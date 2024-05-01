Екатерина Бордачева: «Предстоящий летний период в значительной степени шире обеспечен качественными релизами, чем в предыдущие два года»

БК поговорил с генеральным директором и креативным продюсером форума «Российский кинобизнес 2024» об изменениях, произошедших с мероприятием

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» в этот раз обновил площадку, продолжил расширять деловую программу и собрал под свое крыло большинство ключевых дистрибьюторов отечественного рынка. БК поговорил с генеральным директором и креативным продюсером форума Екатериной Бордачевой об изменениях, произошедших с мероприятием, и о сложном контексте, в котором оно, несмотря ни на что, состоялось.

Материал впервые был опубликован в электронном выпуске БК #12 от 29 марта 2024 г.

Прямо перед «Российским кинобизнесом» произошла трагедия в «Крокус Сити Холле», и многие события после этого отменились или перенеслись. Как вы все-таки приняли решение провести Кинорынок?

Страшная трагедия, мы все по-настоящему скорбим... В первые часы были те же самые мысли об отмене, переносе мероприятия. Прежде всего связалась с дистрибьюторами и экспонентами, которые, так же как и наша команда, готовились к Кинорынку на протяжении двух-трех месяцев. Было принято общее решение оставить деловой формат, поскольку мероприятие не про праздник, а про бизнес, ведь жизнь и работа продолжаются. Так как программа сохранилась без сокращений и изменений, представители кинотеатров, в том числе из регионов РФ и других стран, а также онлайн-платформ и прочих сфер, не отказались от участия. В понедельник, 25 марта, поступило всего четыре запроса с просьбой о переносе аккредитации на следующий форум, что можно считать погрешностью – так происходило и ранее. Все наши партнеры проявили силу духа, а мы со своей стороны приняли все меры, чтобы обеспечить безопасность.

Каким форум получился в этот раз, на ваш взгляд? Довольны ли вы результатами?

По отзывам, которые нам удалось услышать от партнеров и участников, форум получился результативным и насыщенным. Все оценили площадку, наш подход к организации пространства, качество кинопоказа в залах, состав тем и спикеров деловой программы, выставку. Мы довольны.

Сколько участников в этот раз приехало? Посетили ли Кинорынок зарубежные гости?

Кинорынок посетили постоянные участники из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Впервые в форуме приняла участие кинокомпания Kunay Film, осуществляющая полный цикл производства кино, дистрибуцию российского и турецкого контента, продакшн-сервис для международных проектов на территории Турции. Были независимые продюсеры из Китая. В общей сложности 976 человек прошли регистрацию в разных категориях, не считая гостей от дистрибьюторов.

Какие впечатления у вас остались после презентаций дистрибьюторов? Вызвали ли у вас какие-то наблюдения пакеты прокатчиков?

Все больше национальных проектов с высоким кассовым потенциалом выходит в прокат, радует предложение зарубежного кино самых разных жанров. В пакете каждого независимого игрока есть просто бриллианты, фильмы-события, фестивальные хиты. Предстоящий летний период в значительной степени шире обеспечен качественными релизами, чем в предыдущие два года.

Почему в этот раз дистрибьюторы не стали показывать фильмы целиком?

В рамках Кинорынка был показан только один фильм – НЕОЖИДАННЫЕ СВЯЗИ, который получил отличные отзывы. После показа, по словам прокатчика Must see magic film, расширилась роспись релиза, значит, наша задача выполнена. Было заявлено большое количество эксклюзивов, новых дат выпуска как по отечественным картинам, так и по новым закупкам зарубежного кино. Прокатчики предпочли обозначить конкурентные преимущества проектов на датах, больше внимания уделили маркетингу и промокампаниям.

«Вольги» давно не было на Кинорынках, да еще и с обещанием принять участие в других конвентах. Как удалось убедить партнеров присоединиться к индустриальному слету?

Мы очень рады возвращению «Вольги»! И рады, что наш весенний Кинорынок совпал с планами дистрибьютора. Пакет коллег впечатлил! Надеюсь, что наше сотрудничество снова продолжится на постоянной основе. Мне лично очень бы этого хотелось!

Как вы формировали деловую программу? Какие ключевые факторы влияли на ее наполнение?

Ряд тем дискуссий был предложен коллегами и анонсирован еще зимой. Например, тема защиты релизов от пиратства или наша секция «Инвестиции в кино», которую мы проводим уже во второй раз. Экспоненты выступили с презентациями новых решений. Какие-то темы мы предложили партнерам.

Впервые Кинорынок прошел в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Как вы оцениваете новую площадку? Какими она обладает преимуществами перед остальными? Кажется, не все участники могли поместиться в зал на самых посещаемых презентациях. Следующий Кинорынок вы планируете провести все-таки в Цифровом деловом пространстве. Почему?

Отвечаю сразу на два вопроса. Эту площадку мы ждали. На этапе строительства интересовались вместимостью кинозалов, особенностями архитектуры для наших задач. В основном мы и наши участники всем довольны. На первом уровне расположили велком-зону с рекламными возможностями, на втором уровне вокруг большого зала разместили выставку поставщиков услуг и оборудования. На третьем уровне расположились индустриальная зона и деловая программа. Центр кино позволит нам развивать выставочную часть Кинорынка и смежные мероприятия в сфере креативных индустрий, близких к киноотрасли. При необходимости мы можем вынести выставку в семнадцатый павильон, прилегающий к киноцентру.

Зал на 520 мест был полон, так как весенний форум собрал еще большее число партнеров и делегатов, чем зимний в 2023 году. В день площадка принимала более тысячи гостей. Многие представители кинотеатров посетили форум в расширенном составе именно благодаря выбору новой локации. Мы планируем проводить весенние сессии на этой площадке.

Зимний конвент останется в этом году в Цифровом деловом пространстве на Покровке, он не предполагает выставки. Площадка находится в историческом центре с более удобной логистикой. В зимний период это наиболее актуально. Кроме того, один из наших постоянных партнеров, компания «Азия Синема», подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества. Большой зал ЦДП снова будет оборудован как кинозал с высоким качеством кинопоказа. Здесь мы решаем две задачи – главную, по проведению показов (которых, уверена, будет больше), и по презентации возможностей нашего партнера.

Вы объявили, что летнего Кинорынка не будет. Почему вы отказались от его проведения? Какие факторы повлияли на ваше решение? Какими вы видите дальнейшие перспективы Кинорынка?

На сегодняшний день в наших планах рынок в Казахстане (с 14 по 17 октября) и зимний форум в Москве с 9 по 11 декабря. Летний выпуск многие оценили в прошлом году, но не будем забывать, что явка была обеспечена в основном за счет того, что отменился весенний форум, и этой встречи не хватало, чтобы понять перспективы работы летом и осенью. Если сложится сильная программа и основной состав партнеров будет готов собраться, мы, разумеется, повторим прошлогодний формат. Но, как мы видим, каждый прокатчик максимально рассказал о своих планах до осени 2024-го.

Какие у вас ожидания перед следующим Кинорынком в Алма-Ате? Чем он мог бы быть привлекателен для российских игроков?

На быстроразвивающемся рынке Казахстана и Центральной Азии в целом сохраняют свое присутствие голливудские студии, и изначально, еще в прошлом году, у нас с коллегами была идея за счет Кинорынка в Алма-Ате поддержать прошлые связи. Независимые сейлз-компании, в том числе европейские, хотят встречаться с российскими дистрибьюторами. Понятно, что эти встречи проходят регулярно на ведущих зарубежных рынках, в Берлине, Каннах, но есть определенный сегмент контента, которому, возможно, требуется особое внимание. Кроме того, не у всех есть посредники в Казахстане; некоторые независимые прокатчики пытаются самостоятельно работать с этим рынком. И нам показалось, что некоторые точки соприкосновения интересов вполне могут быть поводом встречаться в Алма-Ате.

Кроме того, рынок Центральной Азии и Казахстана активно развивается, там многое меняется. Например, в Казахстане есть компания Asana Film, основана новая компания NIET Distribution. Есть еще ряд крупных игроков, в том числе местные сети, такие как «Кинопарк». Они тоже пытаются выступать в роли дистрибьюторов, в первую очередь локального контента. Все это, нам казалось, может быть интересным для российских участников, но в прошлом году на близких датах сформировался очень сложный марафон из Алма-Аты, «Кино Экспо» и «Нового сезона». В этом году мы стоим в достаточно комфортном графике. Для наших зарубежных партнеров, которые движутся с Кинорынков в Торонто и Венеции в Пусан, маршрут через Алма-Ату очень удобен. Многие сейлеры, независимые прокатчики и зарубежные дистрибьюторы уже пообещали приехать, в том числе чтобы встретиться с российскими и центральноазиатскими игроками. Базовыми площадками останется киноцентр «Арман» и отели «Казахстан» и Novotel.

Фото: личный архив спикера