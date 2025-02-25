Вадим Быркин: «Для российского зрителя “Красный шелк” – российский фильм, а для китайского зрителя – китайский»

Продюсер картины рассказал БК о нюансах совместного производства с Китаем, а также о готовящемся сиквеле

Действие приключенческого экшн-детектива КРАСНЫЙ ШЕЛК режиссера Андрея Волгина (БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ) разворачивается в 1927 году. Герои фильма – красноармеец и бывший царский агент – разоблачают общего врага в Транссибирском экспрессе. Роли в картине исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко и китайские актеры Чжэн Ханьи и Хуан Хаонань. В производстве проекта Nota Bene Film Group и Национальной Медиа Группы принимают участие китайские продюсеры, в Китае проект получил статус национального фильма и также скоро выйдет в прокат. Продюсер картины Вадим Быркин рассказал БК о нюансах совместного производства с Китаем, а также о сиквеле ЧЕРНЫЙ ШЕЛК.

Как вы оцениваете старт фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК? Довольны ли результатами первого уикенда? Оправдали ли показатели ваши ожидания?

Фильм стартовал хорошо. О результатах картины можно будет говорить по общему итогу. Мы всегда ставим перед собой высокие задачи. На первом уикенде проект показал отличную наработку на копию, несмотря на жесткую конкуренцию, и сборы в воскресенье оказались выше, чем в субботу, а такое редко случается в российском прокате. Причины кроются в праздничном 23 февраля и очень хорошем «сарафане» – а впереди еще 8 Марта. Реакция зрителей нас очень порадовала, а также то, что люди решили посмотреть большое кино крайне высокого уровня именно в кинотеатрах. И замечательно, что российские проекты сейчас работают вдолгую.

Чем картина привлекает зрителей, как вы думаете?

Яркостью и зрелищностью. Это настоящее развлечение, где можно увидеть сложнопостановочные классные экшн-сцены, а также подумать и испытать эмоции на романтических сюжетных линиях. Фильм дает возможность погрузиться в совершенно другую реальность, а это то, что зрители ждут от кино.

На каком этапе к производству проекта присоединилась Национальная Медиа Группа?

Холдинг НМГ присоединился в самом начале и со стартом съемок подключил все свои мощности. Продюсер всегда должен понимать, для кого он снимает фильм, а это лучше всего знает прокатчик. «НМГ Кинопрокат» постоянно поддерживал промокампанию, еще на этапе съемок.

В чем заключается стратегическое партнерство с Китаем? Были разговоры о том, что по фильму идут переговоры о совместном производстве с китайскими компаниями. Удалось ли в итоге договориться?

Переговоры по совместному производству с Китаем продолжаются. Но там другая структура взаимоотношений кинопроизводства и государства. Из-за сильного контроля достаточно долгое время заняло получение разрешений. В октябре нам выдали разрешение на совместное производство, а 18 февраля – прокатное удостоверение. Когда нет разрешений, инвесторы и партнеры боятся рисковать, тем более – в случае с зарубежной продукцией. Если у фильма нет разрешения на производство, то ни один инвестор не будет вкладываться даже в китайский проект, и придется снимать только силами продюсеров. КРАСНЫЙ ШЕЛК был сначала зарубежным фильмом, а теперь стал национальным китайским. Это дает ряд преимуществ по прокату и рекламе. Более того, при выпуске национальной ленты продюсерам достается 39 процентов от сборов, а зарубежной – всего 25 процентов. Это тоже влияет на решение инвесторов. Поэтому переговоры с партнерами, с которыми мы обсуждали инвестиции в производство и прокат, будут активизированы. Кроме того, в силу политического курса отношения с Россией имеют в стране большое значение, по этой причине наше кино вызывает там существенный интерес. Чтобы кино было понятно зрителю в Китае, при производстве КРАСНОГО ШЕЛКА мы ориентировались на китайские референсы, в частности, нас вдохновлял исторический триллер НАД ОБРЫВОМ Чжана Имоу. Таким образом, с КРАСНЫМ ШЕЛКОМ сложилась уникальная ситуация: для российского зрителя это российский фильм, а для китайского зрителя – китайский.

Если вы получили разрешение на копродакшн, значит, китайские продюсеры теперь вам компенсируют стоимость производства?

Деньги любят тишину. Рано раскрывать экономические схемы. Продолжаются переговоры об инвестициях в прокат в Китае.

Какие у вас вообще ожидания перед релизом картины в Китае?

Ожидания хорошие, думаю, зрители примут фильм.

Появится ли он на больших экранах каких-то других стран? Выказывают ли интерес европейские территории?

Да, появится. После европейской премьеры в Берлине многие зарубежные дистрибьюторы хорошо приняли фильм. У нас уже есть договоренности по кинотеатральному релизу картины в балканских странах, на Ближнем Востоке, в Турции, в Юго-Восточной Азии, ведем переговоры по выпуску в Латинской Америке. Несколько стран Европы также проявили интерес к проекту, потому что это зрелищное кино, как они говорят, высокого мирового уровня.

Можете ли вы назвать эти страны?

Сначала подпишем договоры, а потом уже объявим их.

Как вы позиционировали фильм при продвижении? На какую публику рассчитывали? Как работали над привлечением мужской аудитории, которая теперь редко приходит в кино?

Как приключенческий детектив высокого качества, интересный всем категориям зрителей за счет динамичных и насыщенных экшен-сцен, детективных коллизий, романтических вставок. К примеру, эпизод нападения на поезд – это 16 минут непрерывного экшна. «НМГ Кинопрокат» проанализировал, как фильм в таком жанре может показать себя в прокате, так как мы вступали на неизведанный путь, ведь в России практически не снимают приключенческих детективов. В основном создают массовое кино для семейного просмотра, молодежные комедии, когда-то пробовали производить триллеры. Вместе с «НМГ Кинопрокат» мы рискнули поработать в новом жанре, потому что зрителю нужно предлагать разное кино. Все-таки аудитория привыкла смотреть западное приключенческое кино, а подобного современного отечественного еще не было. Зритель любит загадки. Любит где-то обманываться, где-то – подтверждать свою правоту. Мы воспитаны на книгах Агаты Кристи, на советских детективах. В советском кино же было очень много приключенческих фильмов, таких как ПИРАТЫ ХХ ВЕКА или СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. Возможно, КРАСНЫЙ ШЕЛК станет флагманом шпионского приключенческого детектива и пробьет дорогу к зрителю для будущих таких фильмов.

Какие ресурсы холдинга НМГ были вовлечены в маркетинг? Какие сторонние ресурсы вы задействовали?

К продвижению картины были подключены все ресурсы холдинга – все телеканалы, МИЦ «Известия». Также фильм поддержали основные федеральные каналы – Первый канал, «Россия 1», НТВ. Сюжеты о премьере и о самом проекте выходили на всех телеканалах. Вот эта поддержка имеет огромное значение в борьбе за зрителя для того, чтобы он смотрел правильное, хорошее кино.

Мы провели сильную кампанию в интернете – с охватом именно киноходящего зрителя. Получили «социалку» по Москве, но она не так значительна. Партнером проекта стал медиахолдинг Maer, который на гигантских экранах рекламирует фильм. Проезжая мимо торговых центров в Москве и других крупных городах страны, постоянно видишь постер КРАСНОГО ШЕЛКА.

Мы организовали беспрецедентную кампанию в кинотеатрах с точки зрения трейлеринга и других подходов к киноходящему зрителю. Киносети активно поддержали проект и акциями, и размещением рекламы на фасадах кинотеатров. Вообще, с киносетями была проведена очень хорошая работа, они с азартом включились в продвижение проекта. Показчики увидели КРАСНЫЙ ШЕЛК на Кинорынке и захотели поддержать хорошее кино. Это дорогого стоит. Тем более мы не обманули ничье доверие: зритель пошел в кино, и киносети получили подтверждение, что их усилия не пропали даром. У картины очень хорошая роспись, будем надеяться, что фильм продержат первым экраном еще не одну неделю.

Что вы считаете самым удачным в продвижении проекта?

Сам фильм. Нам есть что показать зрителю. Уже увидев трейлер, люди понимают, что их не обманут. Мы сделали три классных трейлера, множество небольших спотов разместили в интернете и на телевидении. Ролики позволяют оценить качество фильма, показать товар лицом, а после просмотра зрители начинают рекомендовать его другим. Так через трейлеринг мы пришли к доверию публики.

А как картина будет работать дальше, по вашим ожиданиям? Какие итоговые сборы прогнозирует прокатчик?

Боимся загадывать, но «сарафан» пошел отличный: люди хорошо отзываются о картине и рекомендуют ее к просмотру. Это дает большие надежды на успешный прокат в дальнейшем. Кино непредсказуемо, и прокатчик тоже зарекается говорить об итоговых сборах.

Планируете ли вы продолжать продвижение проекта после старта?

Конечно, рекламная кампания будет продолжена на разных уровнях в течение 4–6 недель. В том числе на второй неделе запланирован релиз саундтрека, в создании которого приняли участие этническая группа Otyken, Алена Свиридова, Михаил Афанасьев, работавший над такими проектами, как ГОДЗИЛЛА 2 и «Очень странные дела». На следующем этапе запланирована активность, рассчитанная на несколько миллионов человек именно киноходящей аудитории. Поверьте, есть еще много сегментов публики, которые можно охватить различными способами – и телерекламой, и кинотеатральной рекламой, и акциями, и пиаром. Поэтому работа первой недели – это только начало и по сборам в прокате, и по продвижению. Зная, какая предстоит конкуренция с ПРОРОКОМ, мы специально не спешили и придержали рекламную кампанию, чтобы запустить ее ближе к релизу. И вот сейчас она как раз разворачивается.

Какие возникли вызовы при выпуске фильма?

Самый главный вызов, как знают продюсеры, – вовремя «остановить творцов» и вовремя отдать DCP кинотеатрам. Бесконечный «улучшайзинг» в компьютерной графике и звуке только задерживает сроки. Всегда хочется стремиться к абсолюту, но у времени свои законы, и картину нужно было уже выпускать.

Как вы думаете, помог ли фильму отказ от пиратского контента в кинотеатрах? Учитывая, что, по сообщениям кинотеатров, доходы от таких показов не слишком высоки?

Не все то золото, что блестит. Новый проект Marvel КАПИТАН АМЕРИКА даже в самой Америке не показывает выдающихся результатов. Это не тот случай, когда фанаты выстраиваются в очередь.

Почему сиквел будет называться ЧЕРНЫЙ ШЕЛК? Будут ли там действовать те же герои?

Как вы знаете, название первого фильма связано с сюжетным поворотом, поэтому и тут не стоит сразу раскрывать карты. Я бы не хотел говорить подробно о сиквеле, так как сценарий только пишется. Мы настраиваемся на сиквел, но, как я уже говорил, кино – непредсказуемая вещь, поэтому его существование зависит от ряда факторов. Дай бог, будет еще не один ШЕЛК, и мы создадим хорошую «шелковую» франшизу.

ЧЕРНЫЙ ШЕЛК также будет производиться вместе с Китаем?

Если он будет, то да, будет производиться совместно с Китаем.

Фото: личный архив Вадима Быркина