексика возникла как один из вариантов: мало кто там снимал, можно показать что-то интересное и незнакомое. Все слышали про мексиканскую мафию, бандитов и текилу, это показалось интересным антуражем. Один из братьев связан с криминалом, поэтому другой страны, кроме Мексики, моментально на ум не приходит – это же «бандито-гангстерито», как в «Капитане Врунгеле». Актер в кастинге был изначально другой, но потом присоединился Петров, и мы решили: а почему бы не сделать двух Петровых? Такого точно не было. Всегда хочется чего-то нового на экране. Поэтому сложилось такое комбо: Мексика и два Петрова.

В 2024 году в российский прокат вышло огромное количество комедий, и далеко не все они сработали в соответствии с ожиданиями создателей. Нет ли у аудитории усталости от жанра и чем ВАСИЛИЙ отличается от конкурентов?

Комедия – вообще самый сложный жанр. Мы пошли в эту сторону, потому что хотели сделать хорошую комедию, жанр диктовал сам замысел: два брата, которых разлучили, один – бандит, другой – хороший парень, их поменяли местами. Тут есть и романтика, и мелодрама, выгодно нас выделяют, повторюсь, два Петрова. А по поводу перенасыщения… Знаете тенденцию, что в мире все повторяется раз в двенадцать лет? К сожалению, в кино это происходит чаще: появляются направления, которые становятся популярными, и все пытаются только в них работать. Была тенденция после одного успешного спортивного фильма все спортивное снимать. Потом – давайте все сказочное снимать. Была волна триллеров. Теперь – комедии. Понятно, что все производители стараются следовать правилу «это должно понравиться аудитории», но кино – самый рискованный бизнес, потому что мы в нем отвечаем за третьих лиц: живем производством фильма, убеждены, что сняли хорошее кино. А как только оно выходит в кинотеатре, приходит критик в виде зрителя и говорит, что мы сняли совсем не то. Есть и обратные примеры – фильм ХОЛОП: он «выстрелил» так, как никто не ожидал, зашел публике, потому что зрителю понравилось такое развлечение на Новый год. Сейчас это ни для кого не секрет, что ожидания по сборам проекта были меньше: 700 миллионов – 1 миллиард, но не столько. Мы надеемся, что в случае с нашим проектом такие «маячки», как Петров, Мексика, большая мексиканская звезда Барбара де Рехиль – все это вместе понравится аудитории. Амбиций на миллиардные сборы у нас нет, но надежда на успех за счет уже упомянутых элементов, которых не было раньше на экране, есть.

Вы упомянули ХОЛОПА, но это новогодний релиз. ВАСИЛИЙ выходит в прокат 23 января. Исходя из чего вы выбрали эту дату?

Мы сразу понимали, что в «новогоднюю битву» мы вступать не будем. У нас не такой большой релиз и не такой большой бюджет для промо. При этом 23 января – наша родная дата, у нас в близкую дату, 26 января, выходило ПРИТЯЖЕНИЕ. Мы понимаем, что редкий фильм из «новогодней битвы» будет работать месяц, поэтому нужно что-то свежее. А так как мейджоров нет, ощущается контентный голод, зрители хотят что-то смотреть. Начинается новый рабочий месяц, все новогодние фильмы просмотрены, надо двигаться дальше. Так почему бы не сходить на нашу картину?

Как строится рекламная кампания ВАСИЛИЯ, в чем ее особенности?

Мы привозим Барбару де Рехиль в Москву. Это интервью, выступления, шоу, премьера. Вместе с Сашей Петровым, а также режиссером Димой Литвиненко и другими актерами они будут вести пресс-активности. На сегодняшний день привоз иностранной звезды – сложная задача в связи с логистикой. Кроме того, у нас есть партнер «Плюс Студия», которая участвовала в производстве фильма и сейчас задействована в промокампании. Надеемся, что все это будет способствовать тому, чтобы привлечь зрителя на картину.

Расскажите, пожалуйста, в каком качестве в создании фильма принимала участие мексиканская сторона? Участвовали ли в проекте мексиканские продюсеры?

Наша российская группа ездила в Мексику и пользовалась помощью мексиканского продакшна – с переводчиками и всей необходимой для съемок инфраструктурой. Сначала приехал малый состав для выбора натуры: режиссер, оператор и кто-то из художников. Потом приехали полным составом. Мексика на сегодняшний день не отличается, например, от Дагестана, где мы снимали ПОВЕЛИТЕЛЯ ВЕТРА: приезжаешь, договариваешься со всеми на местном уровне о помощи в организации съемок, работаешь. Вспоминаю съемки ДУХLESS 2 на Бали – то же самое: нашли на месте продакшн, который оказывает услуги. Я сам был вовлечен в подобный опыт предоставления услуг еще в середине 90-х, когда студия Paramount приезжала в Москву снимать СВЯТОГО. Студия «ТРИТЭ» организовывала продакшн для них в России. Возвращаясь к ВАСИЛИЮ, мы не находимся с мексиканской стороной в сопродюсерах. Это обычная, просто очень далекая экспедиция, за океан, с нашими исполнителями, основным составом съемочной группы, продакшном на месте. Сейчас мы находимся в переговорах по поводу проката на территории Мексики, потому что в нашем фильме снялись четыре суперпопулярных мексиканских актера. Это может быть интересно в том числе и местной аудитории.

В индустрии часто можно услышать мнение, что в случае с копродукцией одна страна все равно будет основной, а другая – второстепенной; невозможно сделать проект, универсальный для обоих рынков. Вы согласны с этим утверждением? Может ли ВАСИЛИЙ стать исключением?

Очень сложно снять фильм для аудитории сразу нескольких стран. Эта тема обсуждается уже последние лет пятнадцать нашими кинематографистами – сделать копродукцию с тем же Китаем. Надо придумать проект, который был бы интересен и России, и Китаю, отвечал бы культурным ценностям обеих наций. За все это время мы силами двух студий, Art Pictures и «Водород», придумали один проект, связанный с Великой Отечественной войной, и отвозили эту историю в Китай, потенциально она была интересна. Возвращаясь к ВАСИЛИЮ – этот проект не снят специально для Мексики, но он имеет международный потенциал, потому что там нет жесткой привязки к стране, где живут наши герои. Один брат мог жить в любой европейской стране, второй – уехать в любую страну Латинской Америки, Африки, и это была бы та же история. Мы не углубляемся в культуру настолько, чтобы она была понятна только местным зрителям. Если бы были открыты международные продажи, думаю, что многие страны с удовольствием купили бы ВАСИЛИЯ для проката.

Как проходили непосредственно съемки в Мексике? Какие были сложности в их организации и как вы оцениваете сейчас этот опыт?

Если вы находите хороший продакшн и надежных партнеров на территории той страны, где снимаете, то можете спокойно сделать проект и в том числе избежать всех неловкостей от незнания местных традиций и правил, которые нужно учитывать. У нас с нашими партнерами все сложилось замечательно.

Для вас это сотрудничество – разовый проект или «начало хорошей дружбы»? Это новое стратегическое направление студии? Можно ли говорить о других проектах, которые запланированы к съемкам в Мексике или Латинской Америке?

Латинская Америка на сегодняшний день – одна из немногих территорий, которые покупают российский контент для онлайна, ТВ и кинотеатрального проката. Поэтому в целом интерес российских кинопроизводителей в вопросах сотрудничества понятен. Но все зависит от сценария. Если он предполагает Мексику, то по протоптанной дорожке, конечно, идти будет легче. И если это будет не наш проект, то мы с удовольствием поделимся опытом. Мы так уже делали после работы в Венгрии, куда ездили на местную студию снимать ВТОРЖЕНИЕ. И так же если мексиканские кинематографисты захотят приехать и что-то снять в России, мы с удовольствием им во всем поможем. Наш опыт работы был весьма положительным.

На питчинге в Фонде кино был заявлен проект СТАРИК ХОТТАБЫЧ, съемки которого пройдут в Узбекистане. Это копродукция или обычное экспедиционное кино, каким был ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА?

Узбекистан – это просто нужная нам локация, это может быть даже не Узбекистан, а другая страна с ярко выраженным восточным антуражем. Все знают историю старика Хоттабыча, все представляют, что он с Востока, а Восток, как мы знаем, – дело тонкое, поэтому что-то строить – это опасно, не хочется ошибиться. Может быть, будет проще найти локацию, которая изначально аутентична. Кроме того, постройка декораций ограничивает камеру. Когда локация естественная, она предоставляет больше свободы режиссеру, оператору или художнику, и можно больше всей красоты увидеть на экране. Нам нужна не просто природа, нам нужна архитектурная красота Востока, все эти здания прошлых веков. И отвечая на второй вопрос: нет, это не копродукция. Это просто экспедиция и съемка части фильма в другой стране.

В 2020 году в одном интервью вы говорили о «завоевании китайского рынка», которое пришлось отложить из-за ковида. Что сейчас происходит с Китаем и российским контентом там?

На сегодняшний день «завоевание китайского рынка» проходит сложно. У нас был идеальный опыт ПРИТЯЖЕНИЯ: фильм вышел в Китае в прокат, что, кстати, доказывает мои предыдущие слова о том, что если история международная, без привязки к конкретной стране, то она может понравиться в любой точке мира. Диджитал-прокат тоже был. Правда, изначально со стороны китайского комитета по кино было около тридцати замечаний, что нужно поправить согласно местным законам, чтобы они могли выпустить фильм на экраны. Мы все их внесли и выпустили картину. Но сейчас в стране жесткие квоты на импортное кино. Может быть, из-за того, что 2024-й и 2025-й объявлены Годами культуры Китая и России, это как-то упростит нашим фильмам выход на китайскую территорию. Конечно же, все в этом заинтересованы, потому что проекты становятся более международными. Те же сказки понятны для всех, и все наши коллеги, наверное, хотели бы их показать и за пределами России. С диджитал-правами чуть проще. Но пока что на сегодняшний день мы продолжаем бороться за китайский рынок.

Последние годы в зарубежном прокате, если говорить о российских проектах, востребованы в основном мультфильмы. Каким должно быть российское игровое кино, чтобы вернуть себе былые позиции?

Я не скажу ничего нового: оно должно рассказывать историю, которая будет понятна в любой стране и не привязана к конкретной локации. СТАРИК ХОТТАБЫЧ может стать международным проектом, потому что это кино можно воспринимать просто как приключения джинна. АЛАДДИН с Уиллом Смитом – это похожая история. В любой стране и в любой исторический период мы можем взять какой-то волшебный предмет, потереть его, из него вылетит джинн и начнутся приключения. И такая история может быть интересна в Латинской Америке, в Африке, где угодно. В том же ПРИТЯЖЕНИИ инопланетный корабль мог приземлиться где угодно. Это же история появления пришельцев на Земле и вопрос, что с этим делать. А спальные районы вроде нашего Чертаново есть и в Западной Германии. Наш ВАСИЛИЙ мог случиться где угодно. Или можно изначально использовать для создания фильма историю, которая известна во всем мире. Как, например, история кругосветного путешествия Федора Конюхова.

На недавнем Кинорынке стало известно о создании анимационной франшизы ГРУЗОВИЧКИ. Какие у вас планы по ее развитию, какие проекты в нее войдут? Готов ли у вас ответ журналистам, которые будут сравнивать проект с диснеевскими ТАЧКАМИ?

Я один из сопродюсеров мультфильма ГРУЗОВИЧКИ. С этим проектом мы зашли на нетронутую со времен мультфильма ТАЧКИ территорию. Первая реакция, которую мы получили: наконец-то появятся новые игрушки, потому что выпуск мерча под такой проект – логичный шаг. Мы понимаем, на какую аудиторию ориентируемся, потому что у мальчиков давно не было своего мультика. Сопродюсером и кинотеатральным дистрибьютором фильма является компания «Вольга». Для них этот проект также абсолютно понятен и по промо, и по выпуску в прокат. Есть идея создания еще двух фильмов, помимо ГРУЗОВИЧКОВ, мультфильмов с другими героями, которые будут выходить один за другим, а потом, в четвертом мультфильме, может быть, все герои встретятся друг с другом. То есть наш замысел – создать анимационную вселенную. И, естественно, если ГРУЗОВИЧКИ всем понравятся, конечно же, будет продолжение. Над самой историей мы сейчас уже думаем и начинаем ее писать. Нам очень важна реакция, которую получил наш ролик на форуме «Российский кинобизнес». Мы вообще не ждали такого резонанса. Если я не ошибаюсь, 7,5 миллиона просмотров за сутки – такие цифры мало какие проекты получают. А в ответ на то, что наш мультфильм сравнивают с ТАЧКАМИ, я могу сказать: такому сравнению мы только рады. ТАЧКИ – замечательный проект, это честь быть в референсе с ним. Знаете, сложно нарисовать грузовички, чтобы они ездили как-то по-другому, чем тачки или любой другой наземный транспорт. Но точно могу сказать, что у нас сюжет другой, герои другие.

Art Pictures Studio уже давно заявил себя как один из лидеров по созданию сложных проектов с использованием CGI. Как вы оцениваете свою конкурентоспособность сейчас, когда фантастики и сказок стали снимать в разы больше?

Это не совсем вопрос к нам, так как мы работаем с такими ведущими российскими студиями по созданию компьютерной графики, как Main Road Post и CGF. Так что тут речь о конкуренции с нашей стороны не идет. Но рынок действительно растет. Все привыкли смотреть качественные визуальные проекты, какие были у Marvel, следовательно, под эту потребность появляются специалисты, CG-студии активно развиваются, а мы с удовольствием работаем с ними.

А как вам кажется, российская индустрия в этом сегменте справляется со спросом? Нет ли здесь риска падения качества графики из-за огромного числа проектов?

Десять компаний-лидеров производят семь-восемь больших проектов в год. И совокупный доход в прокате постоянно растет. Это говорит нам о том, что интерес зрителей есть, что они хотят смотреть фильмы в кинотеатрах, а не только онлайн. И чтобы удержать этот интерес, кинокомпании стремятся поддерживать и повышать качество, придумывать что-то новое. Если бы качество проектов падало, то и зрителей в кинотеатрах становилось бы меньше. У нас будет проект БУРАТИНО, о котором все знают, что это адаптация известной сказки, знакомый всем бренд, что является большим плюсом для промо. Но внутри проекта придуманы новые истории, новые герои, привлечены хорошие актеры.

Чего вы ожидаете от индустрии в 2025 году?

Мы хотим сделать СТАРИКА ХОТТАБЫЧА (смеется). Но если честно оценивать ситуацию, то хочется пожелать всем спокойно сделать те проекты, которые задумали сделать, и выпустить в те даты и для той аудитории, для которой планировалось. БУРАТИНО на следующий Новый год выйдет, мы на него надеемся. Так что желаю, просто чтобы у всех нас все было стабильно и ничего не менялось.

Фото: пресс-служба Art Pictures Studio