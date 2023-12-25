Андрей Бегунов: «Кинопроизводство – это синергия. Мы всегда должны стараться составить идеальную комбинацию из характеров, идей, амбиций и, конечно, таланта»

Генеральный директор «Киностудии КИТ» рассказал БК о том, какие изменения произошли в продакшн-студии под его руководством

13 декабря 2023 года отметила семилетие с момента создания в 2016-м «Киностудия КИТ». За это время компания заняла одну из лидирующих позиций на рынке сериальной продукции и произвела более 800 часов контента для ведущих федеральных телеканалов и главных российских видеосервисов. А в сентябре прошлого года на пост генерального директора студии, которая входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг», был назначен заместитель генерального директора по развитию Группы компаний ГПМ КИТ Андрей Бегунов. Он рассказал БК, какие изменения произошли в продакшн-студии под его руководством.

Вы уже чуть больше года в качестве генерального директора руководите «Киностудией КИТ». Что вы считаете своим главным достижением за этот период?

Сложно говорить о своих достижениях, тем более на таком коротком для кинопроизводства отрезке времени. У киностудии богатая история, так что прежде всего я надеюсь, что органично в нее вписался. Из продюсерского центра мы сделали продакшн полного цикла, в студии много новых лиц, классная команда, с которой можно решать любые задачи. Наверное, это можно отнести к достижению.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про то, как вы всего за один производственный цикл из общекоординационного продюсерского центра стали полноценным продакшном.

Продакшн – это прежде всего высокая компетенция, встроенная в точно выверенный процесс. Какие- то компоненты уже существовали, что-то мы исправили и добавили, но главное, как я уже сказал, мы собрали людей, которые помешаны на разработке и производстве кино. По сути, мы создали правильную среду, где ребята смогли проявить свои лучшие качества.

Ставка на молодых профессионалов, как вы выразились в одном интервью, на «ребят за шаг до», оправдала себя? Это дало плоды?

Нам потребуется какое-то время, чтобы дать этому точную оценку, но из тех проектов, которые выйдут в следующем году, три снимали или писали дебютанты. Это значит, что в них поверили не только мы, но и заказчик.

Как в начинающем кинематографисте разглядеть талант и потенциал? Сценарист и режиссер «за шаг до» способен произвести для рынка условное «Слово пацана»? Или всегда для подобного успеха требуется рост?

«Бригада» – первый проект Алексея Сидорова, так что да, может. Но правда в том, что проект никогда не создается в одиночку, кинопроизводство – это синергия. Рядом с Алексеем был Юрий Райский, у которого на тот момент уже имелась за плечами пара десятков проектов. Мы всегда должны стараться составить идеальную комбинацию из характеров, идей, амбиций и, конечно, таланта.

Вы увлечены идеей цифровизации кинопроизводства, вас можно назвать ее адептом. Недавно вы запустили платформу Action.online. На какой стадии развития она находится сейчас?

Action.online – лишь первая часть цифровой экосистемы, которую мы создаем при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга», и, безусловно, это игра вдолгую. Сейчас на платформе зарегистрировано несколько тысяч представителей кинопрофессий, и нашим следующим шагом будет создание рабочей площадки, где те, кто ищет работу, встретятся с теми, кто ее предлагает, для последующей совместной разработки проектов. В следующем году мы планируем это реализовать.

К чему вы в итоге хотите прийти? Чтобы все продакшны и продюсеры окончательно за счет цифровых инструментов оптимизировали рабочие процессы?

У кинематографиста нет цели, только путь (улыбается). Как известно, в производстве мы зависим от огромного количества мелочей и случайностей. Поэтому мы постоянно придумываем что-то, что в итоге помогает нам планировать, прогнозировать и таким образом делать весь процесс хоть немного более конкретным. Чем больше таких инструментов, тем оптимальнее процесс и тем больше средств мы тратим на качество.

Какое производственное направление является для вас приоритетным – сериалы для федерального эфира, онлайн-контент или полнометражные проекты?

Мы хотим делать все. В первую очередь мы реализуем потребности холдинга («Газпром-Медиа Холдинг») в качественном контенте, также есть внешние заказчики, связь с которыми помогает нам лучше чувствовать рынок, и, конечно, есть большие амбиции в полнометражном производстве. Сейчас в активной разработке находятся шесть фильмов, два из которых пишутся по мотивам знаменитых литературных произведений и, на наш взгляд, претендуют на роль потенциальных блокбастеров.

Когда выйдет сериал «Престиж»? На какие другие проекты «Киностудии КИТ» стоит обратить внимание?

Мы надеемся, что «Престиж» выйдет уже в ближайшем будущем. Также в следующем году выйдут проекты «Дело Германа» на платформе Wink, сериал «Жвачка» на Premier и другие. Они очень разные, и пускай я необъективен, но я посмотрел бы их все.

Принято считать, что в нашей индустрии спрос на профессиональные услуги радикально превышает предложение, что дефицит кадров наблюдался еще задолго до ухода мейджоров и массового отъезда профессионалов. Какая сейчас обстановка на рынке в плане цены производства и зарплат специалистов?

Цены выросли, это глупо отрицать. Но давайте назовем эту обстановку стимулирующей. Заставляющей продюсеров и студии искать нетривиальные варианты, доверять дебютантам и в целом думать о том, как можно оптимизировать производственные процессы.

Насколько остро ощущается сейчас на рынке нехватка специалистов? Отток рабочих рук продолжается?

Мне кажется, что ситуация стабилизировалась. Другое дело, что, как вы правильно заметили, дефицит наблюдался и до событий, повлиявших на отток кадров. Но вот интересный факт: на нашем последнем проекте работала настолько молодая группа, что я, признаюсь честно, слегка закомплексовал (улыбается).

Какие векторы развития киностудии вы считаете приоритетными? Какие проекты считаете особенно важными на данный момент?

Самым важным вектором развития, безусловно, является профессиональное образование. Мы должны постоянно учиться, все и всегда. Очень хорошо, что появляются новые вузы, курсы повышения квалификации, но как будто бы этого недостаточно. Возможно, эффект будет позже. Но сейчас каждый из нас, кто сегодня представляет крупные холдинги и кинокомпании, должен вносить максимальный вклад в воспитание будущих специалистов. Пару месяцев назад мы запустили сценарную лабораторию, отобрали девять человек из нескольких сотен заявок. Теперь помогаем ребятам правильно развивать и представлять свои идеи. Верим, что из них получатся замечательные авторы.

Фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»