Константин Буслов: «Я не мог остаться безразличным к огромному единению маленького русского городка против Золотой Орды»

Режиссер и продюсер «Злого города» рассказал о создании проекта

30 января в прокат выходит исторический экшн ЗЛОЙ ГОРОД об осаде Козельска ханом Батыем в XIII веке. Тогда войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский город, став свидетелем несокрушимости и твердости духа его жителей. Роли в картине исполнили Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков. Режиссером и продюсером выступил Константин Буслов, известный по военным драмам 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ и КАЛАШНИКОВ. БК обсудил с ним историю создания ЗЛОГО ГОРОДА, поддержку релиза Первым каналом, «Сбером» и Maer Group, а также интерес постановщика к средневековой Руси: в центре истории следующего его проекта, фильма МОЛОДИНСКАЯ БИТВА, также окажется эта эпоха.

Расскажите, пожалуйста, чем вас заинтересовала история осады города Козельска ханом Батыем? Почему вы решили снять об этом фильм?

Я всегда ищу историю в сценариях. После долгого поиска темы для следующего фильма остановился на этой истории. В первую очередь меня заинтересовало качество сценария и сама суть события: жертва, которую принесли защитники маленького городка, как никто другой в то время сумев противостоять огромному войску Батыя и не сдаться, выбрав смерть, показалась мне достойной экранизации. В кинематографе об этом факте русской истории на сегодняшний день я не встречал подобных произведений. В целом мне было интересно поработать над костюмным масштабным кино этого периода.

С одной стороны, это история о силе духа козельчан, с другой стороны, защитники города все-таки все погибли. То есть хеппи-энда там нет?

Почему же нет? В фильме хороший финал. Я не готов делиться подробностями, но, несмотря на трагичность истории и драматическую составляющую сюжета, картина заканчивается достойно, оптимистично и радостно. По большому счету, фильм рассказывает о любви, как и все мои ленты. В ЗЛОМ ГОРОДЕ имеется романтическая линия, любовь к своему отечеству, любовь к близкому, любовь ко всему родному. Но также есть и ненависть, и предательство, и очень много других чувств, поэтому это не просто какая-то история одной битвы, а более глубокое кино.

Что вас самого впечатлило в этой истории больше всего? Может быть, в процессе подготовки вы узнали какие-то любопытные детали об этой осаде?

Меня впечатлила вся история в целом. А в процессе подготовки, естественно, мы многое открывали для себя и с художниками-постановщиками, и с художниками по костюмам, глубоко погрузились в эпоху и тщательно ее исследовали. Эксперимента о таком времени в кино у меня еще не было, поэтому было интересно изучить XIII век и представить зрителю, как жили люди в тот период, как они думали, что их побуждало к тем или иным действиям, как был устроен монгольский уклад, как жили в Древней Руси. Работа над фильмом позволила больше узнать об этих людях, об их душах, стремлениях, действиях, окружающем их мире. Если бы не пришлось снимать это кино, наверное, представление об этой эпохе так и осталось бы в моем сознании поверхностным, что ли. Надеюсь, зритель также откроет для себя много нового о Древней Руси, в особенности современная молодежь. Она получит возможность увидеть быт того времени, традиции, военные наработки русичей и монголов, способы ведения боя, особенности осады, например, принципы действия всевозможных орудий, узнать об отношениях мужчин и женщин в то время, о взаимоотношениях монголов внутри своего войска, иерархию в этом обществе чингизидов, а также уклад русичей в дружине князя. В нашем фильме есть и разбойники с большой дороги, и простой люд, живший в Козельске – и смерды, и купечество, и местная знать.

Какую роль сыграла эта жертва козельчан в противостоянии монголам? Имела ли она ценность или осталась только жертвой?

Не все города и княжества на Руси смогли так противостоять монголам. Защита города послужила большим уроком о том, что раздробленность русских князей в то время как раз и привела к быстрому захвату монголами разрозненных русских княжеств. В отличие от русичей монголы были сплочены, это была огромная орда, которая со времен Чингисхана дошла до Европы. В фильме есть исторический анализ и выводы о том, по каким причинам город пал в конце. Подвиг козельчан стал символом жертвенности, преданности своему роду, племени, отечеству, свидетельством того, что дух всегда побеждает трусость и предательство. В принципе, зрителю известно, что все в конце концов погибнут, но важно, при каких обстоятельствах это произошло и какая после этого осталась память о людях. Конечно же, все это было не зря. Осада Козельска и стойкость горожан имели огромное значение, внеся свой вклад впоследствии в победу русского войска под предводительством Дмитрия Донского на Куликовом поле и в окончательное свержение монгольского ига на русской земле.

Так как фильм снят по историческому событию, насколько достоверно оно будет показано? А что пришлось придумать для картины?

В работе над фильмом нам помогало множество консультантов, в том числе кандидат исторических наук из Государственного исторического музея, эксперты по костюмам, оружию, по монгольскому укладу. Но как ни толкуй эту историю, это не документальное, а художественное кино, выстроенное по законам драматургии, согласно особенностям жанра, сценарной структуре. В любом случае имеются какие-то художественные допущения для развития героев и сюжета. Доподлинно неизвестно, как выглядел Козельск в то время, сколько там жило людей, доступно только небольшое количество конкретных фактов. Когда мы обратились к главному архитектору Козельска, который руководил раскопками древнего города, и к главному историку города, нам сразу сказали, что в летописях осада описана всего в нескольких строках, и у нас как у кинематографистов есть огромная художественная свобода в воплощении этого исторического факта на экране. Даже диаграмма города в музее Козельска придумана художником на основе вымышленных фактов. Но мы постарались быть предельно аутентичными и достоверными по отношению к этой эпохе в целом и к самому событию – обороне Козельска – в частности.

Расскажите, пожалуйста, как проходили съемки? Вы же построили целый город, а не просто несколько декораций?

Съемки – это всегда целая войсковая операция, требующая огромной подготовки. На нашу долю выпала лютая зима, было очень холодно. Перед нами стояла необходимость решить огромное количество серьезных как производственных, так и сложнопостановочных режиссерских задач. Нужно было работать с огромной массовкой, брать стены города, для чего художники изготовили всевозможные приспособления. Могу сказать, что это были самые сложные съемки в моей жизни. Да и не только у меня, как признаются актеры, художники, реквизиторы и другие члены съемочной группы. Масштаб картины, конечно же, предусматривал непростой съемочный период, но, несмотря на все трудности процесса, мы справились с этой задачей. Потом был сложный период монтажа, создания компьютерной графики. В общем, работа над проектом заняла в совокупности более трех лет.

Мы построили целый город с нуля, и, слава богу, инвесторы, за что мы им крайне благодарны, пошли на этот шаг. Причем все возводилось добротно – и стены, и каждое строение, а их там более сорока. Это была огромная работа художников-постановщиков, проектировщиков и строителей. Большие творческие задачи стояли перед «Мосфильм-Декорстрой», разработавшим все чертежи до каждого бревна у каждого дома и каждой бревенчатой клети, окружающей город стены. После наших съемок город остался, и сейчас там также снимается кино. В конце концов там будет функционировать культурный, досуговый центр, туристический арт-объект, выставки древних ремесел.

Вы сказали, что это были самые сложные съемки, а что оказалось труднее всего при создании картины?

Да все было сложное, не могу выделить что-то конкретное. И кастинг был непростой, и сама художественная часть. Пришлось пошить огромное количество костюмов и изготовить реквизит, потому что по этой эпохе очень мало что можно взять в аренду. Задолго до съемок актеры проходили тренировки, готовились, изучали трюки, так как мне было важно снимать в трюковых сценах самих актеров. Каскадеры, конечно же, тоже работали, дублируя актеров массовых сцен. Множество репетиций проводили заранее и с лошадьми, разрабатывая и репетируя различные экшн-сцены с их участием. Все было непросто, но дорогу осилит идущий... Я был к этому готов, и мне было интересно поднять этот большой проект. У меня хорошая команда, и, слава богу, все со мной дошли до конца, за что им огромное спасибо.

Как к созданию фильма удалось подключить «Кинопрайм»? До этого фонд финансировал только авторское кино, а также военную драму ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего.

Я обратился к ним за поддержкой. Представители фонда посмотрели кино и приняли решение участвовать в производстве на возвратной основе.

Чем фильм будет интересен зрителям в первую очередь?

Я думаю, ЗЛОЙ ГОРОД будет интересен своей масштабностью. И тем, что в центре сюжета – малоизвестное, но тем не менее знаковое историческое событие. Картина завоюет публику зрелищностью, духоподъемной эмоциональной историей, зритель сможет погрузиться в 1238 год и будет сопереживать и сочувствовать нашим персонажам. Вообще сейчас очень мало выходит таких проектов – больших, исторических, чувственных, впечатляющих и в хорошем смысле патриотических.

СЕРДЦЕ ПАРМЫ – кажется, единственный большой проект в таком духе. Его можно назвать референсом ЗЛОГО ГОРОДА?

Я не люблю само понятие референса. Каждое кинопроизведение является самостоятельным, копирование ни в каком виде я не приемлю. В этих фильмах представлены совершенно разные эпохи, да и каждый режиссер делает кино по-своему. Исторические проекты, которые меня по-настоящему впечатлили и, вероятно, оказали на меня влияние – это ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ Ридли Скотта, ТРОЯ Вольфганга Петерсена, ирландский сериал «Викинги» и многие другие проекты.

В чем будет заключаться зрелищность в истории об осаде?

Надо посмотреть кино, чтобы оценить, как это сделано с точки зрения экшна, постановки трюков, в плане характера действия, музыки и режиссерских решений. Пусть зритель посмотрит и решит для себя, насколько мощно показано противостояние или, наоборот, насколько вторично.

Каким зрителям будет интересно посмотреть фильм? Чем он привлечет молодую аудиторию?

Мы уже проводили различные скрининг-показы, и я могу с уверенностью сказать, что фильм равнозначно нравится как молодой аудитории 18–24 лет, так и более старшей. То есть публика разных возрастов не уходит равнодушной после просмотра. В первую очередь зрители отмечают погружение в картину, история захватывает внимание и удерживает его до конца. Когда-то мы думали, что это мужское кино, но оказалось, что женская аудитория даже в большей степени откликается на картину. Кино чувственное и вызывает эмоции – у кого-то слезы, у кого-то горечь, у кого-то что-то еще, но безразличных практически нет.

Как вы позиционируете ЗЛОЙ ГОРОД при продвижении? Каков бюджет на маркетинг? Когда стартовала рекламная кампания?

Мы продвигаем проект как исторический блокбастер и привлекаем огромное число всевозможных промоинструментов. Прикладываем максимальное количество усилий, чтобы выпустить фильм и чтобы проинформировать зрителя о его выходе. Нам удалось заручиться поддержкой множества партнеров. Бюджет рекламной кампании огромный – свыше 140 миллионов рублей. Надеемся завоевать сердца зрителей и собрать приличный бокс-офис. Рекламная кампания началась в новогодние каникулы, на Первом канале шли проморолики фильма, а также началось активное продвижение в интернете. До этого проект с успехом был представлен на выставке «Рэд Экспо», на двух Кинорынках, также состоялась премьера двух трейлеров.

Как в продвижении будут участвовать Первый канал, «Сбер», Maer Group?

Первый канал выступает основным партнером картины, поэтому, кроме показов трейлеров и роликов, предполагается масштабная редакционная поддержка, что немаловажно для каждого большого проекта. В различных рейтинговых передачах будут участвовать звезды фильма и его создатели, а в новостных выпусках будут рассказывать о проекте. ТВ-споты картины уже представлены на других телеканалах – ТНТ, «Пятнице!». Также ЗЛОМУ ГОРОДУ обеспечен мощный кинотеатральный трейлеринг, ролик подклеен ко всем значимым релизам. Основным рекламным спонсором проекта стал «Сбер». При его участии проводится множество разных активностей, в том числе в каждом банкомате сейчас представлены баннеры фильма. Коммуникационный партнер проекта – медиахолдинг Maer, поэтому будет много наружной рекламы как в Москве, так и в регионах в виде медиафасадов, билбордов и суперсайтов.

Как вы выбирали дату выпуска картины?

Вместе с прокатчиком мы проанализировали прокатное окружение на различных датах и выбрали 30 января, потому что этот уикенд показался нам оптимальным. Он более-менее свободен в жанре фильма, и ЗЛОЙ ГОРОД сможет поработать 2–5 уикендов. Дальше график релизов плотно заполнен, несмотря на то, что в прокате представлено практически только российское кино. Тем не менее не хотелось бы иметь рядом каких-то равнозначных конкурентов, поэтому дату мы выбрали неслучайно, и я надеюсь, что это решение было верным.

Какие сборы прогнозирует прокатчик?

Прокатчик прогнозирует сборы от миллиарда рублей и выше. В принципе, конечно, хочется собрать большой бокс-офис. Но мы осознаем, что фильм выходит не в новогодние праздники, когда две недели идут сплошным уикендом.

Почему эту картину зрителям важно посмотреть именно сейчас?

Несмотря на свой жанр, это достаточно легкое кино. Фильм смотрится на одном дыхании. Это не трехчасовая сага, где зритель успевает устать от просмотра. Большое количество экшна и лирическая составляющая захватывают внимание публики. Такие картины в принципе нужны сейчас, потому что они сплачивают народ, возвращают его к своим истокам, напоминая о героических эпизодах из истории. В целом любой исторический фильм привлекает зрителя, потому что дает возможность провалиться на полтора часа в иную эпоху и потом вернуться в современность. Интересно, как выглядел быт в то время, как жили монголы, как вообще действовал Батый со своим войском. Мне кажется, такое увлекательное погружение в эпоху зацепит зрителя. Кому-то будет интересно посмотреть, как сделаны экшн-сцены, кого-то привлечет, как развивались любовные отношения, кому-то будет интересно наблюдать, какие были в те времена предатели и как с ними боролись. Мы всегда сравниваем себя настоящих с героями других эпох. Уверяю, не сильно что-то изменилось в сознании людей, в душах и в их потребностях, в их восприятии врага и необходимости встать на защиту своего дома. Поэтому я считаю, что зритель захочет посмотреть, с одной стороны, на такой исторический аттракцион, а с другой – прожить с нашими героями эту жизнь на экране и испытать их чувства и эмоции. С точки зрения выпуска картины и маркетинга, конечно же, важно, чтобы зритель как минимум пришел в кино, чтобы он узнал о том, что ЗЛОЙ ГОРОД выходит в прокат. А дальше уже все зависит от качества фильма, от того, как он сделан, что зритель испытает во время просмотра и как он дальше начнет рассказывать о картине.

Вы много снимали военное кино и вдруг обратились к средневековой Руси – в ЗЛОМ ГОРОДЕ и в следующем проекте, историческом фильме МОЛОДИНСКАЯ БИТВА о нападении крымского хана на Московское государство. Почему эта эпоха стала вам интереснее Великой Отечественной войны?

Прочитав эту историю, мне захотелось погрузиться и исследовать ее. С художественной точки зрения испытать опыт создания исторического фильма о такой далекой эпохе. Это был вызов для меня как режиссера и нечто новое в плане творчества. Сама история своей жертвенностью, духоподъемностью и неординарностью вызвала у меня огромный интерес. И я понял, что готов потратить три с лишним года своей жизни на создание этого произведения. Я не мог остаться безразличным к этому огромному единению маленького русского городка, который, в отличие от других русских городов, смог семь недель противостоять огромной орде вооруженных до зубов и опытных бойцов батыйского войска. И неслучайно хан Батый, оценив огромные потери своего войска и силу духа наших защитников, с уважением и, естественно, со злостью назвал разрушенный Козельск «злой город» и проклял его на веки веков. Но люди не забыли этот подвиг, и Козельск живет в народной памяти до сих пор. И мы все помним его защитников и чтим эту жертвенность.

Приступая к новому историческому сложнопостановочному проекту, какой опыт, полученный при создании ЗЛОГО ГОРОДА, вы будете использовать прежде всего?

С каждой картиной режиссер становится опытнее, старше на еще один проект, тем более такой масштабный, исторический, связанный с огромными задачами по созданию сложнопостановочных сцен. Это тот опыт, который до этого ты себе даже не представлял. Естественно, это большой рост как для режиссера, так и для продюсера, поэтому, во-первых, дальше хочется двигаться еще более масштабно. Во-вторых, уже ничего не пугает. Если уж ты прошел такое, значит, уверен в своих силах и готов создавать еще более мощные и сложные истории. Естественно, без ошибок не обошлось. Шишки набиты как режиссерские, так и продюсерские с самого первого дня подготовки. Приступая к следующему проекту, оцениваешь предыдущий опыт и уже знаешь, где подстелить соломку.

Наверное, я больше никогда не буду снимать в такую лютую зиму (смеется). Это было чудовищно сложно, поэтому в ближайшие лет пять собираюсь работать только над летними картинами. В работе с актерами массовых сцен, с подготовкой трюков необходимо более тщательно прорабатывать и заранее репетировать какие-то элементы, чтобы не терять потом время на площадке. Может быть, нужно более внимательно подбирать массовку. День не резиновый, тем более зимние дни крайне короткие. Солнце поздно всходило и очень рано заходило. Вместо 12-часовой смены у нас получалось всего лишь шесть часов съемок. Можно было уходить в интерьеры, что мы и делали, но световой день все-таки имеет свои преимущества, если он длинный. Например, на фильме 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ такой проблемы не стояло, так как это была летняя история, и в смену можно было сделать гораздо больше кадров. Ну и много других составляющих приходится учитывать.

Какие важные изменения в индустрии вы видите за последний год?

Продюсеры крайне много стали делать семейного кино. Наверное, это хорошо, потому что способствует увеличению бокс-офиса. Поскольку ушли голливудские фильмы, отечественное кино стало развиваться мощнее. Стало больше качественного российского кино, сценарии стали более профессиональными. И огромное спасибо Фонду кино и министерству культуры, да и всем, кто поддерживает отечественный кинематограф, это просто неоценимый фактор в развитии киноиндустрии. Зритель теперь идет на российское кино, потому что часто оно сравнимо с западными картинами по качеству и по визуальной части. Вот сейчас новогодний уикенд показал, что праздничная касса в начале года всегда лидирует. Посмотрим, что будет дальше с прокатом, потому что в прошлом году кинотеатры были не совсем довольны сборами некоторых картин. На мой взгляд, нужно больше поддерживать независимых продюсеров и режиссеров. Другой вопрос, что нельзя охватить все проекты, претендующие на господдержку. При этом огромное количество фильмов не окупают затраты на их производство. Поскольку сейчас практически нет доступа к международным фестивалям, непонятно, что будет происходить с авторскими фильмами. Однако они необходимы, молодым режиссерам нужно на чем-то развиваться. Хочется, чтобы большие серьезные проекты крупных российских компаний собирали в прокате, а зритель доверял бы отечественным режиссерам и больше голосовал рублем за наше кино.

Фото: компания «Кинобюро»