Екатерина Бордачева: «Декабрьский Кинорынок всегда особенный. Он про впечатления, расстановку сил и острую конкуренцию»

Уже 9 декабря свои двери откроет очередной Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 25/26». БК пообщался с генеральным директором и креативным продюсером мероприятия Екатериной Бордачевой и узнал у нее, как она оценивает активность участников форума, чего нам всем ждать от презентаций и какие изменения произошли в команде проекта.

Каковы ваши ожидания в целом от грядущего Кинорынка? Понимаете ли вы уже, какое количество участников и гостей его посетит?

Эта неделя станет решающей. Вдохновляет число участников из отдаленных городов России. Более четырехсот заявок поступило на сегодняшний день от представителей региональных кинотеатров, более двухсот – из Москвы и Санкт-Петербурга. В основном киносеть или кинотеатр представляют два-три специалиста. Руководитель, букер, маркетолог или пиар-менеджер, а также сотрудники HoReCa, киноинженеры. Сохраняется динамика прироста делегатов от независимых продюсерских компаний, в том числе из России и стран СНГ, Турции, также широко представлены профессионалы онлайн-сектора и цифровых медиа. Десять дистрибьюторских компаний проведут презентации и около тридцати примут участие в Кинорынке. Думаю, мы преодолеем барьер в две тысячи человек за три дня.

Расскажите, пожалуйста, о выборе площадки. Форум окончательно переехал в «Синема Парк Мосфильм»? И если да, то с чем это связано?

Мы в третий раз организуем мероприятие в стенах «Синема Парк Мосфильм», но впервые проводим здесь зимний форум. Выбор площадки значит гораздо больше, чем просто выбор места проведения. Локация оказывает влияние на программные решения и креативную часть мероприятия – от индустриальной зоны до рекламных форматов. Мы подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве с «Синема Парк Мосфильм» после проведения двух форумов. Наши участники и партнеры полюбили это пространство. Киноцентр отвечает уровню мероприятия не только с технической стороны, но и с творческо-организационной. У нас сложились добрые, профессиональные отношения с командой сети и киноцентра. Также к нам присоединился ведущий специалист по кинопоказу в России, продюсер Александр Рубин. Он возглавит технологическое развитие форума, возьмет на себя руководство презентационными процессами контента, а также премьерными показами основной программы. Одно из ведущих направлений организации форума – проведение презентаций контента дистрибьюторских компаний на передовом современном уровне. Уверена, что профессионализм и опыт Александра позволят достичь высокого результата. Рада началу качественно нового этапа совместной работы.

От «новогодней битвы» в этом году у отрасли особенно высокие ожидания. Ощущаете ли вы это в разрезе активности, связанной с форумом?

В полной мере. И того стоят согласования нестандартных форматов. Дистрибьюторские компании готовят креативные сценарии презентаций, оригинальные промокампании с участием создателей фильмов. Будут тематические рекламные конструкции с элементами Нового года, объемный трейлеринг. Как и на прошлых Кинорынках, мы оснащаем площадку дополнительными диджитал-панелями и организовываем интерактивные зоны. Но декабрьский Кинорынок всегда особенный. Он про впечатления, расстановку сил и острую конкуренцию.

Мы уже знаем, что на Кинорынке состоится показ ПРОСТОКВАШИНО. Есть ли у дистрибьюторов планы представить целиком еще какие-либо полные метры в рамках форума?

На форуме мы покажем три фильма, которые выйдут в прокат 1 января. ПРОСТОКВАШИНО открывает программу. Вечером первого дня состоится премьера БУРАТИНО. В рамках презентации «Каро Премьер» представит картину ЗА ПАЛЫЧА! 2. Кроме того, запланирован ряд индустриальных скринингов для дистрибьюторов, служб управления и отбора контента онлайн-кинотеатров, телеканалов и других цифровых медиа в параллельной программе 10 и 11 декабря. В их числе биографический фильм РАЗЛОГОВ (проект участвовал в питч-сессии #Поиск весеннего МКиФ 2025 года). До старта остается десять дней, но обсуждение показов полного метра продолжается. Таковы особенности зимнего Кинорынка.

Как вы оцениваете лайнап дистрибьюторов на этом форуме? Чего нам ждать от презентаций компаний?

По-прежнему преобладает семейный контент – как российский, так и зарубежный. Жанровое кино, хорроры, аниме, и в меньшей степени – фильмы-события, прозвучавшие на ведущих международных смотрах, которые, впрочем, дают высокую наработку при ориентированной росписи. Значительно меньше зарубежных комедий, исторических или фэнтезийных лент, по которым риски не найти зрителя сегодня наиболее высоки. В эти дни мы завершаем работу над гидом форума, в том числе получаем новые планы релизов и данные по проектам, которые будут анонсированы на Кинорынке по итогам сделок на AFM или Кинорынках Азии. От презентаций ожидаем много эксклюзивов.

Из каких блоков будет в этот раз состоять деловая программа? Выделяется ли внутри нее некий единый фокус – или индустрия сегодня, наоборот, нуждается в разнонаправленном внимании?

Мы ориентируемся на ядро нашей целевой аудитории и глобальные изменения в отрасли. Например, продолжим обсуждение маркетинговых инструментов продвижения фильмов в рамках секции «Бренды и кино. Тренды в продвижении фильмов». Это особенно актуально в предновогодний период, когда вместе с товарами зритель покупает впечатления и эмоции. «Актуальные решения по визуализации для киноиндустрии 2025» – постоянная рубрика, рассказывающая об инновациях в этой сфере. Ассоциация владельцев кинотеатров поднимет сразу ряд вопросов: ценообразование, системы лояльности и юридические особенности предпринимательской деятельности в сфере кинопоказа, ближайший горизонт репертуарного планирования и другие направления, касающиеся работы кинотеатра. В рамках будущего весеннего форума мы уже запланировали и прорабатываем разговор об управлении контентом и продаже билетов в кинотеатры на различных витринах и агрегаторах.

Какую динамику вы наблюдаете в активности со стороны технических компаний, участвующих в «Российском кинобизнесе»? Вернулись ли их презентации и стенды к уровню, на котором они были в доковидную эпоху?

Опыт показал, что в формате стендов интеграторы, технические компании более активно выступают на весенних Кинорынках, представляя результаты работы за предыдущий год, а также анонсируя актуальные новинки и решения в новом деловом периоде. На декабрьском Кинорынке в большей степени презентуются проекты, готовящиеся к выходу в прокат в форматах инсталляций, промозон, стендов. На текущем форуме основными экспонентами остаются лидирующие компании – поставщики оборудования и продукции для кинобаров, которые проведут презентации своих продуктов и услуг. В выставке примут участие и новые компании из сферы Pro AV.

Октябрь и ноябрь в прокате после крайне слабого лета превысили ожидания многих игроков отрасли. Как вы думаете, с чем это связано? И удастся ли индустрии удержать этот позитивный тренд – в том числе после новогодних праздников?

Осенний период во все времена был сильнее летнего. Факторов всегда очень много, но главные – это осведомленность зрителя и собственно продукт. Грамотная стратегия маркетинга приводит зрителя в стартовые дни, но удерживает интерес к фильму в информационном поле он сам, а также то, что делают СМИ (телевидение или цифровые медиа), масштабируя его обсуждение как события, которое невозможно пропустить. В этом плане репертуарное предложение начала будущего года выглядит достаточно сильным.

В этом году вы стыкуетесь по датам и с фестивалем «Зимний», и с «Comic Con Игромир». Следите ли вы за их анонсами? Что думаете о Кинорынке авторских проектов, который состоится на «Зимнем», и об индустриальной значимости «Comic Con Игромир»?

Мы заявили календарь мероприятий на год в декабре 2024-го. Также поступим и в этом году. Мы берем за основу запросы наших постоянных партнеров – дистрибьюторов и кинотеатров, связанные с особенностями графиков росписи, периоды поддержки национальных проектов в производстве и кинопрокате, ряд внутриотраслевых метрик. Другими словами, мы как ведущее отраслевое мероприятие формата «бизнес для бизнеса» определяем даты исходя из потребностей игроков кинорынка. Конечно, мы следим за новостями кинофестивалей и участвуем в том числе в таких зрительских, фанатских мероприятиях, как «Comic Con Игромир», «Фандом Фест» и другие фестивали популярной культуры, посвященные фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, играм, поскольку они напрямую связаны со зрителем. Производители и дистрибьюторы реализуют в рамках этих смотров свои промоактивности, взаимодействуют с конечной аудиторией. Кинофестивали такого уровня, как, например, «Окно в Европу», «Дух огня», «Маяк», «Зимний», «Короче» и тому подобные, реализуя уникальные концепции и задачи, являются значимой витриной для разного кино – от дебютного до арт-мейнстрима. В конечном счете и Кинорынки, и киносмотры специфическими средствами и способами помогают продвижению фильмов к зрителю.

Программа #Поиск уже стала традицией «Российского кинобизнеса». Как вы оцениваете ее результативность и эффективность?

#Поиск для нас – точка роста. Это рынок проектов, выходящий за рамки устоявшегося формата «дистрибьютор – кинопоказчик». Для участия в питч-сессии мы совместно с экспертами отбираем наиболее перспективные фильмы на разных этапах производства для презентации дистрибьюторам, службам управления и отбора контента онлайн-кинотеатров, телеканалов и других цифровых медиа, отборщикам кинофестивалей. С 2021 года десятки проектов нашли партнеров и вышли в прокат. Развитие такого формата напрямую зависит от внимания и интереса со стороны покупателей, который нам удается поддерживать и наращивать. На данном этапе мы все еще подбираем ключ к эффективности секции.

Какие у вас в целом ожидания от 2026 года? С чем связаны ваши главные надежды на него?

Наши надежды и ожидания связаны с тем, что зритель проявит доверие к российскому кино, которое возвращали к себе последние три года с такими усилиями наши производители, дистрибьюторы, кинопоказчики и медиа, и останется в кинотеатрах. И мы, конечно, уверены (о чем я постоянно говорю), что наши экраны не покинет замечательный зарубежный кинематограф, который стараниями независимых прокатчиков приходит на российский рынок. Хотелось бы, чтобы сохранилось равновесие в конкуренции и в репертуарном предложении. Желаю всем коллегам, участникам «новогодней битвы», чтобы открылись какие-то новые емкости рынка и мы преодолели рекорды прошлого года. Надеюсь на то, что мы были и будем полезными и продолжим проводить Кинорынки.

Фото: Игорь Родин